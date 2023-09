Bafin verdonnert Allianz zum Nachsitzen

26.9.2023

Bereits im Frühjahr war bekannt geworden, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) bei der Allianz SE zahlreiche Mängel in der IT und bei Prozessen festgestellt hat (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.3.2023). Die Münchener gelobten Besserung, starteten Umbaumaßnahmen und der Fall schien erledigt.

Nun aber berichtet das Handelsblatt in seiner Online-Ausgabe vom Montag von einem aufwendigen „Prozess zwischen Bafin und Allianz“ und bezieht sich in seinen ausführlichen Darstellungen auf verschiedene Hinweisgeber. Die Umsetzung der gerügten Mängel hinsichtlich der IT soll in der Praxis in den vergangenen Monaten „vereinzelt kompliziert“ gewesen sein, ist zu lesen.

„Zwar hätte die Allianz schon unmittelbar nach Abschluss der Bafin-Prüfung ‚umfangreiche Maßnahmen‘ ergriffen, anschließend habe die Bafin aber nochmals interveniert. Seitdem wurden besonders relevante Fragestellungen und identifizierte Risiken mit erheblichem zusätzlichen Ressourcenaufwand beschleunigt abgearbeitet, berichten Insider“, heißt es.

Und weiter: „Die wesentlichen Risiken sollen nun bis zum Ende des Jahres behoben sein, für weitere Maßnahmen gibt es Fristen bis ins kommende Jahr.“ Von Konsequenzen, wie sie die Axa Krankenversicherung AG (17.5.2023) zu spüren bekommen hat, ist nicht die Rede. Bis Redaktionsschluss lag noch keine Stellungnahme der Allianz zu den Ausführungen des Handelsblatts vor.