Zahl der Versicherten im Notlagentarif sinkt auf neuen Tiefststand

3.3.2022 – In den vergangenen acht Jahren war jeweils rund jeder 50. Vollversicherte in einem der Sozialtarife der privaten Krankenversicherer versichert – mit zuletzt leicht sinkender Tendenz. Anders als im Notlagentarif wurden Ende 2021 im Basis- und Standardtarif neue Höchststände verzeichnet. Dies geht aus Daten des PKV-Verbands hervor.

Per Ende 2021 ist die Zahl der Versicherten im Notlagentarif (§ 153 VAG; VersicherungsJournal 27.5.2013, 14.6.2013) um rund 4.600 (gut fünf Prozent) auf einen neuen Tiefststand von 83.500 zurückgegangen.

Dies entspricht weniger als jedem hundertsten der knapp 8,72 Millionen Vollversicherten, wie der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Mittwoch mitteilte. Es war bereits die vierte Abnahme in Folge. Der Höchststand von etwa 114.400 wurde im Jahr 2014 erreicht.

Ergänzendes Zahlenmaterial des PKV-Verbands gibt Aufschluss darüber, dass der Anteil der Beamten (Betroffene mit Beihilfe) nur sehr gering ausfällt. Dieser lag zwischen 2013 und 2020 – aktuellere Daten liegen noch nicht vor – bei leicht steigender Tendenz zwischen 6,3 und 8,1 Prozent.

Deutung der Entwicklung

Den erneuten Rückgang der Gesamtzahl kommentiert der Verband wie folgt: „Die Entwicklung zeigt, dass der Notlagentarif – wie vom Gesetzgeber beabsichtigt – den Betroffenen hilft, ihre vorübergehende Notlage zu überwinden und ihre Schulden zu tilgen.“

Eine andere mögliche Erklärung für die Abnahme der Versicherten im Notlagentarif hat der Diplom-Mathematiker und Aktuar (DAV) Peter Schramm vor einiger Zeit in einem Leserbrief im VersicherungsJournal dargelegt. Er verweist darauf, dass sich die Notlage der Betroffenen auch verschärft haben könnte.

„Je größer also die echte Not von PKV-Versicherten, desto weniger befinden sich im Notlagentarif“, schreibt Schramm. Dazu könnte auch die Coronakrise beigetragen haben, so der Versicherungs-Mathematiker in einer weiteren Leserzuschrift.

Höchststände bei Basis- und Standardtarif

Der PKV-Verband veröffentlichte darüber hinaus auch Zahlen zu den anderen Sozialtarifen. Demnach war bei den Versicherten im Basistarif (§ 152 VAG; 11.6.2009) ein neuer Höchststand von 34.300 Personen zu verzeichnen.

Im vergangenen Jahr war eine Zunahme um rund zwei Prozent beziehungsweise etwa 700 Individuen zu beobachten. Die Steigerung fiel damit nur halb so groß aus wie im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2013 betrug der Zuwachs circa 7.600 Personen beziehungsweise 28,5 Prozent.

Etwas höher als beim Basistarif fiel die Steigerung bei den Standardtarif-Versicherten aus. Hier betrug das Plus im vergangenen Jahr 2,4 Prozent beziehungsweise 1.300 Individuen. Seit 2010 hat sich die Zahl um über ein Drittel beziehungsweise 13.700 Personen erhöht.

Anteile haben sich deutlich verschoben

Insgesamt waren Ende 2021 damit 171.700 Personen in den drei vorgenannten Sozialtarifen der PKV versichert. Zum Vergleich: 2014 und 2015 lag deren Zahl mit jeweils um die 189.000 noch um etwa ein Elftel höher.

Zwischen 2014 und 2021 hat sich der Anteil der in den drei Sozialtarifen versicherten Personen von knapp über auf knapp unter zwei Prozent verringert. Dabei war im Notlagentarif zuletzt erstmals im Betrachtungszeitraum weniger als die Hälfte aller Sozialtarif-Versicherten versichert. Der Anteil betrug 2021 nur noch 48,6 (2014: 60,7) Prozent.

Hingegen ist der Anteil der Basistarif-Versicherten an den in einem Sozialtarif versicherten Personen auf Achtjahressicht betrachtet von 15,2 auf annähernd 20 Prozent gestiegen. Der Anteil der Standardtarif-Versicherten erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 24,1 auf 31,4 Prozent.

Weitere Infos zu den Sozialtarifen hat der PKV-Verband auf dieser Internetseite bereitgestellt. Zahlreiche weitere Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln zum Thema finden Interessierte im Archiv des VersicherungsJournals.