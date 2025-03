Debeka: Bald sind alle Produkte online abschließbar

25.3.2025 – Die Debeka wird im Vertrieb immer digitaler. Davon soll die Ausschließlichkeit trotzdem profitieren. In der Krankenversicherung gibt es eine Mega-Prämienerhöhung. Trotzdem wächst die Assekuranz. In der Pflege hofft der Versicherer auf einen Vertriebsschub durch die Politik.

Die Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. will 2025 für eine ganze Reihe von Sparten einen direkten Onlineverkauf eröffnen. „Wir bauen unsere hybride Vertriebsstärke weiter aus“, sagte Vorstand Paul Stein am Montag anlässlich der Jahrespressekonferenz des Konzerns.

Paul Stein (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

So sollen die Zahnzusatz-, Rechtsschutz-, Krankenhauszusatz-, Hausrat- und Glasversicherung im Laufe des Jahres auch per Mausklick abgeschlossen werden können. Trotzdem betonte Stein, dass die Assekuranz weiter „ganz besonders“ Wert auf den angestellten Außendienst lege. Das Unternehmen hat über 8.000 angestellte Vertriebsmitarbeiter.

Onlinekontakt geht auch an angestellten Vertrieb

Bisher können schon die Sparten Kfz, Fahrrad, Moped, E-Scooter, Haftpflicht, Reise, Tierhalterhaftpflicht, Auslandsreise-Kranken und Festgeldanlage online gekauft werden.

Der hybride Vertriebsansatz sehe vor, dass Kunden, die online abschließen, automatisch ein Gesprächsangebot vom angestellten Außendienst erhalten. „Wir routen den Kontakt durch zu unserem Vertrieb“, erläuterte Stein. Daher profitiere der angestellte Außendienst von online geworbenen Kunden.

Stein: „Wenn eine Betreuung vom Kunden nicht gewollt wird, dann bleibt er im Online-Bestand der Debeka.“

Vertragsbestand erhöhte sich 2024 auf 21,7 Millionen Policen

Bisher gibt es 70.000 Online-Abschlüsse pro Jahr bei der Debeka. Der Vertragsbestand erhöhte sich insgesamt im Jahre 2024 um rund 244.000 Policen auf 21,7 Millionen.

Die Beitragseinnahmen der Debeka-Versicherungsgruppe lagen 2024 mit 13,2 Milliarden Euro 3,8 Prozent über denen des Vorjahres (VersicherungsJournal 6.3.2024). In der Krankenversicherung verzeichnete der Konzern ein Plus von 4,7 Prozent, in der Lebensversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um 0,7 Prozent und in der Schaden- und Unfallversicherung sogar um 7,6 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Debeka)

Neuer Cyberschutz für Privathaushalte

Auch die Cyberpolice für Privathaushalte, die im zweiten Quartal 2025 ins Angebot kommt, wird online erhältlich sein. Das Produkt soll Privatpersonen bei Betrug und Missbrauch von Daten helfen. „Für Eigenschäden, also wenn beispielsweise ein Fake-Shop keine Ware liefert, stehen pro Jahr bis zu 30.000 Euro Leistungssumme zur Verfügung“, erläuterte Debeka-Vorstand Dr. Normann Pankratz. Die Kunden erhalten, etwa bei Mobbing, auch psychologische Erstberatung.

Der Versicherer kooperiert bei solchen Dienstleistungen oder Cyber-Prävention mit der Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland. Das Produkt umfasst auch Haftpflicht und Rechtsschutz. Laut Pankratz geht die Deckung in Haftpflicht über den üblichen Schutz von privaten Haftpflichtpolicen hinaus und hilft beispielsweise bei Urheber- und Datenschutzverletzungen.

Vertriebschef Stein sieht eine große und steigende Nachfrage nach privatem Cyberschutz. „Alle Menschen sind heute tagtäglich im Netz unterwegs, kaufen, handeln und kommunizieren. Nicht nur der Schutzbedarf unserer Kinder ist riesengroß, Betrug und Missbrauch sind allgegenwärtig“, so der Manager.

Zahl der vollversicherten Personen netto um 27.198 gestiegen

In der privaten Krankenversicherung (PKV) ist der größte private Anbieter von Gesundheitsschutz (1.10.2024) erheblich gewachsen. So stieg die Zahl der vollversicherten Personen 2024 nach Abgängen netto um 27.198. Im Vorjahr hatte sich der Bestand an Vollversicherten ebenfalls mit rund 16.000 Versicherten positiv entwickelt.

„Das ist ein deutliches Votum für die private Krankenversicherung“, sagte Stein. „Für eine sehr gute Gesundheitsversorgung sind die Menschen bereit, Geld in die Hand zu nehmen“, kommentierte der Manager den positiven Markttrend bei Vollversicherten.

Mega-Prämienerhöhung in der PKV

Gleichzeitig hat die PKV ein ernstes Kostenproblem. Die Versicherungsleistungen der Branche sind laut dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) 2024 deutlich gestiegen. Sie wuchsen um 10,5 Prozent auf insgesamt 39,4 Milliarden Euro.

Demgegenüber sind bei der Debeka die Zahlungen für Versicherungsfälle nur um 8,5 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen. Trotzdem mussten die Prämien vor allem für Vollversicherte zum 1. Januar 2025 im Schnitt um 24,7 Prozent erhöht werden.

Doch das ist nur ein Durchschnittswert. Während die Debeka auf der Pressekonferenz ankündigte, die Range, also die niedrigsten und höchsten Prozentwerte, im Nachgang zu veröffentlichen, blieb es tatsächlich bei einer eher intransparenten Antwort.

So teilte der Leiter der Unternehmenskommunikation, Dr. Gerd Benner, mit: „Für bestimmte Tarife und einzelne Versicherte können die individuellen Anpassungen aber auch deutlich über beziehungsweise unter diesem Durchschnittswert liegen.“ 2024 hatte die Debeka die Beiträge in der privaten Krankenversicherung nur um durchschnittlich 2,3 Prozent erhöht.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Debeka)

Obligatorische Pflegezusatzversicherung einführen

Energisch plädierte Stein für die Einführung einer „obligatorischen und solidarischen Pflegezusatzversicherung“, die der PKV-Verband durch einen Expertenrat unter der Leitung von Professor Dr. Jürgen Wasem vom Lehrstuhl Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen entwickelt hat (18.4.2023). „Denn die Uhr steht in der Pflege auf fünf vor zwölf“, so Stein.

Die Beitragserhöhung der gesetzlichen Pflegeversicherung Anfang 2025 würde nicht ausreichend sein. Verbraucherschützer würden zudem bestätigen, dass die Pflegelücke im Gegensatz zur Rentenlücke wenig bekannt sei und die Kosten für den privaten Zusatzschutz würden viel zu hoch eingeschätzt.

Stein: „Experten aus der Wissenschaft raten der Politik, kapitalgedeckte private Pflege-Zusatzversicherungen weiter zu fördern.“ Im Jahr 2022 hatten in Deutschland erst etwas mehr als vier Millionen Menschen eine solche Versicherung abgeschlossen.