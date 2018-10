Aktiv Assekuranz und Droege fusionieren

8.10.2018 – Die Versicherungsmakler und Assekuradeure gründen eine gemeinsame Gesellschaft. Die Makler- und Assekuradeur-Aktivitäten der beiden Unternehmen werden neu strukturiert. Die Führungsriege der Aktiv-Assekuranz bleibt an Bord.

Die norddeutsche Unternehmensgruppe Droege und die süddeutsche Aktiv Assekuranz Makler GmbH (AAM) gehen ab sofort gemeinsame Wege.

Unter dem Dach der neu gegründeten Droege Holding GmbH entsteht „der größte inhabergeführte Versicherungsmakler und Assekuradeure im Bereich Transport und Logistik in Deutschland“, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag mit.

Bisherige Marken bleiben

Sowohl Droege als auch die AAM werden in ihren Kernbereichen weiterhin als eigenständige Marken unabhängig im Markt agieren. Allerdings würden im Zuge der Zusammenführung die Versicherungsmakler- und Assekuradeur-Aktivitäten neu strukturiert.

Die bisherigen Maklertätigkeiten von Droege werden in die AAM integriert und zukünftig unter diesem Namen firmieren. Der Assekuradeur W. Droege & Co. übernimmt im Gegenzug unter seinem Namen die Bavaria Assekuradeur GmbH, die Assekuradeur-Sparte der Münchner.

Die vier Gesellschafter der neuen Droege Holding (v.l.n.r.): Thomas Zimmermann, Claes Droege, Tanja Klindworth und Volker Jendricke (Foto: Droege Holding GmbH)

AAM-Gesellschafter bleiben an Bord

Die neue Gesellschaft übernimmt auch die Anteile an den Gesellschaften Aktiv Türkei und Bavaria Güterschadenservice GmbH sowie die Beteiligungen an den Gesellschaften DP Droege Versicherungsmakler GmbH und Biometric Underwriting GmbH. Gesellschafter der neuen Holding sind Claes Droege, Volker Jendricke, Tanja Klindworth und Thomas Zimmermann.

Jürgen Bochanski, Unternehmensgründer und Gesellschafter der Aktiv Assekuranz, und der langjährige geschäftsführende Gesellschafter Detlef Dörrié (VersicherungsJournal 8.7.2003, 8.5.2001) bleiben weiterhin als Geschäftsführer der AAM tätig. Das gelte auch für die Führungsebene der jetzt zur Droege Holding zählenden Gesellschaften, betont das Unternehmen.

„Durch die Zusammenführung beider Unternehmen will sich Droege in einem zunehmend stärker umkämpften Markt behaupten und für die Zukunft noch erfolgreicher aufstellen“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.