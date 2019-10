Die wertvollsten Marken der Welt

18.10.2019 – Erstmals seit zehn Jahren überholte die Allianz den Wettbewerber Axa und setzte sich im weltweiten Markenwert-Vergleich drei Plätze vor die Franzosen. Die wertvollste deutsche Marke bleibt unangefochten Mercedes-Benz. Das zeigt die Analyse von Interbrand.

Die weltweit tätige Markenberatung Interbrand, eine Einheit der Omnicom Group, Inc., hat zum 20. Mal die 100 wertvollsten Marken ermittelt. Für die Analyse flossen laut Angaben des Unternehmens die folgenden drei Aspekte ein:

die finanzielle Performance der Produkte oder Dienstleistungen einer Marke,

die Rolle der Marke im Kaufentscheidungs-Prozess und

die Wettbewerbsfähigkeit der Marke und ihre Fähigkeit, Loyalität und damit nachhaltige Nachfrage und langfristigen Gewinn zu erwirtschaften.

Apple, Google und Amazon konnten wie im Vorjahr ihren Status als die drei wertvollsten Marken der Welt behaupten (VersicherungsJournal 5.10.2018). Mercedes-Benz sicherte sich als wertvollste deutsche Marke Platz acht.

Die wertvollsten Marken (Bild: Interbrand)

Die Top-5-Marken

Insgesamt wächst der Wert aller 100 gelisteten Marken nach Angaben der Markenberatung gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent. Das entspricht einem neuen Rekordwert von 2,1 Billionen US-Dollar, umgerechnet über 1,9 Billionen Euro.

Die Markenwerte werden im Folgenden in US-Dollar angegeben, um vor dem Hintergrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Spitzenreiter ist nach wie vor Apple mit einem Markenwert von aktuell rund 234,2 Milliarden Dollar (plus neun Prozent). Dahinter folgt Google mit 167,7 Milliarden Dollar (plus acht Prozent). Amazon kann seinen dritten Platz aus dem Vorjahr verteidigen mit einem Wert von 125,3 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 24 Prozent entspricht.

Microsoft schafft 2019 einen Sprung um 17 Prozent auf 108,8 Milliarden Dollar. Mit großem Abstand sichert sich Coca Cola (minus vier Prozent auf 63,4 Milliarden Dollar) den fünften Platz.

Allianz setzt sich erstmals wieder vor Axa

Unter den 100 „Best Globals Brands 2019“ platzieren sich nur noch zehn Finanzdienstleister. In den Vorjahren (VersicherungsJournal 26.9.2017) waren es noch ein Dutzend.

Die Spitzenposition verteidigt erneut American Express mit einem aktuellen Markenwert von gut 21,6 Milliarden Dollar (plus 13 Prozent, Gesamtrang 23). Zwei Positionen dahinter folgt J.P. Morgan mit über 19 Milliarden Dollar (plus acht Prozent). Auf den Plätzen 41, 47 und 53 liegen Citi, HSBC und Goldman Sachs.

Erstmals seit zehn Jahren überholt die Allianz die Axa. Beide Konzerne sind die einzigen Versicherer im Ranking von Interbrand. Die Deutschen positionieren sich 2019 auf Rang 43 mit einem Wert von 12,1 Milliarden Dollar und setzt sich somit drei Plätze vor dem französischen Wettbewerber (11,8 Milliarden Dollar).

Das aktuelle Forbes-Ranking führt Ping An als größter Versicherer der Welt an. Die Allianz liegt in der Sachversicherung auf Rang zwei. Axa und Zurich stehen hier auf den Plätzen vier und fünf (24.9.2019).

Deutsche Konzerne legen zu

Die elf deutschen Unternehmen unter den weltweit besten Marken „können sich über ein insgesamt gutes Wachstum freuen“, so Interbrand. Mercedes-Benz kann weiter als wertvollste deutsche Marke mit einem Wachstum von fünf Prozent seinen letztjährigen Platz in den Top 10 verteidigen.

IT-Schmiede SAP verzeichnet ein Plus von zehn Prozent, Allianz legt um zwölf Prozent zu, Adidas steigert den Markenwert um elf Prozent und Siemens sowie DHL um ein beziehungsweise zwei Prozent.

Das vollständige Ranking und Analysen zum Thema Wachstum von Markenwert, Sektor- und Industrie-Trends stellt die Markenberatung unter Bestglobalbrands.com zur Verfügung.