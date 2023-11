Assekuradeur Carl Rieck heuert neuen Chef an

6.11.2023

Ein Urgestein der Assekuradeurs-Landschaft geht in den Ruhestand: Friedrich Schumann, langjähriger Geschäftsführer der Carl Rieck GmbH und 38 Jahre für das Unternehmen tätig, hat sich Ende Oktober vom operativen Geschäft verabschiedet. Er wird seinem Nachfolger aber „in den kommenden Wochen noch beratend zur Seite stehen“, heißt es in einer Mitteilung.

WERBUNG

Als neuer Geschäftsführer übernahm am 1. November Sven Schönfeld. Der Manager kommt aus der Insurtech-Szene und arbeitete die vergangenen drei Jahre als Vertriebschef für die Thinksurance GmbH (VersicherungsJournal 20.7.2023). Zuvor stand er auf der Gehaltsliste der Clark Germany GmbH. Dort verantwortete er als Managing-Director das Whitelabel-Geschäft (8.2.2019).

Sven Schönfeld (links) und Friedrich Schumann (Bild: Carl Rieck)

Schuhmann hat im Vorjahr den Verkauf des Assekuradeurs, der auf Gewerbe- und Industrieversicherungen ausgerichtet ist (27.4.2009, 28.8.2006), an die +Simple S.A.S maßgeblich begleitet (7.3.2022). Schönfeld soll „den bereits angestoßenen Prozess der Digitalisierung in Zusammenarbeit mit +Simple“ vorantreiben, so das Unternehmen.

Der französische Eigentümer ist ein digitaler Versicherungsvermittler für kleine und mittlere Gewerbekunden, der in Frankreich und Italien bereits eine Vertriebsplattform für das KMU-Geschäft im Maklermarkt betreibt (18.10.2018). Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen europaweit an sechs Standorten vertreten und beschäftigt 100 Versicherungsexperten und 20 IT-Entwickler.