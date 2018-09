Arag Krankenversicherung beruft neuen Vorstand

18.9.2018

Dr. Matthias Effinger (47) ist in den Vorstand der Arag Krankenversicherungs-AG berufen worden. Ab 1. April 2019 wird er dort das neu geschaffene Ressort für Kunden- und Leistungsservice, Recht/Compliance, Betriebsorganisation und Zentrale Dienste verantworten.

WERBUNG

Effinger wird Werner Nicoll (64) im Vorstand des Krankenversicherers nachfolgen. Nicoll scheidet 2019 mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Vorstand aus. Seine Aufgaben als Finanzvorstand der Arag Krankenversicherung übernimmt Dr. Roland Schäfer (51) neben seiner Zuständigkeit für Produktentwicklung, Aktuariat und Vertrieb. Die Verantwortung für Personal und Risikomanagement bleibt bei Dr. Werenfried Wendler (59).

Matthias Effinger (Bild: Arag)

Ab 1. Januar wird sich Effinger als Generalbevollmächtigter in seine neuen Aufgaben bei dem Krankenversicherer einarbeiten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Effinger bleibt zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben Leiter der Arag SE Direktion für Österreich, der er bereits seit 2012 vorsteht. Effinger startete seine Karriere 2003 als Projektleiter für den internationalen Bereich des Düsseldorfer Unternehmens. 2006 stieg er zum Leiter der Hauptabteilung „Group International“ in der Konzernzentrale auf. Zwei Jahre später wurde er in den Vorstand der damaligen Arag Belgien S.A. berufen.