DEVK rechnet mit intensivem Wettbewerb in Kraftfahrt

6.6.2018 – Getragen erneut von der Rechtsschutz- sowie der aktiven Rückversicherung sind die DEVK Versicherungen 2017 wieder kräftig gewachsen. Für 2018 wird mit einem Beitragsplus von drei Prozent gerechnet. Dazu sollen neue Produkte beitragen, die am Dienstag in der Bilanzpressekonferenz vorgestellt wurden.

„Der Kampf um Marktanteile zwischen den beiden Versicherungsgruppen aus Süddeutschland [Huk-Coburg-Gruppe und Allianz-Konzern, Anmerkung der Redaktion] macht sich natürlich auch bei uns bemerkbar“, sagte Rüdiger Burg, Vorstand der DEVK Versicherungen, am Dienstag auf der diesjährigen Bilanzpressekonferenz.

Im Jahreswechselgeschäft 2017 hat die Nummer Fünf in der deutschen Autoversicherung eigenem Bekunden nach per Saldo 40.000 Risiken verloren.

Neuer Tarif in Kraftfahrt

Während die Branche bei den Kraftfahrtprämien um gut vier Prozent zulegte, beträgt das Plus bei der DEVK nur 2,6 Prozent auf insgesamt 1,03 Milliarden Euro Prämie. Man habe die Beiträge im Bestand nicht so angepasst wie der Wettbewerb, erläuterte Vorstandschef Gottfried Rüßmann. Er erwartet, dass sich der Wettbewerb in der Kraftfahrtversicherung intensiviert.

Gottfried Rüßmann (Bild: Lier).

„Die Schaden- und Kostenquote des Marktes oszilliert um 100 Prozent. Es wird spannend, ob wir und der Markt sich am Ende mit Anpassungen durchsetzen“ können. Nennenswerte Preissteigerungen sieht er aber nicht. Die Combined Ratio der DEVK liegt mit 99,3 (97,5) Prozent gut einen Prozentpunkt über dem Branchendurchschnitt.

Zum 1. April wurde ein neuer Kraftfahrt-Tarif aufgelegt, bei dem der Beitrag für die Gruppe der 27- bis 62-Jährigen abgesenkt wurde. Bei dieser Zielgruppe sei die Schadenentwicklung „erfreulich“ und hier habe man auch Kundschaft verloren, so Burg. Beim „Begleiteten Fahren ab 17“ sei die Schadenquote um 20 Prozentpunkte unter der von Fahranfängern. „Auch später entwickelt sich das Risiko besser – und das geben wir im Preis weiter.“

Mehr Leistung in der Elementarschaden

Zum 1. August wird die DEVK ihren Elementarschadentarif erweitern: Der Überschwemmungsschutz gilt dann auch für die Überflutung der Geländeoberfläche. Bislang zählt hier die Überflutung des Grundstücks. Versicherungsschutz besteht dann zudem auch, wenn Plattenwege, die technisch als Betonwerk gelten, überschwemmt sind.

Zudem hält die Versicherung von Smart-Home-Techniken Einzug in die Wohngebäudeversicherung. Setzen die Kunden Leckageschutzsysteme ein, die im Schadenfall den Wasserzufluss absperren, werde ein Beitragsnachlass von 20 Prozent gewährt, so Burg. In einem nächsten Schritt sei eine Allgefahrendeckung für Smart-Home-Technik als Gebäudebestandteil geplant.

Rüdiger Burg (Bild: Lier)

In der Lebensversicherung will die DEVK eine Grundfähigkeits-Versicherung einführen. „Diese leistet zwar weniger als die Berufsunfähigkeits-Versicherung, sichert aber die Grundfähigkeiten ab und ist deutlich günstiger im Preis.“ Hier nannte Burg für eine Monatsrente von 1.000 Euro eine Monatsprämie zwischen 30 und 50 Euro je nach Risiko.

Rückversicherung wird wichtiger

Über alle Bereiche ist die Gruppe 2017 um 3,7 Prozent auf 3,33 Milliarden Euro gewachsen. Das inländische Erstversicherungs-Geschäft der Schaden- und Unfallversicherung wuchs sogar um 5,2 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro. Hierzu beigetragen hat ein Plus von 7,8 Prozent auf 151,6 Millionen Euro in Rechtsschutz.

Wachstumsträger der Gruppe war zudem wiederum die Rückversicherung, die über eine eigene Gesellschaft vom Kölner Stammsitz sowie über die Schweizer Tochter Echo Rückversicherungs-AG betrieben wird. 2017 wuchs die aktive Rückversicherung um 14,1 Prozent auf 318,1 Millionen Euro Beitrag.

Kennzahlen 2017. Zum Vergrößern Bild

klicken (Bild: DEVK)

2018 soll das Rückversicherungs-Geschäft allein aus Köln heraus um 50 Millionen Euro ausgebaut werden. Dazu ist die DEVK seit Kurzem auch in den USA aktiv. „Wir laufen uns da langsam warm und machen uns da bekannt“, sagte Finanzvorstand Bernd Zens.

Zeichnen will er „Natcat“- (Naturkatastrophen-) Risiken. Dabei sieht er gute Chancen bei den rund 2.400 Versicherungsvereinen im mittleren Westen der USA, die ähnlich aufgestellt seien wie Vereine in Norddeutschland. „Longtail-Geschäft“ werde die DEVK aber nicht schreiben und zudem weiterhin an einer „kleinteiligen“ Streuung festhalten.

Wachstumsziele

Für 2018 erwartet Rüßmann ein Beitragsplus von rund drei Prozent. Hauptwachstumstreiber werde die Rückversicherung sein, aber auch in der vor allem auf Zusatztarife fokussierten Krankenversicherung erwartet er Marktanteilsgewinne.

Die beiden Lebensversicherer, deren Beitragsaufkommen 2017 bei rund 820 Millionen Euro stagnierte, werden voraussichtlich weniger Prämie verbuchen. Hier konzentriere man sich auf den Verkauf fondsgebundener Renten und Biometrieprodukte.

Zur Finanzierung der Zinszusatzreserve (ZZR) hat die DEVK im Verein 2017 erstmals stille Reserven heben müssen. Rüßmann sagte: „Wir rechnen nicht damit, dass es aktuell eine Lösung für die ZZR geben wird.“ Und selbst wenn die Politik noch entsprechend entscheide, könne es sein, dass die beiden DEVK-Lebensversicherer die alte Berechnungsmethode beibehalten würden. 2018 oder 2019 würden für die DEVK Gipfel-Jahre bei der ZZR. „Die drei Jahre kriegen wir jetzt auch noch herum“, so Zens.

Weitere Detail liefern die Geschäftsberichte der DEVK, die unter diesem Link als PDF-Dateien abzurufen sind.