Ein US-Schatten trübt das glänzende Jahr 2021 der Allianz

21.2.2022 – Trotz aller – nach wie vor durch Covid-19 sowie diverse Wetterereignisse bedingten – Widrigkeiten bei den Rahmenbedingungen konnte der Allianz-Konzern für das Geschäftsjahr 2021 nahezu ausschließlich Erfolge vermelden. Gestört wird das fast makellose Bild nur durch die juristischen Auseinandersetzungen in den USA um den Structured Alpha Fonds. Dabei sieht der Konzern das Hauptproblem offensichtlich mehr in den möglichen Imageschäden als in den finanziellen Belastungen.

WERBUNG

Nicht zuletzt angesichts der 2021 erneut nicht gerade einfachen Rahmenbedingungen haben die Allianz SE und deren Mitarbeiter im Berichtsjahr 2021 einen „wirklich sehr guten Job gemacht“ und geliefert, was versprochen worden war. Darüber zeigten sich Konzernchef Oliver Bäte und Finanzchef Giulio Terzariol am Freitag bei der Präsentation der vorläufigen Ergebnisse sehr zufrieden.

In den Bilanzzahlen zeigt sich das unter anderem in dem um 5,7 Prozent auf 148,5 Milliarden Euro gesteigerten Konzernumsatzes und dem 24,6 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro angewachsenen operativen Ergebnis. Im Berichtsjahr zuvor waren insbesondere wegen der Covid-19-Folgen sowohl der Umsatz wie das operative Ergebnis gesunken (VersicherungsJournal 22.2.2021).

Weibliche Vorstandscheffinen verantworten rund ein Drittel Ergebnisses

Oliver Bäte (Archivbild: Müller)

Weibliche Vorstandsvorsitzende haben 2021 rund 30 Prozent zum operativen Ergebnis der Gruppe beigetragen. Das ließ Bäte im Rahmen seiner umfangreichen Ausführungen zur langfristigen Allianz-Strategie gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft wissen.

Wichtig war ihm außerdem der Hinweis, dass sowohl bei der Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Kunden wie bei der Mitarbeiter-Zufriedenheit weitere deutliche Fortschritte gemacht wurden. Der Wert der Marke Allianz habe um 17 Prozent auf mehr als 15 Milliarden Euro zugelegt.

Sowohl Bäte wie Terzariol betonten ebenso, dass 2021 alle Geschäftsbereiche zu dem operativen Rekordergebnis beigetrugen. In der Schaden- und Unfallversicherung, die 2020 noch besonders stark von Covid-19 geprägt war, nahm es konzernweit bei einem um 4,8 Prozent auf 62,3 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz erhöhte sich hier um 30,6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro.

WERBUNG

Das deutsche Schaden-Unfall-Geschäft fällt etwas aus dem Rahmen

Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich insgesamt um 2,5 Prozentpunkte auf 93,8 Prozent. Im deutschen Geschäft nahm sie aufgrund der hohen Schäden aus Naturkatastrophen allerdings um 0,6 Prozentpunkte auf 93,5 Prozent zu.

Das operative Ergebnis sank hier um 4,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Beitragseinnahmen stiegen – vor allem durch Preiseffekte – um 1,5 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro.

Im deutschen Lebens- und Krankenversicherungs-Geschäft sank der Neugeschäftswert um sechs Prozent auf 631 Millionen Euro sank und die Neugeschäftsmarge um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Dabei verbesserte sich das operative Ergebnis durch eine höhere technische Marge um 3,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Konzernweit legte es um 14,9 Prozent auf fünf Milliarden Euro zu.

Im Konzern erhöhte sich die Neugeschäftsmarge von 2,8 auf 3,2 Prozent. Der Neugeschäftswert stieg um 45 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro.

Neuer Rekord im Asset Management

Giulio Terzariol (Archivbild: Müller)

Für den Geschäftsbereich Asset Management meldeten die Manager einen neuen Höchststand beim verwalteten Vermögen. Insgesamt erhöhte es sich im Vergleich zum Jahresende 2020 um 9,2 Prozent auf 2,6 Billionen Euro, wobei das für Dritte verwaltete Vermögen um 14,9 Prozent auf knapp zwei Billionen Euro anwuchs.

110 Milliarden Euro kamen im Berichtsjahr an Nettomittelzuflüsse hinzu, wovon 65 Milliarden auf Pimco entfielen und 45 Milliarden Euro auf Allianz Global Investors GmbH. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 22,3 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro.

Künftig wird das Asset Management noch an Bedeutung gewinnen, wie Bäte in seinen Ausführungen zur eingeleiteten Transformation des Geschäftsmodells erklärte. Nach seiner Einschätzung werden insbesondere Lebensversicherungs- und Asset-Management-Produkte in Zukunft nämlich noch mehr als bisher schon miteinander verschmelzen.

Allianz sieht einen Wettbewerbsvorteil für sich

Daraus ergebe sich für die Allianz als einem der weltweit größten Asset-Management-Anbieter ein erheblicher Wettbewerbsvorteil, zeigt sich Bäte überzeugt. Ganz aktuell jedoch gilt es für ihn, einen Image-Schaden für den Konzern insgesamt abzuwenden, der durch die juristischen Auseinandersetzungen in den USA wegen des Vertriebs der Structured Alpha Fonds drohen (9.8.2021, Medienspiegel 13.9.2021, 23.8.2021).

In seiner Stellungnahme dazu bat Bäte daher um Verständnis dafür, dass er aufgrund der aktuell in diesem Zusammenhang noch anhängigen Untersuchungen durch US-Behörden nicht über Details berichten dürfe. Immerhin sei es der Allianz inzwischen jedoch gelungen, sich über Vergleiche mit großen Investoren in diesen Fonds zu einigen.

Aus diesem Grund habe sich die Allianz jetzt in der Lage gesehen, vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 3,7 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2021 zu bilden. Der Jahresüberschuss nach Steuern wird dadurch mit 2,8 Milliarden Euro belastet.

Kennzahlen der Allianz SE (Bild: Allianz)

Aktionäre soll das US-Problem nicht tangieren

Der auf die Anteilseigener entfallende Jahresüberschuss des Konzerns ging daher um 2,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro zurück. Angesichts der sehr positiven Entwicklung des operativen Ergebnisses sollen die Anteilseigner – im Gegensatz zum Allianz-Management, bei dem sich das Problem finanziell negativ auswirken wird, wie Bäte betonte – davon aber nicht tangiert werden.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird deshalb entsprechend der langfristig angelegten Dividendenpolitik eine Erhöhung der Dividende um 12,5 Prozent auf 10,80 Euro je Aktie vorgeschlagen. Auch in dieser Hinsicht lege der Konzern sehr großen Wert darauf, unabhängig von aktuellen Herausforderungen als vertrauenswürdig und zuverlässig wahrgenommen zu werden, wie er deutlich machte.

Angst vor einem möglichen Imageschaden

Genau dieses Ziel, ließ der Konzernchef anklingen, könnte jedoch insbesondere dann in Gefahr kommen, wenn sich die Untersuchungen durch die US-Behörden zu den Structured Alpha Fonds lange hinziehen. Er macht daher erneut deutlich, dass es der Allianz vor allem um eine schnelle Beilegung des Problems gehe und die Allianz ihrerseits alles tun werde, um dies zu ermöglichen.

Letztlich entscheiden darüber jedoch die US-Behörden und die Gerichte, stellte er fest. Ebenso unklar sei derzeit allerdings noch, welche finanziellen Belastungen in diesem Zusammenhang insgesamt auf die Versicherungsgruppe noch zukommen werden.