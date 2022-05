Die besten Krankenversicherer und Krankenkassen 2022

10.5.2022 – Die Kriterien Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investition erfüllen in der PKV am besten die Universa, Debeka, Barmenia und SDK. Bei den Krankenkassen liegen BIG direkt, AOK Plus und AOK Nordwest vorne.

Welche privaten Krankenversicherer und welche Krankenkassen machen den besten Job für den Kunden beziehungsweise ihre Mitglieder? Dieser Frage ist das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH im Auftrag von Focus Money und der Burda-Marke Deutschland Test nachgegangen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung standen für die privaten Krankenversicherer (PKV) und die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) die Kriterien Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investition.

Angaben zur Methodik

Für die Studie „Ausgezeichnete Krankenkassen 2022“ wertete das IMWF nach eigenen Angaben 438 Millionen deutsche und deutschsprachige, öffentliche Online-Quellen inklusive redaktioneller Seiten und Social-Media-Posts aus. Den Zeitraum für die Auswertung gibt das Institut vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021 an.

„Die Auswertung der themenspezifischen Reputation wurde nach gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen separat vorgenommen“, teilen die Berater zu ihrer Untersuchung mit.

Der jeweils reputationsstärkste Anbieter erhielt 100 Punkte als Benchmark für alle seine Wettbewerber, deren Leistung im Verhältnis zum Gruppensieger auf einer Index-Skala als Punktwert zwischen 0 und 100 abgebildet wird.

Kassen und Versicherungen, die dabei mindestens 60 Punkte erreichten, qualifizierten sich für das Deutschlandtest-Siegel „Ausgezeichnete Krankenversicherung“.

Spitzenreiter in der PKV

Die entsprechende Auszeichnung erhalten 2022 neun Krankenkassen und vier private Krankenversicherer. Als Spitzenreiter in der PKV mit „einer starken Reputation als nachhaltiger Innovator“, so die Autoren der Studie, konnten sich folgende Gesellschaften positionieren:

Auffallend an der Auswertung ist, dass zwischen dem Klassenbesten, der Universa, und der Debeka auf dem zweiten Platz über 31 Indexpunkte liegen. Warum der Abstand zwischen den ausgezeichneten Unternehmen so groß ist, beantwortet die Untersuchung nicht.

Die Positionierung sagt nichts über die Marktposition der Gesellschaften aus. Einzig Marktführer Debeka (VersicherungsJournal 11.4.2022) schaffte es unter die Top-Vier. Die Axa Krankenversicherung AG, die R+V Krankenversicherung AG und die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG fehlen unter den Gewinnern.

Wer in der GKV den besten Job macht

Auf die Bestenliste der GKV schafften es neun Körperschaften. „Auffällig häufig tauchen die bereits im vor-vorletzten Jahrhundert eingeführten Allgemeinen Ortskrankenkassen in der Spitzengruppe der nachhaltig orientierten Technologieführer auf: Vier der neun Siegel für ‚Ausgezeichnete Krankenkassen‘ in der GKV wurden an AOKs verliehen“, schreiben die Studienautoren.

Als Branchenprimus mit 100 Indexpunkten geht BIG direkt gesund vom Platz, folgende Kassen setzen das Ranking fort:

Das vorliegende Ranking spiegelt nicht das Verbraucherurteil wider. Der „Serviceatlas Krankenkassen 2022“ sieht die Techniker Krankenkasse und die Viactiv Krankenkasse vorne, gefolgt von der BKK Gildemeister Seidensticker (29.4.2022).

Im Test des Vergleichsportals Krankenkasseninfo.de konnten von 73 untersuchten Körperschaften mit der Securvita BKK und der AOK Plus nur zwei Akteure mit der Bestnote 1,0 punkten (23.3.2022).