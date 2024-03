2023 gewann Fonds Finanz 3.000 neue Vertriebspartner hinzu

20.3.2024 – Im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Maklerpool deutlich wachsen: bei den Provisionserlösen und den angeschlossenen Vermittlern. Aktuell arbeiten die Münchener mit 29.000 Partnern zusammen. Weiteres Wachstum will das Unternehmen über eine neue Lead-Plattform generieren, die Mitte April an den Start geht.

Am 19. März veranstaltete die Fonds Finanz Maklerservice GmbH wieder ihre MMM-Messe im Münchener MOC. 150 Aussteller aus der Versicherungswirtschaft kamen in die bayerische Landeshauptstadt. Die 5.700 Fachbesucher konnten sich laut Firmenangaben in über 120 Fachvorträgen und Workshops weiterbilden, von denen rund 40 IDD-konform waren.

MMM 2024 (Bild: Fonds Finanz)

Fonds Finanz: zweistelliges Wachstum 2023

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz, blickt zufrieden auf das Geschäftsjahr 2023 und die erzielten Provisionserlöse: „Wir verzeichnen ein zweistelliges Wachstum und werden in der Gruppe mit über 300 Millionen Euro abschließen.“

Bis Mai werden noch Provisionen aus dem Vorjahr eingehen. Beim Gewinn rechnet der Chef des Maklerpools mit einem Ergebnis in zweistelliger Millionenhöhe. Zum Vergleich: 2022 stiegen die Provisionserlöse um rund ein Achtel auf 250 Millionen Euro (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.7.2023).

3.000 neue Vermittler

Der Hintergrund für das vergangene Rekordjahr: 2022 stieg der britische Investor HG Capital, der auch 60 Prozent an Fonds Finanz hält (10.12.2021), bei der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH ein (30.9.2022). Der Reiz der Akquisition lag im unternehmenseigenen Maklerverwaltungsprogramm (MVP) „Professional works“ des Hamburger Verbunds.

Bei dem Wettbewerb „Makler-Champions“ liegt die Anwendung regelmäßig auf einem der Spitzenplätze (4.4.2023, 31.3.2022, 31.3.2021). Im Zuge der Übernahme durch die Briten wurde Fonds Finanz als weiterer Maklerpool in die Anwendung integriert.

„Mit dem MVP der DEMV konnten wir 2023 Einsteiger und Bestandsmakler überzeugen. Im vergangenen Jahr kamen über 3.000 neue Vermittler zur Fonds Finanz“, berichtet Porazik. Aktuell arbeitet der Marktführer jetzt mit 29.000 Vertriebspartnern zusammen. Der Vorteil: Der Dienstleister kann den Vermittlern jetzt eine Direkt- als auch die Poolanbindung bieten.

Mit dem MVP der DEMV konnten wir 2023 Einsteiger und Bestandsmakler überzeugen. Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz

Fonds Finanz kündigt Lead-Plattform für Vertriebspartner an

Das laufende Geschäftsjahr sieht der Fonds-Finanz-Chef „entspannt“. „Leben, Kranken, Sach sind gut angelaufen. In der Baufinanzierung gibt es Luft nach oben, aber das Investmentgeschäft hat sich solide entwickelt.“

Norbert Porazik (Bild: Fonds Finanz)

2024 steht eine weitere „Wachstumsinitiative“ auf dem Programm der Münchener. Für Mitte April kündigte Porazik eine unternehmenseigene Lead-Plattform an. Anfangs wird der Pool pro Tag 100 bis 200 Leads für Vertriebspartner administrieren. Schrittweise soll der Input ausgebaut werden.

Vermittler können sich für das Portal registrieren, durchlaufen dann ein Schulungsprogramm und können mit Leads aus der Sachversicherung starten. Makler, die bereits 1.000 Leads bearbeitet haben, bekommen Zugriff auf hochwertigere Leads wie beispielsweise aus der Krankenversicherung.

Mitarbeiter verdienten im Januar 6.000 Euro mehr

Vergangenen Sommer stellte sich das Münchener Unternehmen intern neu auf: Fonds Finanz gründete eine Holding, in der die Zukäufe und Softwarehäuser der Gruppe vereint sind. Die Steuerung der neuen Infitech GmbH übernahm Markus Kiener. Seinen Job als Geschäftsführer der Fonds Finanz trat Christine Schönteich im Team mit Porazik an (19.5.2023).

Die Zusammenarbeit mit einer Frau auf der Managementebene sieht der Poolchef als Bereicherung. „Sie denkt anders, hat eine gute Intuition und bringt neue Aspekte in die Entscheidungsprozesse ein.“

Auch den Kampf um Fachkräfte betrachtet Porazik für die Fonds Finanz derzeit mit Gelassenheit. Am 1. Januar zahlte der Maklerpool allen rund 470 Beschäftigten einen Gehaltsaufschlag für das Jahr 2024 von 6.000 Euro.

„Wir wollen damit der Inflation entgegenwirken, die Mitarbeiter finanziell unterstützen. Gleichzeitig stärkt das natürlich auch die Bindung an das Unternehmen“, so der Fonds-Finanz-Chef.