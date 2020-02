AGCS besetzt Vorstandsposition neu

12.2.2020

Zum 1. März wird Henning Haagen (47) zum Chief-Underwriting-Officer-Specialty und neuem Vorstandsmitglied der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) berufen. Er tritt die Nachfolge von Paul O'Neill an, der den Firmenversicherer 2019 verlassen hat, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Haagen wird die Verantwortung für mehrere Geschäftsbereiche übernehmen, darunter Luftfahrt, Entertainment, Marine und Mid-Corporate. Darüber hinaus soll er auch interne Funktionen leiten wie das Team „Global Underwriting Integrity and Solutions“, das in Abstimmung mit der Allianz-Gruppe gemeinsame Versicherungs-Richtlinien innerhalb der AGCS koordiniert.

Henning Haagen (Bild: AGCS)

Seit Januar 2017 hat der Manager bei dem Versicherer in Nordamerika eine Doppelrolle als Regional-Head-of-Specialty und Verantwortlicher für die Geschäftsregion Nordosten inne. Haagen werde im Laufe dieses Jahres von New York nach München umziehen, so das Unternehmen.