Drei Versicherer mit neuem Namen

18.6.2018

Die ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG hat ihren Namen in ADAC Versicherung AG geändert. Darüber informiert die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in den „Bekanntmachungen“ der Versicherungsaufsicht in ihrem am Freitag erschienenen Bafin-Journal 6/2018 (PDF, 1,8 MB).

Darüber hinaus hat nun die Signal Iduna Versicherungsgruppe die Namensänderungen von zwei ihrer Gesellschaften vollzogen. Darüber hatte das VersicherungsJournal bereits im vergangenen September aus informierten Kreisen erfahren (VersicherungsJournal 29.9.2017).

So heißt die Iduna Vereinigte Lebensversicherung a.G. für Handwerk, Handel und Gewerbe nun Signal Iduna Lebensversicherung a.G. – und die Signal Unfallversicherung a.G. ab sofort Signal Iduna Unfallversicherung a.G. Im Sommer hatte die Signal Iduna ihre beiden Krankenversicherer fusioniert und dabei den Deutschen Ring auf die umbenannte Signal Iduna Krankenversicherung a.G. verschmolzen (VersicherungsJournal 16.8.2017).