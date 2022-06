BdV jubelt: Abmahnung gegen Lemonade erfolgreich

Offen bleibe, was passiere, wenn jemand versäumt habe, seinen Umzug anzuzeigen und dann ein Schaden eintrete. „Läuft es wie beim traditionellen Versicherungsgeschäft: Lemonade wird für den Schaden nicht mehr leisten, aber die vereinnahmte Prämie behalten? Der BdV hat um Erläuterung gebeten, aber keine Antwort mehr bekommen“, wird mitgeteilt.

„Die Privathaftpflicht-Versicherung endet, weil man umzieht? Solche Klauseln sind nicht so spritzig! Wir freuen uns für die Kundinnen und Kunden, dass Lemonade das nun nachgebessert und die Bedingungen glatt gezogen hat“, wird Vorstand Stephen Rehmke zitiert.

Nach anfänglicher Gegenwehr seitens des Versicherers herrsche nun Klarheit, schreibt jetzt der BdV. „Die Privathaftpflicht-Versicherung bleibt bei einem Wohnsitzwechsel unberührt und auch fremde Sachen sind in der Hausratversicherung mitversichert. Lemonade hat sich verpflichtet, sich nicht auf die alten Regeln zu berufen“, heißt es.

Das beschuldigte Start-up hatte sich im November zu den Anschuldigungen gegenüber dem VersicherungsJournal geäußert. Es hielt die Argumentationen der Verbraucherschützer für „in diesem Maße nicht zutreffend“ und verwies unter anderem auf die Formulierungen in den Vertragsbedingungen.

So müssten Versicherungsnehmer nach einem Umzug ihre Police kündigen und einen neuen Vertrag für die neue Adresse abschließen. Wer eine Lemonade-Kombipolice abgeschlossen habe, bei dem ende einen Monat nach dem Umzug ansonsten auch der Privathaftpflichtschutz, wurde bemängelt.

Die Verbraucherschützer hatten kritisiert, dass der Anbieter in drei Textpassagen Klauseln verwende, die „absolut branchenunüblich sind und Kunden in unangemessener Weise benachteiligen“.

Das Tochterunternehmen des US-amerikanischen Insurtechs Lemonade Insurance Company bietet auf dem deutschen Markt eine Hausrat- und eine Privathaftpflicht-Versicherung sowie eine Kombination aus beiden Produkten an. Die Policen sind über die eigene Website abzuschließen ( 12.6.2019 ).

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) teilte am Mittwoch gegenüber der Presse mit, dass die in den Niederlanden ansässige Lemonade Insurance N.V. jetzt einer Aufforderung aus dem vergangenen November (VersicherungsJournal 24.11.2021 ) nachgekommen sei. Der Versicherer habe zwei strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungs-Erklärungen abgegeben.

2.6.2022 – Nach Angaben der Verbraucherschützer hat das Insurtech zu ihren Gunsten eine Unterlassungserklärung abgegeben. Darin wird zugesichert, dass die Privathaftpflicht-Versicherung bei einem Wohnsitzwechsel unberührt bleibt und fremde Sachen in der Hausratversicherung mitversichert sind.

Der Versicherer Lemonade hat dem VersicherungsJournal nach Redaktionsschluss in dieser Angelegenheit noch folgende Stellungnahme zukommen lassen:

"Wir möchten gerne kurz auf die letzte Pressemitteilung des BdVs eingehen.

Feedback, das wir bezüglich unserer Hausrat- und Privathaftpflichtpolice erhalten, nehmen wir bei Lemonade grundsätzlich sehr ernst. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch unsere Produkte ständig zu verbessern. Die vom BdV eingereichten Abmahnungen haben wir so direkt nach Erhalt unverzüglich intern beleuchtet.

Um unsere Produkte für unsere Kunden noch transparenter zu gestalten, haben wir im Nachgang einige Formulierungen unserer Police leicht angepasst – jedoch ohne den schon bestehenden Schutz zu verändern. Ein solcher Fall ist der Umzug an eine neue Adresse, wenn der Kunde das Lemonade Kombipaket aus Hausrat- und Privathaftpflicht besitzt. Wir haben den Wortlaut an dieser Stelle ausschließlich um ein paar erläuternde Informationen ergänzt. So hat der Privathaftpflichtschutz nach dem Umzug, auch vor der Policenanpassung, nicht automatisch geendet.

Wir stimmen jedoch zu, dass das Endresultat unseren Schutz besser verdeutlicht als die vorherige Formulierung und freuen uns, wenn wir hierdurch zukünftig Unklarheiten vermeiden können.

Bezüglich des weiteren Punktes, „Gegenstände fremder Personen, die sich im Haushalt des Versicherungsnehmers befinden“, haben wir in der Tat eine Änderung vorgenommen und unsere Police erweitert, um unseren Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten.

Wenn jemand vergisst, seinen Umzug zu melden und einen Schadensfall einreichen muss, behandelt Lemonade diese Art von Situation ähnlich wie andere Versicherer.“