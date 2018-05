Die PKV-Anbieter mit der besten Leistungsabwicklung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

16.2.2018 – Welche privaten Krankenversicherer in der Zusatzversicherung auf die größten Geschäftsanteile bei unabhängigen Vermittlern kommen und mit wem diese insgesamt am zufriedensten sind, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) Welche privaten Krankenversicherer in der Zusatzversicherung auf die größten Geschäftsanteile bei unabhängigen Vermittlern kommen und mit wem diese insgesamt am zufriedensten sind, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...

11.10.2017 – Welche Anbieter (klassisch und direkt) aus Kundensicht am besten bei der Regulierung von Schäden in der Autoversicherung abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) Welche Anbieter (klassisch und direkt) aus Kundensicht am besten bei der Regulierung von Schäden in der Autoversicherung abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...

16.6.2017 – Wie zufrieden die Versicherten mit den Leistungen ihrer Wohngebäudeversicherer sind und welcher Anbieter Fairness-Sieger 2017 geworden ist, haben kürzlich die Marktforscher von Servicevalue untersucht. (Bild: Servicevalue) Wie zufrieden die Versicherten mit den Leistungen ihrer Wohngebäudeversicherer sind und welcher Anbieter Fairness-Sieger 2017 geworden ist, haben kürzlich die Marktforscher von Servicevalue untersucht. (Bild: Servicevalue) mehr ...

14.6.2017 – In einer aktuellen Studie wurde die Zufriedenheit von Kunden von Auto-Direktversicherern und solchen mit Vermittlernetz untersucht. Wie Service und Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Studie wurde die Zufriedenheit von Kunden von Auto-Direktversicherern und solchen mit Vermittlernetz untersucht. Wie Service und Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden. (Bild: Wichert) mehr ...

18.10.2016 – In einer aktuellen Studie wurde unter anderem untersucht, wie die Regulierung von Schäden in der Kfz-Versicherung aus Kundensicht beurteilt wird. Welche Anbieter (klassisch und direkt) am besten abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Studie wurde unter anderem untersucht, wie die Regulierung von Schäden in der Kfz-Versicherung aus Kundensicht beurteilt wird. Welche Anbieter (klassisch und direkt) am besten abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört. (Bild: Wichert) mehr ...

24.6.2016 – In einer aktuellen Studie hat Servicevalue Kundenorientierung und -zufriedenheit in der Krankenzusatz-Versicherung untersucht. In welchen Bereichen die Kunden zum Teil massives Verbesserungspotenzial sehen – und welche Anbieter am besten abgeschnitten haben. (Bild: Servicevalue) In einer aktuellen Studie hat Servicevalue Kundenorientierung und -zufriedenheit in der Krankenzusatz-Versicherung untersucht. In welchen Bereichen die Kunden zum Teil massives Verbesserungspotenzial sehen – und welche Anbieter am besten abgeschnitten haben. (Bild: Servicevalue) mehr ...