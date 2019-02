Bund der Versicherten nimmt Cosmos Leben ins Visier

22.2.2019

Eine aktuell laufende Gutscheinaktion der Cosmos Lebensversicherungs-AG hat den Bund der Versicherten e.V. (BdV) auf den Plan gerufen. Dabei gewährt die Cosmos Verbrauchern einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro für den Abschluss einer Risikolebens-Versicherung bis zum 28. Februar, so die Verbraucherschutz-Organisation.

Der Versicherer verstößt damit nach Auffassung des BdV gegen das Sondervergütungs- und Provisionsabgabeverbot, das nur geringwertige Sondervergütungen erlaubt. Nach § 48b VAG gelten Belohnungen oder Geschenke zur Anbahnung oder anlässlich eines Vertragsabschlusses nur dann als geringwertig, „soweit diese einen Gesamtwert von 15 Euro pro Versicherungsverhältnis und Kalenderjahr nicht überschreiten“.

Axel Kleinlein (Bild: BdV/Achenbach)

Deshalb hat die Verbraucherschutz-Organisation die Cosmos Leben am 19. Februar abgemahnt. „Die Aktion der Cosmos ist nach unserer Auffassung unlauter, daher haben wir sie abgemahnt und aufgefordert, die Gutscheinaktion sofort einzustellen“, lässt sich BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein in einer Pressemeldung zitieren. Da der Versicherungsvertrag kurzfristig wieder gekündigt werden kann, könne die Höchstgrenze in Einzelfällen deutlich überschritten werden.

Die Cosmos bestätigte auf Nachfrage den Erhalt der Abmahnung und erläuterte, dass die Aktion im Vorfeld auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft worden sei. Nun werde man die Rechtsauffassung des BdV prüfen.