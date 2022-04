DMA kauft Campus Institut

27.4.2022

Zum 1. Januar 2023 wechselt die Campus Institut für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG den Eigentümer. Die Deutsche Makler Akademie GmbH übernimmt den Weiterbildungsanbieter, die Übergangsphase starte bereits am 1. Mai, so beide Unternehmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung. Über den Kaufpreis machen die Firmen keine Angaben.

Im neuen Jahr will die DMA nach eigener Aussage „das komplette Lehr- und Studienangebot“ von Campus „nahtlos fortführen“. Die Firma soll weiter als eigenständige Marke am Markt agieren. Im laufenden Geschäftsjahr sollen Campus-Mitarbeiter sowie Prozesse und Abläufe in die Akademie integriert werden.

Ulrike Veit, Vorständin von Campus, wird die Übergangsphase noch bis zum 31. Dezember begleiten, danach werde sie das Unternehmen verlassen, „um neue berufliche Wege außerhalb der Versicherungs- und Finanzbranche zu gehen“, heißt es in der Meldung zur Übernahme.

Laut Angaben von DMA ergänzen die Angebote des Campus Instituts das Portfolio der Akademie, beispielsweise im Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV). Damit werde sie „zum größten Weiterbildungsanbieter in diesem Bereich“. Zusätzlich werde den Studierenden des Campus Instituts bald die eLearning-Plattform der DMA zur Verfügung stehen.