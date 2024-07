Barmenia und Gothaer: Vorstände unterzeichnen Fusionsverträge

26.7.2024 – Die Unternehmen haben schriftlich vereinbart, dass die Gothaer 64 Prozent der Anteile und die Barmenia 36 Prozent halten wird. Die Standorte Wuppertal und Köln bleiben bestehen, alle Mitarbeiter erhalten eine dreijährige Beschäftigungsgarantie. Neben Gothaer-Chef Oliver Schoeller und Barmenia-Chef Andreas Eurich werden sechs weitere Manager den neuen Konzern lenken.

Nach Zustimmung der Mitgliedervertreterversammlungen haben die Vorstände der Barmenia Versicherungen und der Gothaer Versicherungen am Donnerstagmorgen die Fusionsverträge unterzeichnet. Dies berichtet die Gothaer in einer Pressemitteilung. Die Aufsichtsräte der beiden Versicherungsvereine hatten schon im Vorfeld grünes Licht gegeben, das Bundeskartellamt im März.

Nun steht nur noch die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) aus. Diese wird bereits für August erwartet, so dass nach anschließender Eintragung in das Handelsregister das Closing, also der Vollzug des Zusammenschlusses, im September erfolgen könnte.

Damit hätte der ganze Vorgang gerade einmal ein Jahr gedauert – die beiden nordrhein-westfälischen Versicherer hatten Ende September vergangenen Jahres ihre Pläne angekündigt (VersicherungsJournal 29.9.2023). Und immer wieder über Zwischenschritte informiert (13.12.2023, 7.3.2024, 22.4.2024).

Andreas Eurich (li.) und Oliver Schoeller bei der Unterzeichnung der Fusionsverträge (Bild: Gothaer)

Eine der größten Vertriebsorganisationen entsteht

Das neue Unternehmen soll laut Handelsblatt den Namen „Barmenia.Gothaer Finanzholding AG“ tragen und wird mit Beitragseinnahmen von über sieben Milliarden Euro in die Top Ten der deutschen Versicherungsgesellschaften aufsteigen. Allein in der Kranken- und Lebensversicherung würden beide Firmen über eine Million Kunden betreuen, berichtet die Wirtschaftszeitung.

Die Gothaer spricht davon, dass zugleich eine der größten Vertriebsorganisationen im Markt mit mehr als 4.500 Vermittlern entsteht. „Wir wollen ein Unternehmen mit Marktkraft durch die komplementären Stärken unserer beider Unternehmen“, zitiert das Handelsblatt Gothaer-Chef Oliver Schoeller. „Synergien sind nicht das Kernziel.“

Verteilung der Konzernanteile

Die Gothaer Versicherungsbank VVaG wird 64 Prozent der Anteile an dem neu gegründeten Konzern halten, die Barmenia Versicherungen a.G. 36 Prozent. Dies entspreche ziemlich genau der Verteilung der Beitragseinnahmen der beiden Unternehmen. Für den Verzicht auf die Stimmrechtsmehrheit erhalte die Gothaer eine sogenannte Mehrdividende auf die Differenz der zusätzlichen Anteile, so das Handelsblatt.

„Eines der grundlegenden Gestaltungsprinzipien bei diesem Zusammenschluss ist für uns, dass alles auf Augenhöhe geschieht. Daher haben wir in der Satzung verankert, dass trotz der unterschiedlichen Anteile alle wichtigen Entscheidungen nur einstimmig getroffen werden können. Ebenso wichtig ist uns die Maßgabe, dass wir ein gemeinsames Unternehmen bauen”, erklärt Schoeller gegenüber der Presse.

Wer bekommt einen Vorstandsposten?

Neben dem Gothaer-Chef und dem Barmenia-Vorstandsvorsitzenden Dr. Andreas Eurich werden nach Informationen der Wirtschaftszeitung sechs weitere Manager in den Vorstand der neuen Gesellschaft berufen. Insgesamt würden fünf Personen aus dem alten Gothaer-Vorstand und drei aus dem Führungskreis der Barmenia übernommen.

Namen würden erst nach Zustimmung der Bafin genannt, jedoch werde Alina vom Bruck, seit Kurzem Vorstandsvorsitze bei der Gothaer Lebensversicherung AG (1.7.2024), für das Ressort Lebensversicherungen gehandelt. Frank Lamsfuß, seit 2013 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Barmenia und verantwortlich für die Bereiche Außendienst, Maklervertrieb, Partnervertrieb, Vermittlerservice und Vertriebsmarketing (31.7.2013), sei im Gespräch für das Ressort Vertrieb.

Dreijährige Beschäftigungsgarantie für alle Mitarbeiter

Im Fusionsvertrag wurde außerdem vereinbart, dass die beiden Standorte Wuppertal und Köln unverändert erhalten bleiben. Zudem soll für alle Mitarbeiter mit dem Tag des Zusammenschlusses eine dreijährige Beschäftigungsgarantie gelten, heißt es in der Pressemitteilung der Kölner.

Das Feedback der Mitarbeiter zur Fusion sei mehrheitlich groß, hätten interne Befragungen ergeben, zitiert das Handelsblatt unter anderem Schoeller. Die Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) sehe den Zusammenschluss dagegen skeptisch, so das Wirtschaftsblatt. Sie erwarte perspektivisch einen deutlichen Stellenabbau bei den 5.000 Beschäftigten der Gothaer und den 4.500 Angestellten der Barmenia.

Erste konkrete Maßnahmen starten in Kürze

Bereits im August soll der Startschuss mit der Zusammenführung der Lebensversicherer fallen. In einem ersten Schritt soll der gesamte operative Geschäftsbetrieb, insbesondere der Bestand der Barmenia Lebensversicherung a.G., auf die Gothaer Lebensversicherung AG übertragen werden. Unmittelbar danach soll die Barmenia Leben auf die Barmenia Versicherungen a.G. verschmolzen werden.

Mit dem Closing soll auch die Verschmelzung der Gothaer Kranken auf die Barmenia Kranken angestoßen werden. Dieser Prozess werde bis zu drei Jahre dauern, heißt es. „Für unsere Kundinnen und Kunden hat das keinerlei Auswirkungen auf ihren Versicherungsschutz oder ihre Prämien”, wird Eurich in der Pressemitteilung zitiert. „Wir werden ihnen aber mit dem Zusammenschluss eine noch ausgewogenere Palette an Produkten und Services bieten können.“

Im Vertrieb dürfte die endgültige Verschmelzung länger dauern, mutmaßt das Handelsblatt. „Während die Maklervertriebe schnell vereint werden sollen, wird dies beim Exklusivvertrieb der beiden Gesellschaften erst in den kommenden Jahren geschehen. Die strukturierten Ausschließlichkeitsvertriebe der heutigen Barmenia sollen auch zukünftig eigenständig agieren“, schreibt die Redaktion.

Auftakt zu weiteren Fusionen?

Die gesamte Branche schaue gespannt auf die größte Fusion im deutschen Versicherungssektor seit mehr als zwei Jahrzehnten. Eine Konsolidierung in dem Markt sei dringend notwendig, würden Branchenmanager meinen. Viele Anbieter stünden wegen Inflation und sinkender Margen unter zunehmendem Ertragsdruck.

Auch die Finanzaufsicht Bafin hätte vor gut einem Jahr für den Versicherungssektor vor „düsteren Wolken“ am Horizont gewarnt, wenn bald keine Konsolidierung beginne, so die Wirtschaftszeitung. Ihr gegenüber hätten Schoeller und Eurich betont, dass es keine betriebswirtschaftliche Not zur Fusion gebe.

Die Barmenia sei stark im Geschäft mit privaten Krankenversicherungen und deutschlandweit unter den Top Ten. Die Gothaer sei wiederum stärker im Geschäft mit Lebensversicherungen und außerdem einer der führenden Versicherer für Windkraftanlagen in Europa. Zuletzt hätten beide Gesellschaften Gewinne präsentiert.