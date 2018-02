Digitale Szene: Ein Gewinner, aber auch Arbeitsplatzverluste

5.2.2018 – Mittlerweile hat das Insurlab Germany 45 Mitgliedsunternehmen. Neu dazugekommen sind unter anderem die Wüstenrot & Württembergische, die Deutsche Rück und der Makler Ecclesia. Im vergangenen Jahr wurden 59 Millionen Euro in deutsche Insurtechs investiert. Das fand der Makler Finanzchef24 heraus. Den größten Teil davon konnte sich der Krankenversicherer Ottonova unter den Nagel reißen. AIG hat als digitale Überbrückungslösung Webshops für seine Partner eingerichtet.

Die Digitalisierung der Kundenkommunikation, künstliche Intelligenz, Prognosealgorithmen sowie Blockchain beziehungsweise Smart Contracts sind die Themenschwerpunkte 2018 des Insurlab Germany e.V., auf die sich die 70 Teilnehmer eines Workshops geeinigt haben. Das teilte der Verein in einer Update-Meldung mit.

26 Versicherer sind Teil des Insurlabs

Das im November gestartete „Beschleunigungs-Programm“ für Insurtechs (VersicherungsJournal 7.12.2017) erfreut sich den Angaben zufolge regem Zuspruch. Es hätten sich zahlreiche nationale und internationale Teilnehmer für das Förderungsprogramm beworben. Zudem sind einige Networking-Veranstaltungen in Planung sowie ein Hackathon und Innovationswerkstätten.

Mittlerweile hat der Verein 45 Mitgliedsunternehmen, davon 26 Versicherer. Zuletzt wurden die Wüstenrot & Württembergische AG, die Deutsche Rückversicherung AG, der Versicherungsmakler Ecclesia Versicherungsdienst GmbH, das Insurtech Moneymeets Community GmbH, die IBM Deutschland GmbH sowie die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Ernst & Young GmbH neu in den Trägerverein aufgenommen.

59 Millionen Euro in Insurtechs investiert

Die Insurtech-Szene, wie sie Finanzchef 24 sieht.

Einer Untersuchung des Maklers Finanzchef24 GmbH zufolge wurden im Jahr 2017 59 Millionen Euro in deutsche Insurtechs investiert. Der Großteil dieser Summe (51 Millionen Euro) wurde in Start-ups der Sparte „Direct Insurer/ Tied Agent“ (Direktversicherer und gebundene Vermittler) angelegt.

Besonders der Gesundheitsmarkt sei für Investoren interessant gewesen. So heimste sich die digitale Ottonova Krankenversicherung AG von den 59 allein rund 40 Millionen Euro an Investitionsmitteln ein. Das sei die höchste Finanzierung 2017 im deutschen Markt gewesen.

Einen weiteren Aufschwung gab es der Analyse nach in Deutschland bei Gewerbelösungen. Finanzchef24 verzeichnete im vergangenen Jahr sieben Neugründungen mit Ausrichtung auf die Industrie.

Der allgemeine Insurtech-Markt in Deutschland wird der Untersuchung zufolge weiter anwachsen. Es gebe immer mehr neue Player auf dem Markt, obwohl das Investitionsvolumen im Vergleich zum Jahr 2016 (69 Millionen Euro) gesunken ist.

AIG richtet Versicherungs-Web-Shops ein

Die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland hat sich eine Brückenlösung für die Zeit einfallen lassen, in der noch nicht alle Marktteilnehmer über Bipro-Schnittstellen verfügen und digital-barrierefrei miteinander arbeiten können. AIG hat dafür Partnershops eingerichtet, „die eine digitale Kommunikation zwischen Makler und AIG ermöglichen“, so Nepomuk Loesti, Head of Financial Lines, Liabilities und Client Engagement in der DACH-Region, auf Nachfrage.

Vorstellen könne man sich die Shops wie einen normalen Webshop, über den man Produkte kauft oder sich Informationen herunterlädt. Aktuell finden angebundene Makler in den Shops gewerbliche Sach- und Haftpflicht-Versicherungen, Autoinhaltsversicherung sowie Cyber- und D&O-Versicherungen, heißt es.

„Gefällt das Angebot, kann der Makler in einem zweiten Schritt die antragsrelevanten Daten ergänzen und den Antrag direkt online absenden – egal von welchem Ort. Dieser wird anschließend maschinell geprüft und in unserem Bestandssystem verarbeitet“, so Loesti. Binnen Sekunden nach dem Absenden erhält der Kunde den Angaben zufolge eine Vertragsnummer und somit Versicherungsschutz.

Digitalisierung kostet Arbeitsplätze

Volumenabhängig bietet AIG auch individualisierte Partnershops an, die maßgeschneidert und entsprechend den Bedürfnissen der Partner auf einzelne Zielgruppen zugeschnitten werden. „Individuelle Kundenbedürfnisse und Digitalisierung gehen bei uns Hand in Hand“, so Loesti.

Im Zuge dieser Digitalisierungs-Strategie wurde laut AIG bereits ein Großteil der Unternehmensprozesse automatisiert. Von dieser Umstrukturierung waren auch zahlreiche Mitarbeiter betroffen. Betroffene haben das Unternehmen eigenen Angaben zufolge über ein Freiwilligenprogramm verlassen.

„Betriebsbedingte Kündigungen hat es nicht gegeben“, ergänzt Loesti. Parallel zu den Rationalisierungen sucht das Unternehmen aktuell Mitarbeiter für die Bereiche IT und Vertrieb, die Erfahrung im digitalen Umfeld und mit agiler Arbeitsweise haben.