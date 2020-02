Axa, R+V und Stuttgarter wachsen auch mit laufenden Beiträgen

21.2.2020 – Die drei Versicherungsgruppen haben erste Geschäftszahlen für 2019 vorgelegt: Bei den laufenden Beiträgen in der Leben-Sparte legten alle drei kräftig zu, während die Branche insgesamt nur 0,2 Prozent Plus schaffte. Bei den Einmalbeiträgen blieben sie teils hinter dem Branchenzuwachs von 37,1 Prozent zurück.

WERBUNG

Die Axa Konzern AG ist 2019 beim Umsatz nach eigenen Angaben um 3,4 Prozent auf 10,86 Milliarden Euro gewachsen, hat dabei aber weniger verdient. Das operative Ergebnis (Underlying Earnings) verminderte sich um ein halbes Prozent auf 573 Millionen Euro.

Dagegen ging der Jahresüberschuss nach IFRS (Net Income) um 29 Prozent auf 479 Millionen Euro zurück. Der Rückgang wird in erster Linie mit geringeren Veräußerungsgewinnen aus Kapitalanlagen als im Vorjahr begründet.

Ausgesuchte Segment – oder Zahlen

Für das Segment „Vorsorge“ weist die deutsche Gruppe ein Minus von 4,3 Prozent auf 3,187 Milliarden aus. Unter Berücksichtigung der verkauften Pro bAV Pensionskasse AG (VersicherungsJournal 30.1.2018) wäre das Segment um 0,9 Prozent gewachsen.

In der Pressemitteilung wird unter anderem für die „strategisch wichtigen Geschäftsfeldern der Lebensversicherung“ ein Plus von 9,5 Prozent, „insbesondere den modernen Hybridprodukten wie „RelaxRente“ (plus 33 Prozent) und in der Berufsunfähigkeits-Versicherung (plus sechs Prozent)“ genannt. Diese Angaben lassen sich so aber nicht nachvollziehen.

Die laufenden Beiträge seien um 0,8 Prozent gewachsen. Eine positive Dynamik zeige sich vor allem in den priorisierten Geschäftsfeldern Risikoabsicherung und moderne Hybridprodukte mit Fondsanteil. Beim Neugeschäft wird auf die gesamte Personenversicherung abgestellt. Dieses nahm um 10,3 Prozent auf 375 Millionen Euro APE zu.

Axa Kranken gewinnt mehr Vollversicherte

Beim Krankenversicherer stiegen die Beitragseinnahmen um 4,1 Prozent auf 3,25 Milliarden Euro. Die Zahl der Vollversicherten wuchs um ein halbes Prozent auf rund 799.000 Personen.

Die Sachversicherung buchte mit 4,4 Milliarden Euro rund 9,6 Prozent mehr Beiträge. Dazu habe die positive Entwicklung in den priorisierten Bereichen Commercial Non-Motor (plus 52 Millionen Euro) und Personal Non-Motor (plus 47 Millionen Euro) beigetragen. Außerdem sei erstmals die Roland Rechtschutzversicherungs-Gruppe (VersicherungsJournal 20.3.2018) vollständig einbezogen.

Die Schaden- und Kosten-Quote verbesserte sich auf 94,7 (95,6) Prozent.

R+V wächst um mehr als acht Prozent

Die R+V Versicherungsgruppe hat 2019 mit 18,3 Milliarden Euro rund 8,4 Prozent mehr Bruttobeitrag gebucht. Davon entfielen auf das deutsche Erstversicherungs-Geschäft 14,9 Milliarden Euro (plus 6,1 Prozent). Ergebniszahlen nennt der Konzern in einer Pressemitteilung nicht. Der Konzernabschluss 2019 wird im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 30. März vorgestellt.

Nach Unternehmensangaben wuchs der genossenschaftliche Versicherer „in allen Segmenten“ um mindestens fünf Prozent. Die Zahl der Kunden nahm nach Unternehmensangabe rund 200.000 auf insgesamt 8,8 Millionen zu.

In der Lebens- und Pensionsversicherung kletterte der Gesamtumsatz um 6,4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Entgegen dem Branchentrend stiegen die laufenden Beiträge um 3,8 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Die Einmalbeiträge nahmen um 9,4 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro zu.

Ein Drittel mehr Neugeschäft in der betrieblichen Altersversorgung

Zum Anstieg des Neubeitrags um 10,5 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro trugen die laufenden Neubeiträge mit einem Plus um 16,5 Prozent auf 865 Millionen Euro bei.

Der größte Anteil des Neubeitrags entfiel mit 1,6 Milliarden Euro (plus 29,5 Prozent) auf die betriebliche Altersversorgung (bAV). Ihr folgt das private Vorsorgegeschäft mit neuen Garantieprodukten von 1,5 Milliarden Euro (plus 4,8 Prozent).

In der bAV waren nach Unternehmensangaben besonders zwei Bereiche gefragt. Das Geschäft mit Lebensarbeitszeitkonten überschritt erstmal 500 Millionen Euro Neubeitrag. Das Auslagerungsgeschäft über die Pensionsfonds legte beim Umsatz 2019 um mehr als die Hälfte zu.

Die R+V Krankenversicherung steigerte ihre Beitragseinnahmen um 5,3 Prozent auf 614 Millionen Euro. Die Vollkostenversicherung legte im Neugeschäft um 16,6 Prozent zu. Die Zahl der versicherten Personen hat sich um mehr als 88.000 auf 1,2 Millionen erhöht.

Autoversicherung wuchs drei Mal schneller als der Markt

Das Segment Schaden-/Unfallversicherung legte um 5,7 Prozent zu auf 6,03 Milliarden Euro zu. Dabei wuchs die Kraftfahrtsparte um 5,8 Prozent auf mehr als 2,6 Milliarden Euro – also etwa dreimal so stark wie der Markt. Der K-Bestand vergrößerte sich um 5,5 Prozent auf mehr als 4,7 Millionen versicherte Fahrzeuge.

Im Firmenkundengeschäft wuchs die R+V unter anderem besonders mit der Kreditversicherung (plus 6,7 Prozent).

Drei Viertel moderne Altersvorsorge bei der Stuttgarter Leben

Der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. meldet für 2019 ein Beitragsplus von voraussichtlich 1,9 Prozent auf 605,9 Millionen Euro.

Die gebuchten Brutto-Beiträge nach laufendem Beitrag in Leben wuchsen um 1,3 Prozent auf 538,5 Millionen Euro. Dahinter steckt ein Zuwachs im Neuzugang um 4,1 Prozent auf 50,5 Millionen Euro laufenden Beitrag. Die Einmalbeiträge wuchsen um 7,3 Prozent auf 67,4 Millionen Euro.

Mehr als ein Viertel des Neugeschäftes entfiel auf die betriebliche Altersversorgung (bAV), die um 21,8 Prozent zugelegte. Kapitalmarktorientierte Produkte machten 71,9 Prozent des Neugeschäfts aus.

Schadenquote verbessert

Die vor allem in der Unfallversicherung tätige Stuttgarter Versicherung AG wuchs um 1,8 Prozent auf 122,3 Millionen Euro.

Für den Kompositversicherer wird eine Schaden- und Kosten-Quote von 86,2 (86,5) Prozent genannt. Der weite Abstand zum Markt mit voraussichtlich 93 Prozent ergibt sich auch aus dem hohen Anteil des in der Regel schadenmäßig günstig verlaufenden Unfallgeschäfts.

Das gesamte Ergebnis 2019 wird im zweiten Quartal 2020 auf den Internetseiten des Versicherers veröffentlicht.