Chubb verlegt Europazentrale nach Frankreich

26.7.2018

Die Chubb European Group gab einen wichtigen Schritt im Rahmen der Brexit-Vorbereitungen zum Umzug des Industrieversicherers nach Frankreich bekannt. Am 19. Juli 2018 haben sowohl die Chubb European Group als auch die ACE Europe Life umfirmiert und treten als Europäische Aktiengesellschaften (Societas Europaea: SE) auf.

Dies ermöglicht dem Industrieversicherer den angekündigten Umzug von England nach Frankreich (VersicherungsJournal 22.3.2018). Außerdem kann das Unternehmen so weiter geschäftliche Aktivitäten in der EU sowie in Großbritannien über eine Niederlassung wahrnehmen. Ab 1. Januar 2019 ist Chubb European Group SE und ACE Europe Life SE in Courbevoie, Frankreich, zu erreichen.

Die Chubb European Group Limited, Direktion für Deutschland wird als Niederlassung der Chubb European Group künftig auch als SE firmieren. „Der Übergang in eine SE hat keinerlei Auswirkungen auf die Kunden in Deutschland. Unsere Zentrale in Frankfurt wird natürlich weiter bestehen, auch unsere Büros in Stuttgart, München, Hamburg und Düsseldorf“, erklärte das Unternehmen auf Anfrage des VersicherungsJournals.

Auch andere britische Versicherer stellen sich auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ein. Die AIG Europe und Hiscox zieht es nach Luxemburg, BSHI dagegen nach Irland sowie Lloyd’s of London und QBE nach Belgien (VersicherungsJournal 22.3.2018). Markel hat eine Europa-Tochter in München gegründet (VersicherungsJournal 23.7.2018).