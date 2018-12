Drei neue Manager für Helvetia Deutschland

12.12.2018

Ingo Reiss, der in der Geschäftsleitung der Helvetia Deutschland die Segmente Operations und Marktmanagement verantwortet, tritt zum Jahresende in den Ruhestand. Volker Steck, CEO Helvetia Deutschland, dankte Reiss „für seine große Energie und Leidenschaft, mit der er sich für die Etablierung des Bereichs Operations eingesetzt hat“. Er wünschte ihm im Namen des gesamten Teams „viel Gesundheit und Freude im künftigen ‚Unruhestand‘“.

Tilman Gasser

(Bild: Helvetia)

Der Bereich Operations wird ab Jahresbeginn von Tilman Gasser (45) verantwortet. Er soll das weitere Zusammenwachsen des Kundenservices an den drei Standorten Frankfurt, Karlsruhe und Nürnberg vorantreiben, nachdem unter seiner Führung die Filialdirektionen erfolgreich in Regionaldirektionen umgewandelt wurden. Gasser steht seit 2017 in Diensten der Helvetia. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen für den Allianz-Konzern und die Zurich Gruppe Deutschland tätig.

Alexander Schorn (50), bisher Leiter Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung, wird zum Jahresbeginn neuer Leiter Marktmanagement. In dem Ressort werden neuerdings die Bereiche E-Business & Transformation, Betriebsorganisation, Unternehmensentwicklung und Marketing zusammengefasst. Schorn kann den Angaben zufolge auf langjährige Führungserfahrung bei einem Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Data Science sowie bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG zurückgreifen.

Gasser und Schorn rücken mit Wirkung zum 1. Januar 2019 neu ins Geschäftsleitungsteam der Helvetia Deutschland auf. Gleiches gilt auch für Heino Kuhlmann (49), der den Geschäftsbereich Leben verantwortet. Den Angaben zufolge ist der diplomierte Mathematiker seit Anfang 2018 Generalbevollmächtigter für das Leben-Geschäft und „hat wesentlich zum kontinuierlichen und nachhaltigen Wachstum der Helvetia Leben beigetragen“.