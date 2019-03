Allianz Deutschland und SV melden Digitalisierungserfolge

28.2.2019 – Die Allianz Deutschland AG vermeldet anlässlich der Vorlage der Geschäftsergebnisse 2018 die Fortsetzung ihres „starken Wachstumskurses“. Die SV Sparkassenversicherung spricht von „guten Geschäftsergebnissen“. Beide Versicherer führen die positive Geschäftsentwicklung nicht zuletzt auf ihre Digitalisierungs-Fortschritte im Berichtsjahr zurück, betonen aber zugleich den hohen Stellenwert der persönlichen Beratung.

Zum Umsatzplus von 5,5 Prozent auf 36,4 Milliarden Euro bei der Allianz Deutschland AG im Geschäftsjahr 2018 trugen den Angaben zufolge alle drei Versicherungssparten bei. Besonders hervorgehoben wird jedoch der Zuwachs um vier Prozent auf 10,5 Milliarden Euro in der Sachversicherung.

Damit habe das Wachstum hier erstmals nach vielen Jahren wieder das Marktniveau übertroffen, wird betont. Zurückgeführt wird dies vor allem auf den inzwischen erfolgten Strategiewechsel, für den die neue Autoversicherung „mit der schnellsten Antragsstrecke auf dem heimischen Markt“ die Basis geschaffen habe.

Die Zahl der bei der Allianz versicherten Fahrzeuge habe sich deshalb im Berichtsjahr um 126.000 auf 8,6 Millionen erhöht. Erfolgreich sei die Sachversicherung aufgrund der Neugestaltung der Produkte „mit klarem Fokus auf dem Kundennutzen“ aber auch außerhalb des Kfz-Geschäfts sowohl im Firmen- wie im Privatkundengeschäft gewesen.

Vereinfachungs- und Modularisierungs-Strategie zeigt Wirkung

Klaus-Peter Röhler (Bild: Allianz)

Die Steigerung der Policenzahl im Sachversicherungs-Bestand um insgesamt 173.000 wird daher vor allem auf die gruppenweite Strategie der Vereinfachung und Modularisierung zurückgeführt. Die spielte auch schon bei der Vorlage der Geschäftsergebnisse des Mutter-Konzerns Allianz SE eine zentrale Rolle (VersicherungsJournal 18.2.2019).

Ein weiterer Wachstumsschub werde außerdem durch die Kooperation in der Kfz-Versicherung mit dem ADAC (VersicherungsJournal 4.12.2018) erwartet.

Ebenfalls stärker als der Markt wuchs die Allianz in der Lebensversicherung. Erfolgsfaktoren für das Beitragsplus von 6,6 Prozent Zuwachs auf 22,5 Milliarden Euro seien die „ausgezeichnete Finanzstärke, eine innovative Kapitalanlage auf weltweiten Märkten, zukunftsfähige Produkte, voll digitale Lösungen und flexible Angebote“, lässt sich Vorstandschef Klaus-Peter Röhler in diesem Kontext zitieren.

In der Krankenversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um 2,8 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Die Zahl der versicherten Personen erhöhte sich um rund 22.000 auf 2,7 Millionen.

Kapitalanlageergebnis geht deutlich zurück

Einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 6.3.2018) um 19,6 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro verzeichnete das Kapitalanlageergebnis. Das Jahresergebnis des Versicherungsgeschäftes wies aufgrund höherer Abschreibungen sowie einer höheren Steuerquote ebenfalls ein Minus auf und ging um 1,4 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zurück.

Dies, obwohl sich das operative Ergebnis trotz der von 541 Millionen auf 511 Millionen Euro gesunken Zahlungen für Elementarschäden und den Erfolgen bei der Kostensenkung um 5,7 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro verbesserte. Weiter sinkende Kosten erwartet die Allianz vor allem auch durch die künftige kontinuierliche Vereinfachung von Produkten und Prozessen.

Doch trotz aller Digitalisierungs-Anstrengungen zählten im Kontakt mit dem Kunden jedoch „weiterhin die Beratungsstärke und die Kundennähe“, merkte Röhler zugleich an. Schließlich belege nicht zuletzt der Anstieg der Vertriebsleistung der Ausschließlichkeits-Organisation um 6,9 Prozent „auf ein neues Rekordhoch“, dass die Kombination aus digital und persönlich erfolgreich sei.

Eckdaten 2018 der Allianz Deutschland AG. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Allianz)

SV Sparkassenversicherung sieht Digitalisierung nicht als Selbstzweck

Ähnlich äußerte sich Dr. Andreas Jahn, der Vorstandsvorsitzende des Konzerns SV Sparkassenversicherung, anlässlich der Vorlage vorläufiger Geschäftsergebnisse 2018 seines Hauses. Auch der öffentliche Versicherer setze trotz aller Digitalisierungs-Anstrengungen nach wie vor auf die persönliche Betreuung und betrachte die Digitalisierung nicht als Selbstzweck.

Im Berichtsjahr verzeichnete die SV Sparkassenversicherung insgesamt allerdings ein Minus bei den gebuchten Beiträgen um 3,2 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Dies ist jedoch fast ausschließlich auf den Rückgang der Einmalbeiträge in der Lebensversicherung von 739,4 Millionen auf 592 Millionen Euro zurückzuführen, wird betont.

Einmal-Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung sinken stark

Die laufenden Beiträge sanken allerdings ebenfalls geringfügig von 983,4 Millionen auf 980,8 Millionen Euro. In der Lebensversicherung insgesamt verminderten sich die gebuchten Beiträge damit um 8,7 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro.

In der Schaden- und Unfallversicherung legten sie dagegen um 3,1 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Besonders gut lief es den Angaben zufolge in den privaten und gewerblichen Sachversicherungen sowie in der Autoversicherung.

Das Beitragsvolumen im Kraftfahrtgeschäft nahm um 3,8 Prozent auf 260,5 Millionen Euro zu. Zugleich ging die Schaden-Kosten-Quote hier von 99,6 auf 98,7 Prozent zurück.

Unwetter- und Großschäden nehmen stark zu

Insgesamt stieg sie in der Schaden- und Unfallversicherung von 82,7 auf 91,2 Prozent, nachdem die steigende Zahl an Unwetter- und Großschäden die Ausgaben um 15,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro anschwellen ließen. Damit, so wird angemerkt, liege die Schaden-Kosten-Quote jedoch immer noch deutlich unter dem Branchendurchschnitt.

Als Jahresergebnis würden bei dem Gebäudeversicherer erstmalig über 50 Millionen Euro erwartet und damit das bisher beste Ergebnis, wie weiter mitgeteilt wird. Der Rückgang der Nettoverzinsung bei den Kapitalanlagen des Lebensversicherers von 4,2 auf 2,6 Prozent wird mit der geänderten Berechnungsmethodik für die Zinszusatzreserve durch das Bundesministerium der Finanzen erklärt.

Dies habe es ermöglicht, weitestgehend auf die Auflösung von Bewertungsreserven zu verzichten, was zu einer Normalisierung und Verstetigung der Verzinsung führe. Zugleich habe dies einen positiven Einfluss auf die zukünftig zu erwartenden Kapitalerträge.