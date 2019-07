Dr. Klaus Jung verstorben

5.7.2019

Am Mittwoch verstarb im Alter von 88 Jahren der Gründer der Jung, DMS & Cie. AG, Dr. Klaus Jung. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit und würdigte sein Lebenswerk. 1961 habe der Volkswirt sein Vermittlungsunternehmen für Investmentfonds gegründet. Dessen Erfolgsrezept sei ein strukturiertes Verkaufsgespräch gewesen, das heute noch in ähnlicher Form von vielen Vermittlern eingesetzt werde.

Die 1985 gegründete Dr. Jung & Partner GmbH sei über Jahrzehnte eine der marktführenden Gesellschaften für die Vermittlung von Investmentfonds gewesen. Ab 2003 sei sie mit der DMS Deutschen Maklerservice und der Finanzplan zur heutigen Jung, DMS & Cie. AG fusioniert worden, dem Kern der JDC Group AG mit 270 Mitarbeitern und über 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern.

Klaus Jung (Bild: JDC)

Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie., schreibt über den Investment- und Maklerpool-Pionier: „Wir verneigen uns vor der Lebensleistung unseres Unternehmensgründers Dr. Klaus Jung. Mit seiner unnachahmlichen Art, Menschen zu begeistern und zu überzeugen, hat er Hunderte zu ihrer Berufswahl inspiriert und Tausenden zu einem äußerst erfolgreichen Vermögensaufbau mit Investmentfonds verholfen.

Er war ein wahrlich Großer der Investmentbranche, der stets den Kundenvorteil in den Mittelpunkt gestellt hat und den wir nie vergessen werden. Vielmehr trauern wir aber mit schwerem Herzen um den Menschen Klaus Jung, der mir mit seiner Energie, seinen Überzeugungen und auch seiner Großzügigkeit immer ein großes Vorbild, weiser Ratgeber und ein beruflicher Vater war!“