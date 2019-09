Check24 steigt ins Bankgeschäft ein

6.9.2019

Die Check24 Vergleichsportal GmbH hat bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) einen Antrag auf Erteilung einer Vollbank-Lizenz gestellt. Darüber berichtete am Donnerstag das Portal Finanzszene.de zuerst. Das Unternehmen hat die Nachricht auf Nachfrage bestätigt.

Ziel von Check24 sei es eine „Open-Banking-Plattform“ aufzubauen, die verschiedene Angebote von Banken bündelt. Der Plan sei aber nicht, mit Finanzinstituten in Wettbewerb zu treten, erklärte die Firma gegenüber dem VersicherungsJournal.

Ob das Unternehmen für das nächste Jahr, wenn es in Besitz einer Banklizenz ist, eigene Finanzprodukte auf den Markt bringt, ist nicht klar. „Dazu können wir uns zurzeit noch nicht äußern“, so das Vergleichsportal auf die entsprechende Frage. Eine eigene Versicherungslizenz kommt derzeit aber nicht in Betracht. „Das ist nicht geplant“, lautet die Antwort von Check24 dazu.