Arag will zumindest die Beiträge stabil halten

14.5.2020 – Bis zum Ausbruch der Coronakrise brummte bei der Versicherungsgruppe das Geschäft. Jetzt steigt der Bedarf an rechtlicher Orientierung stark – und damit auch die Leistungsfälle. Mit der Wiederholung des Rekordergebnisses 2019 rechnet der künftige Vorstandssprecher Dr. Renko Dirksen nicht. In der Bilanzpressekonferenz ging unter anderem um Digitalisierung und den Vertrieb.

Die Digitalisierung wird im Arag-Konzern schon seit Jahren betrieben. Dank des zuletzt aufgelegten „Arag Smart Insurer Programms“ hat der Familienkonzern nun „schnell und reibungslos“ auf die pandemiebedingten Umstellungen reagieren können.

„Der Betrieb läuft seither problemlos – und das bei einem deutlich gesteigerten Service-Bedarf unserer Kunden, vor allem im Rechtsschutz“, sagte Vorstand Dr. Renko Dirksen in der telefonisch durchgeführten Bilanzpressekonferenz.

Bedarf an Rechtsrat wächst

Renko Dirksen (Archivbild: Lier)

Rechtsschutz sei ein Krisenprodukt. „Aktuell sehen wir auch, dass der Bedarf an rechtlicher Orientierung bei unseren Kunden stark ansteigt. Das ist gut so und hier haben wir unsere Angebote für Kunden und auch Nicht-Kunden in wenigen Tagen deutlich erweitert“, so der Manager. Allerdings gebe es auch eine „Welle bei den Schäden“.

Beim Arbeitsrecht registriert die Gesellschaft 75 Prozent mehr Kundenanfragen, in anderen Rechtsbereichen sind es mehr als 50 Prozent. Von den 15.000 Serviceanrufen beträfen allein 10.000 den Rechtsschutz. 2.000 neue Fälle bezögen sich auf Streitigkeiten in Sachen Reise und 1.000 auf Arbeitsfälle.

Auch der Diesel-Abgasskandal beschäftigt den Versicherer weiter. Nach dem VW-Musterprozess kämen im Durchschnitt immer noch täglich rund 20 neue Fälle, so Vorstand Hanno Petersen. Im Wesentlichen seien es Volkswagen-, aber auch immer mehr Daimler-Kunden. 11.000 Diesel-Rechtsstreitigkeiten seien mit Zahlung bereits erledigt.

Kundenbesuch per Video

Die seit Anfang April auch Nicht-Kunden donnerstags angebotene kostenlose Telefonberatung durch Anwälte sei bereits 1.500 Mal in Anspruch genommen worden. Neben diesem Service habe man zusätzliche Beratungs-Bots für Hilfestellungen programmiert.

Nach Aussage von Dirksen profitiert der Konzern auch davon, dass 2019 die gesamte Ausschließlichkeits-Organisation auf einen vollständig digitalen Verkaufsprozess mit einer App umgestellt wurde. Der Vertrieb habe in der Zeit des Lockdowns über eine Kombination aus Videoberatung und dieser App verkauft.

Viel Neugeschäft sei mit Bestandskunden gemacht worden, aber man habe auch über Online-Portale Leads eingekauft, sagte Vorstand Dr. Matthias Maslaton. An den Vertrieb würden zudem Teile der über eine Million Anfragen, die jährlich eingingen, weitergeleitet.

Beitragseinnahmen der Arag wuchsen im ersten Quartal um 6,5 Prozent

Das erste Quartal 2020 war nach Aussage von Dirksen „richtig unter Strom“. Die Beitragseinnahmen legten um 6,5 Prozent auf 530 Millionen Euro zu, wobei das Inlandsgeschäft um 5,3 Prozent wuchs. Für den deutschen Rechtsschutz wird ein Plus von 5,5 Prozent genannt.

Die Krankensparte legte – getragen von neuen Vollversicherungs-Tarifen (VersicherungsJournal 15.10.2019) – um 7,8 Prozent zu. Für die Vollversicherung insgesamt wurde ein Zuwachs im ersten Quartal von 280 Prozent genannt.

Nach Rückgängen im Rechtsschutz und in den Sparten Sach/Haftpflicht/Unfall im April geht die Versicherungsgruppe davon aus, dass sie ihr ursprüngliches Beitragsziel von 1,84 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2020 nicht mehr erreicht. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir das Beitragsniveau im Jahr 2020 insgesamt stabil halten können“, so der Manager.

Wir werden 2020 Kunden verlieren und ein deutlich schlechteres Ergebnis sehen. Renko Dirksen, Vorstand Arag SE

Kein Personalabbau geplant

„Wir werden 2020 Kunden verlieren und ein deutlich schlechteres Ergebnis sehen; das wird die Arag aufgrund ihrer robusten Aufstellung meistern“, ist sich Dirksen sicher. Um ihren Arbeitsplatz brauchten sich die Arag-Mitarbeiter auch in Krisenzeiten nicht zu sorgen. Es sei kein Abbauprogramm geplant, vielmehr werde in einzelnen Bereichen sogar angebaut, hieß es.

Wie bereits im Dezember prognostiziert (VersicherungsJournal 13.12.2019), wuchs der Konzern 2019 im Versicherungsgeschäft gegenüber dem Vorjahr (31.5.2019) um 6,6 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro Beitrag. Er hat damit den Verkauf des Lebensversicherungs-Geschäftes (23.9.2016) ein Jahr früher als geplant bei den Einnahmen kompensiert.

2019 war die Zahl der Kunden in Deutschland per Saldo um vier Prozent auf 2,22 Millionen Personen gestiegen. Für 2019 weist die Arag eine Combined Ratio von 88,7 (88,6) Prozent aus.

Dass sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 70,7 Prozent auf 119,9 Millionen Euro erhöhte, beruhte vor allem auf einem entgegen der Prognose des Vorjahres deutlich besseren Abschneiden des Kapitalanlageergebnisses. Getragen von einer günstigen Kapitalmarktentwicklung hat sich das Anlageergebnis auf 156,9 Millionen Euro fast verdoppelt.

Kennzahlen Arag Holding SE* 2019 +/– 2018 Gebuchte Bruttobeiträge 1.763,5 6,6% 1.653,7 Aufwendungen für Versicherungsfälle f.e.R. 936,5 7,6% 870,0 Schadenquote 53,5% 0,4%-Pkt. 53,1% Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f.e.R. 618,4 6,1% 582,7 Kostenquote 35,3% - 0,2%-Pkt. 35,5% Versicherungs-technisches Ergebnis f.e.R. 98,5 1,1% 9 7,4 Kapitalanlageergebnis 156,9 93,3% 81,2 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 119,9 70,7% 70,2 Jahresüberschuss des Konzerns 77,5 123,1% 34,7

Künftige Aufgabenverteilung in den Vorständen

Paul-Otto Faßbender (Archivbild: Lier)

Der Jahresüberschuss ist mit 77,5 (34,7) Millionen Euro der höchste in der Firmengeschichte. „Wir schütten wie 2019 aber nur zehn Millionen Euro aus und belassen die Gewinne sonst im Unternehmen“, sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Dr. Paul-Otto Faßbender (29.5.2019).

Im April hat der Aufsichtsrat eine neue Geschäftsverteilung verabschiedet, wonach Dirksen als Sprecher des Vorstandes ab 4. Juli die Bereiche Asset Management, Konzernentwicklung/ Betriebsorganisation, Recht/ Compliance sowie Konzernkommunikation/ Marketing verantwortet (31.5.2019).

Die Bereiche Human Resources und Revision werden in das neue Vorstandsressort unter der Leitung von Dr. Werenfried Wendler überführt. Mehrheitseigner Faßbender wird in den Aufsichtsrat der Arag SE wechseln und sich dort zur Wahl des Aufsichtsrats-Vorsitzenden stellen. In der Holding bleibt Faßbender Vorstandschef.

Details finden sich im Geschäftsbericht 2019 unter diesem Link.