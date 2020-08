Corona stört Talanx-„KuRS“ im ersten Halbjahr ganz massiv

14.8.2020 – Bei den gebuchten Bruttoprämien verbuchte die Talanx-Gruppe im ersten Halbjahr 2020 zwar ein ansehnliches Plus, aber das operative Ergebnis brach regelrecht ein. Beklagt wird aber nicht nur dies.

„Die Corona-Pandemie hat uns ein schwieriges erstes Halbjahr 2020 beschert“, beklagte Torsten Leue, der Vorstandsvorsitzende der Talanx-Gruppe bei der Präsentation der Ergebnisse zur Jahresmitte. Vor allem im zweiten Quartal seien die Belastungen „enorm“ gewesen.

Torsten Leue (Bild: Talanx)

Als Konsequenz schrumpfte das Konzernergebnis im Halbjahresvergleich (VersicherungsJournal 13.8.2019) um 31,8 Prozent auf 325 Millionen Euro, obwohl die gebuchten Bruttoprämien insgesamt um 5,5 Prozent auf 22 Milliarden Euro zulegen konnten.

Privat- und Firmenversicherung „auf gutem Weg“

Zugleich haben die Coronafolgen aber auch die Fortschritte bei den Modernisierungs- und Profitabilitäts-Steigerungs-Programmen in den verschiedenen Geschäftsbereichen der Gruppe stark verschleiert, wird angemerkt. So sei beispielsweise das „KuRS“-Programm im Bereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland eigentlich „weiter auf gutem Weg“.

Es zeichne sich ab, dass dieser Bereich ohne die Coronabelastungen schon zum Ende dieses Jahres nahe an dem Ziel wäre, das laut Planung erst 2021 erreicht werden sollte. Faktisch musste die Privat- und Firmenversicherung Deutschland allerdings melden, dass die gebuchten Bruttoprämien im ersten Halbjahr 2020 im Vorjahresvergleich um 5,4 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro sanken.

Operatives Ergebnis sinkt um rund ein Viertel

Das operative Ergebnis ging insgesamt um 24,3 Prozent auf 95 Millionen Euro zurück. Dafür sind den Angaben zufolge jedoch auch eine routinemäßige Aktualisierung der IFRS-Rechnungsgrundlagen in der Lebensversicherung und der Wegfall eines positiven Nettoeffekts im Vorjahr ursächlich.

Alles in allem hat sich nach Einschätzung des Unternehmens dieser Geschäftsbereich trotz des Rückgangs beim Beitrag zum Konzernergebnis von 72 Millionen auf 63 Millionen Euro im Corona-Umfeld „relativ robust“ gezeigt. So konnte im Segment Schaden- und Unfallversicherung das versicherungstechnische Ergebnis sogar von zehn Millionen auf 22 Millionen Euro verdoppelt werden.

Profitabilisierungs-Maßnahmen in der Kfz-Versicherung wirken

Ermöglicht hätten dies vor allem Profitabilisierungs-Maßnahmen in der Kfz-Versicherung, geringere Basisschäden und die Risikoteilung mit dem Rückversicherungsmarkt. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 98,7 auf 96,9 Prozent.

Ein Rückgang um 3,6 Prozent auf eine Milliarde Euro hatte das Segment Schaden- und Unfallversicherung allerdings bei den gebuchten Bruttoprämien zu verzeichnen. Ursächlich hierfür waren den Angaben zufolge der Rückgang des Neugeschäfts wegen der Corona-Pandemie sowie ein negativer Saldo aus dem Kfz-Jahreswechselgeschäft.

Kapitalanlage-Ergebnis bricht massiv ein

Das Kapitalanlage-Ergebnis ging um 27,5 Prozent auf 40 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis legte dennoch leicht von 54 Millionen auf 55 Millionen Euro zu.

Im Segment Lebensversicherung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland nahm es im Halbjahresvergleich dagegen von 71 Millionen auf 40 Millionen Euro ab. Der Verlust beim versicherungs-technischen Ergebnis verminderte sich zwar von 664 Millionen auf 634 Millionen Euro, aber das Kapitalanlageergebnis sank gleichzeitig um neun Prozent auf 685 Millionen Euro.

Die Prämieneinnahmen verminderten sich um 6,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Hier wirkte sich nach Angaben des Unternehmens neben Filialschließungen in Bankensektor aus, dass sich die Firmenkundschaft im Corona-Umfeld beim Abschluss von Verträgen zur betrieblichen Altersversorgung zurückhielt.

Industrieversicherung von Corona-Schäden stark betroffen

Im Geschäftsbereich Industrieversicherung stiegen die gebuchten Bruttoprämien um 10,6 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Für diesen Bereich reklamiert das Unternehmen, dass die Profitabilisierungs-Maßnahmen des Programms „20/20/20“ „weiterhin deutlich Wirkung zeigen“. Allerdings fielen dort bisher schon Corona-Schäden in Höhe von 107 Millionen Euro an.

Das Großschadenbudget sei damit um 32 Millionen Euro überschritten worden, wird mitgeteilt. Als Folge stiegen der Verlust beim versicherungs-technischen Ergebnis im Halbjahresvergleich von 32 Millionen auf 67 Millionen Euro und die Schaden-Kosten-Quote von 102,3 auf 104,7 Prozent.

Konzernergebnis rutscht in der Industrieversicherung in die Verlustzone

Ohne Pandemie-Einflüsse hätte sie bei 98,6 Prozent gelegen. Auf diesen bereinigten Wert weist das Unternehmen hier wie an vielen anderen Stellen hin, um die massiven Corona-Auswirkungen zu verdeutlichen.

Faktisch war beim Kapitalanlage-Ergebnis jedoch ein Rückgang von 133 Millionen auf 107 Millionen Euro zu verzeichnen und beim operativen Ergebnis von 69 Millionen auf 18 Millionen Euro. Der Beitrag zum Konzernergebnis schrumpfte von 42 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 auf sieben Millionen Euro zusammen.

Hohe Währungseffekte in Privat- und Firmenversicherung International

Starke Währungseffekte werden für die Berichtszeit insbesondere im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International gemeldet. Die gebuchten Bruttoprämien sanken hier um 12,6 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, nahmen währungsbereinigt aber nur um 6,8 Prozent ab.

Das versicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich von 24 Millionen auf 44 Millionen Euro und die Schaden-Kosten-Quote von 95,2 auf 94,3 Prozent. Das Kapitalanlageergebnis nahm dagegen um 11,8 Prozent auf 167 Millionen ab.

Das operative Ergebnis stieg dennoch um 6,9 Prozent 156 Millionen Euro. Der Beitrag zum Konzernergebnis ging um 4,5 Prozent auf 89 Millionen Euro zurück.

Prämieneinnahmen der Rückversicherung legen kräftig zu

Ein beachtliches Plus bei den Prämieneinnahmen von 12,4 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro konnte im Halbjahresvergleich auch der Geschäftsbereich Rückversicherung verzeichnen. In der Lebens-Rückversicherung legten sie um 3,3 Prozent auf vier Milliarden Euro und in der Schaden-Rückversicherung um 16,9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zu.

Zugleich belastete Corona dort das Großschadenbudget allerdings mit 600 Millionen Euro. Statt 943 Millionen Euro beim operativen Ergebnis wie im ersten Halbjahr 2019 waren es in der Berichtszeit bei dem Geschäftsbereich insgesamt nur noch 509 Millionen Euro. Der Beitrag zum Konzernergebnis schrumpfte von 329 Millionen auf 200 Millionen Euro.

Eine Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr hält die Talanx-Gruppe angesichts der anhaltenden Unsicherheit wegen Corona derzeit für nicht möglich. Angestrebt werde aus heutiger Sicht jedoch „unverändert eine Ausschüttungsquote von 35 bis 45 Prozent des IFRS-Ergebnisses und eine Fortsetzung der kontinuierlichen Dividendenpolitik“, wird gleichwohl angemerkt.