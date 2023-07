Blau direkt dementiert Übernahme von Maxpool

21.7.2023

Anfang Juli hatten die Blau direkt GmbH und die Phönix Maxpool-Gruppe eine enge Zusammenarbeit bekannt gegeben. Eine spätere Beteiligung von Blau direkt an Maxpool war nicht ausgeschlossen worden (VersicherungsJournal 3.7.2023).

Inzwischen hat die Blue MidCo GmbH, Muttergesellschaft von Blau direkt, sich vom Bundeskartellamt eine Freigabe für den „Erwerb von Mitkontrolle an der Phönix Maxpool Gruppe“ per 14. Juli geben lassen. Das hat die Behörde auf ihrer Internetseite bekannt gegeben.

Die Chefs von Maxpool, Oliver Drewes (links) und von und Blau direkt, Lars Drückhammer, besiegeln ihre Zusammenarbeit (Bild: Maxpool)

Daraus hat der Versicherungsmonitor in einem Beitrag vom 20. Juli geschlossen: „Offenbar hat das Lübecker Unternehmen Blau Direkt über verbundene Firmen den Maklerpool Phönix Maxpool in Hamburg gekauft.“ Daraufhin und auf eine vorherige Anfrage des VersicherungsJournals gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass die Meldung der Übernahme falsch sei.

Das Bundeskartellamtes habe lediglich bestätigt, dass die angestrebte Kooperation mit der Möglichkeit einer künftigen Beteiligung aktuell kartellrechtlich unbedenklich ist. Zum aktuellen Stand schreiben die beiden Maklerpools: „Ob und in welcher Form die Option einer Beteiligung von Blau direkt an der Phönix Maxpool Gruppe in der Zukunft umgesetzt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiter offen.“