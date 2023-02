DFV wird wieder profitabel

17.2.2023 – Nach vorläufigen Zahlen wuchsen die gebuchten Bruttobeiträge der Deutschen Familienversicherung um 18 Prozent auf 184 Millionen Euro. Das Nettowachstum der Beiträge fiel mit 34 Prozent noch deutlicher aus. Das Konzernergebnis vor Steuern beläuft sich auf 1,7 Millionen Euro. Das gesamte Neugeschäft inklusive Rückversicherung ging um 13,4 Prozent auf knapp 35 Millionen Euro zurück. Davon entfielen 16,6 Millionen Euro auf die Erstversicherung, was einem Minus von 26,5 Prozent entspricht.

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG hat am Donnerstag erste vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Danach wuchsen die gebuchten Bruttobeiträge um 18,2 Prozent auf 184 Millionen Euro einschließlich des im Jahr 2021 aufgenommenen Rückversicherungs-Geschäfts. Erstmals seit dem Börsengang ist das Konzernergebnis vor Steuern wieder positiv.

Erstversicherungs-Neugeschäft geht zweistellig zurück

„2022 war ein gutes Jahr“, bewertete CFO Dr. Karsten Paetzmann die vorgelegten vorläufigen Zahlen. Das Nettowachstum der Beiträge fiel mit 34 Prozent noch deutlicher aus als das Bruttowachstum. Das Konzernergebnis vor Steuern beläuft sich auf 1,7 Millionen Euro (Vorjahr: - 0,8) (VersicherungsJournal 18.2.2022).

Das gesamte Neugeschäft (Beiträge für ein Jahr) ging um 13,4 Prozent auf knapp 35 Millionen Euro zurück. Davon entfielen 16,6 Millionen Euro auf laufende Beiträge für ein Jahr Erstversicherung, was einem Minus von 26,5 Prozent entspricht. Die Zahl der Verträge verminderte sich hier um 15,5 Prozent auf fast 64.000.

Finanzvorstand Paetzmann ging hinsichtlich der schwer festzustellenden Marktanteile davon aus, dass die DFV im Bereich Zahnzusatz beim Bestand zwei Prozent und bei Tierversicherungen 2,5 bis drei Prozent hält. Beim Neugeschäft liegen seiner Meinung nach die Zahlen deutlich höher.

Aktive Rückversicherung wächst um vier Prozent

In der Rückversicherung wurde ein Plus von vier Prozent erzielt. Die vereinnahmten Beiträge stiegen von 17,7 auf 18,4 Millionen Euro. Der Gesamtbestand in diesem Segment sprang von 17,7 auf 36,1 Millionen Euro.

Zahlen zum Kapitalanlageergebnis wurden nicht genannt. „Das Kapitalanlagen-Management fokussierte sich in einem äußerst herausfordernden Umfeld insbesondere auf den Schutz der im Sicherungsvermögen investierten Kundengelder“, heißt es in der Pressemeldung.

Vertriebsstrategie wurde umgestellt

Nachdem die DFV für 2022 ein leicht positives Vorsteuer-Konzernergebnis von null bis einer Million Euro geplant hatte, geht das Unternehmen nun von einem Vorsteuer-Konzernergebnis von 1,7 Millionen Euro und einem Nachsteuer-Ergebnis von 1,0 Millionen Euro aus. Im Jahr 2021 wurden noch Verluste von 0,8 vor Steuern und 1,7 Millionen Euro nach Steuern ausgewiesen.

Als größter Ergebnistreiber für die positivere Entwicklung wurde das stringente Kostenmanagement (Opex) trotz steigender Umsätze genannt. Dies sei der Ausdruck eines effizienteren Vertriebes, einer erhöhten Kostendisziplin und des vermehrten Erzielens von Skaleneffekten, vornehmlich im Zuge steigender Automatisierung.

Bei der Vorstellung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2022 hatte Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der DFV herausgestellt: „Die Umstellung der Vertriebsstrategie von einem kostenintensiven Vertrieb hin zu einem intelligenten und zielgerichteten Digital-Vertrieb zeigt Wirkung.“

Neugeschäft läuft gut an

Für das laufende Jahr zeigte sich Paetzmann „sehr hoffnungsvoll. Das Neugeschäft läuft gut an“. Auch in Österreich sei die DFV sehr erfolgreich unterwegs. Dagegen haben die Aktivitäten in der Schweiz gegenwärtig keine Priorität.

„Unser Ziel ist profitables Wachstum“, so Paetzmann. Die Kostensenkungsprogramme seien konsequent umgesetzt worden. Man arbeite an der weiteren Verbesserung der Prozesse.