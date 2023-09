BDVM hat sich auf neuen Präsidenten geeinigt

25.9.2023

Am 17. November findet die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) statt. Auf der Tagesordnung steht auch die Wahl eines neuen Präsidenten. Versicherungsmakler Thomas Billerbeck kandidiert für das Amt, wie der Versicherungsmonitor berichtete.

Thomas Billerbeck (Bild: Langbehn, BVK BV Hannover)

„Natürlich gibt es im Vorfeld einer anstehenden Wahl interne Gespräche, wer für die Aufgabe zur Verfügung stehen würde. Es ist richtig, dass ich mich bereit erklärt habe, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, sofern mich die Mitglieder in den Vorstand wählen“, erklärte Billerbeck auf Nachfrage gegenüber dem VersicherungsJournal.

Neben den formulierten Zielen des Verbands sieht Billerbeck nach eigener Aussage „auch die Nachwuchsgewinnung für unseren Beruf, weitere Digitalisierung, Integration von KI und die Vertretung unserer Interessen auf europäischer und deutscher Ebene“ auf der Agenda.

Wird Billerbeck als Präsident gewählt, tritt er die Nachfolge von Thomas Haukje an, der den BDVM seit 2019 führt (VersicherungsJournal 20.11.2019). Zur Seite steht ihm Dr. Bernhard Gause als geschäftsführender Vorstand (23.11.2023). Die Nachfolge in seinem eigenen Betrieb hat der Präsident in spe bereits geregelt: Eileen Billerbeck (25) ist seit 2022 alleinvertretungs-berechtigte Geschäftsführerin der Billerbeck GmbH (21.4.2022).