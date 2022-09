DFV bläst Gründung des Lebensversicherers ab

8.9.2022 – Kräftiges Wachstum und ein kleiner Gewinn zur Halbjahresmitte hatte die DFV Deutsche Familienversicherung bereits im August als Adhoc-Meldung bekannt gegeben. Beim ersten „Capital Markets Day“ des Unternehmens stellte der Vorstand Investoren und Analysten ein weitverzweigtes Bündel von Maßnahmen vor.

„Als digitales Versicherungs-Unternehmen sind wir auf Basis unserer IT-basierten Überlegenheit und unseres skalierbaren Geschäftsmodells eine feste Größe in der deutschen Versicherungsbranche geworden“, sagte Dr. Stefan Knoll, Chef der DFV Deutsche Familienversicherung AG, am Mittwoch beim „Capital Markets Day 2022“.

Familienversicherung will Vertriebskosten kappen

Stefan Knoll (Bild: DFV)

Damit dies so bleibt, gehe es weiter mit Prozessautomatisierung an vielen Stellen. Unterstützt wird dies von der Hyrance AG, einem Joint Venture der STTech GmbH und der DFV.

Inzwischen laufen 90 Prozent aller neuen Versicherungsabschlüsse, 74 Prozent aller Zahl- / Personendatenänderungen und 44 Prozent Prozent aller Schadenmeldungen voll automatisch.

Geplant sind zudem der Ausbau von Direkt- und Maklervertrieb sowie der Einstieg in die TV-Werbung und des Online-Bewegtbild. Eine wesentliche Maßnahme ist die Rückkehr zu Vertriebskosten von nur noch zwölf Monatsbeiträgen (nach zwölf Monaten Storno).

Die Vertriebskosten seien in den letzten zwei Jahren mit bis zu 16 Monatsbeiträgen ein „Stück aus dem Ruder gelaufen“ und das Storno war „zu hoch“. Mit Kampagnen werden man aggressiv in Nischen sein und dem Wettbewerb das Geschäft verteuern, so Vertriebsvorstand Ansgar Kaschel.

WERBUNG

Durststrecke bis 2025

Eine Kapitalerhöhung sei für die Maßnahmen nicht nötig, so CFO Dr. Karsten Paetzmann. Die DFV sei im ersten Halbjahr, wesentlich durch die Erstkonsolidierung des aktiven Rückversicherungs-Geschäfts („CareFlex Chemie“) (VersicherungsJournal 7.1.2021), um 36 Prozent bei den Beiträgen gewachsen.

Dass zudem 1,9 Millionen positives Konzernergebnis vor Steuern nach einem Verlust einer Million Euro (H1 2021) erzielt wurde, nannte er „tolle Zahlen“.

Nicht berücksichtigt sind darin aus dem Zinsanstieg resultierende, nicht realisierte Marktwertverluste von 14,9 Millionen Euro, die direkt im Eigenkapital erfasst wurden. Dadurch verminderte sich das Eigenkapital um 16 Prozent auf 71,5 Millionen Euro.

Kennzahlen erstes Halbjahr 2022 (Bild: DFV)

Ziele für 2022 wurden bestätigt

Die Ziele für das Gesamtjahr 2022 – 35 Millionen Euro Neugeschäft einschließlich der aktiven Rückversicherung und ein leicht positives Konzernergebnis vor Steuern von bis zu einer Million Euro – wurden bestätigt.

Zehn Prozent Wachstum jährlich bei fortschreitender Profitabilität sollen den Verlustvortrag von 30 Millionen soll bis 2025 abbauen helfen. Danach ist die Aufnahme einer Dividendenzahlung von 50 Prozent des Bilanzgewinns geplant.

Eigener Kranken-, aber kein Lebensversicherer

Die beabsichtigte Trennung von Sach- und Krankengeschäft sei 2022 nicht gelungen, so Knoll. „Aber wir bleiben dran.“ Die Gründung eines eigenen Lebensversicherers (8.7.2020) sei nicht mehr geplant. Hier strebe man 2023 eine Kooperation an.

Als Beispiel für die Bemühungen im Markt bekannter zu werden, zeigte Knoll Kampagnen seines Hauses auf Tiktok. Dabei geht es um die Forderung nach mehr öffentlichem W-Lan in Frankfurt am Main, wo er sich um das Amt des Oberbürgermeisters bewirbt. „Das ist kein Vertrieb, sondern dient nur der Markenbildung“, so Knoll.

Neu sei die On-Demand-Unfallversicherung „DFV Snap“. Dazu wurde eine App entwickelt, die auf Verlangen eine gesamte Familien 24 Stunden absichert.

Der Halbjahresbericht 2022 findet sich unter diesem Link.