Allianz: Leben-Neugeschäft stieg um mehr als ein Drittel

3.3.2020 – Die Allianz Deutschland vermeldet für das Geschäftsjahr 2019 einen neuen Rekord beim Neugeschäft in der Lebensversicherung. Aber auch die Krankenversicherung und die Schaden- und Unfallversicherung legten deutlich zu. Das Kfz-Geschäft war durch die Abgabe des Direktversicherers Allsecur belastet. Dies konnte durch das neue Joint Venture mit dem ADAC jedoch mehr als kompensiert werden.

Nach dem Konzern (VersicherungsJournal 24.2.2020, 21.2.2020) hat auch die Allianz Deutschland AG einige ausgewählte Geschäftszahlen für 2019 gemeldet.

Demnach startete die Gruppe mit einem Bestand von 7,9 Millionen Fahrzeugen im vergangenen Jahr. Das waren rund 700.000 weniger als 2018, weil der Direktversicherer Allsecur im Rahmen der Konzern-Umstrukturierung zum Jahreswechsel 2018/19 an die Allianz SE überging (13.8.2019).

Am Jahresende 2019 waren den Angaben zufolge dennoch 8,7 Millionen Fahrzeuge im Bestand. Dieser Zuwachs um 821.000 Fahrzeuge resultiert insbesondere aus dem Joint Venture mit der ADAC Autoversicherung AG (4.2.2019), durch das rund 600.000 Fahrzeuge hinzukamen, wird mitgeteilt.

Agentur- und Bankenvertrieb erzielt neuen Rekord bei der Vertriebsleistung

Klaus-Peter Röhler (Archivbild: Lier)

Außerdem hatte das Gemeinschaftsunternehmen „einen starken Verkaufsstart“, lässt sich Dr. Klaus-Peter Röhler, der Vorstandsvorsitzende der Allianz Deutschland, zitieren.

Die Abwerberunde sei ebenfalls sehr erfolgreich gewesen, da durch den Allianz-Vertrieb 221.000 Fahrzeuge hinzukamen.

Aber auch über die Kfz-Versicherung hinaus wird dem Agentur- und Bankenvertrieb in der Unternehmensmitteilung hohe Anerkennung gezollt, nachdem dessen Vertriebsleistung 2019 ein neues Rekordhoch erreicht hat. Die Vertreter seien „damit weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse“, wird betont.

Die Kundenorientierung im Rahmen des „Allianz Kundenmodells“ spiegle sich nicht zuletzt in der konsequenten Vereinfachung von Produkten und Prozessen durch den Einsatz neuer Technologien wider. Die Gruppe werde daher in den nächsten Jahren fast 600 Millionen Euro in neue IT-Systeme investieren und bis 2025 rund drei Viertel der Altanwendungen abschalten.

„Schnell und einfach“ sowie „Digital und persönlich“ sei deshalb „eines meiner wichtigsten Anliegen als CEO, da es für die Kunden das Beste aus beiden Welten vereint“, lässt Röhler zum wiederholten Male wissen. Der Gesellschaft verschaffe dies Wettbewerbsvorteile, wie die Ergebnisse des Berichtsjahres zeigten.

Umsatz legt insgesamt um 15,2 Prozent zu

2019 konnte die Allianz Deutschland beim Umsatz insgesamt ein markt-überdurchschnittliches Plus von 15,2 Prozent auf 42 Milliarden Euro verbuchen, wird mitgeteilt. Das operative Ergebnis stieg um 7,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro und das Nettoergebnis um 22,7 Prozent auf zwei Milliarden Euro.

Die Schaden- und Unfallversicherung trug zum Gesamtumsatz Beitragseinnahmen in Höhe von 10,7 Milliarden Euro bei und damit 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereinigt um die abgegebene Allsecur habe das sowohl im Privatkunden- wie im Firmengeschäft erzielte Wachstum bei 5,1 Prozent gelegen, wird hierzu angemerkt.

2019 und im Jahr davor sei in der Schaden- und Unfallversicherung eine neue und sehr schlanke Produktarchitektur aufgebaut worden, die nach der Kfz-Versicherung inzwischen auch im Privatschutz Eingang gefunden habe. Angekündigt wird, dass die Gesellschaft in den nächsten Jahren die Zahl der unterschiedlichen Produktgenerationen deutlich verringern wolle.

Ein neuer Rekord auch beim Neugeschäft in der Lebensversicherung

Ein „Rekordjahr“ wird für die Lebensversicherung vermeldet. Hier legten die Beitragseinnahmen um 23,2 Prozent auf 27,7 Milliarden Euro zu und die Neubeiträge um 38,2 Prozent.

Zurückgeführt wird dieser Wachstumsschub auf innovative Produktkonzepte und die Finanzstärke des Unternehmens. Die Angebote mit neuen Garantien sowie Risikoprodukte machen den Angaben zufolge inzwischen 93 Prozent des Neugeschäftes aus. Wie sich das Neugeschäft auf laufende und Einmalbeiträge verteilt, gab die Gesellschaft nicht an.

In der Krankenversicherung wuchsen die Beitragseinnahmen um 3,5 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro an und das Neugeschäft stieg sowohl in der Voll- wie in der Zusatzversicherung um insgesamt zwölf Prozent an. Die Zahl der krankenversicherten Personen erhöhte sich um 59.000 auf 2,7 Millionen.

Kapitalanlageergebnis verbessert sich um 14,2 Prozent

Die verwalteten Kapitalanlagen des gesamten Versicherungsgeschäftes erhöhten sich um 14,2 Prozent auf 349,1 Milliarden Euro. Daraus wurden mit 11,9 Milliarden Euro 15,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor erwirtschaftet. Der Anstieg des operativen Ergebnisses ist, wie ergänzend mitgeteilt wird, hauptsächlich auf die Verbesserung in der Sachversicherung zurückzuführen.

Hierbei habe jedoch auch ein positiver Sondereffekt aus Immobilienverkäufen dafür gesorgt, dass es sich um 15,9 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro verbessert habe. In der Lebensversicherung nahm das operative Ergebnis leicht um 2,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu und in der Krankenversicherung sank es um 7,5 Prozent auf 185 Millionen Euro.