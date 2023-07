Dentolo erweitert seine Führungsriege um einen Co-Geschäftsführer

5.7.2023

Seit Mittwoch, 5.Juli, besetzt Daniel Gadea (29) die neu geschaffene Position des Co-Geschäftsführers der Dentolo Deutschland GmbH. Er steht damit ab sofort Gründer und CEO Philipp Krause zur Seite. Er ist bereits seit sieben Jahren im Unternehmen, in den letzten vier Jahren als Chief Product Officer (CPO). Diese Position wird er auch weiterhin besetzen.

Daniel Gadea (Bild: Dentolo)

Der neue Co-Geschäftsführer wird den Themen „Platform, IT / Data Analytics“ besondere Aufmerksamkeit widmen. „Ich freue mich darauf, […] die Expansionsstrategie von Dentolo weiter zu fördern und die digitale Transformation der Zurich Gruppe Deutschland in Zusammenarbeit mit unserem Partner DA Direkt weiter voranzutreiben“, so Gadea.

Zur vierköpfigen Führungsmannschaft gehören auch Natalia Ganevskaya (CMO) und Tamara Kurz (COO). Kurz war erst vor wenigen Monaten zum Team gestoßen (VersicherungsJournal 5.4.2023).

Dentolo ist Partner der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) im Bereich der Tierkranken- und Zahnzusatzversicherung. Beide Firmen gehören zur Zurich Gruppe Deutschland (29.7.2022). Das Unternehmen ging 2015 an den Start und entwickelt Angeboten in den Segmenten Zahnzusatz und Tierkranken für Hund und Katze unter der Marke „Petolo“.