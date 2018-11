Zahl der geborenen Kinder ist gesunken

1.11.2018

Die Zahl der in Deutschland im vergangenen Jahr geborenen Kinder ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um rund 7.000 auf 785.000 zurückgegangen.

WERBUNG

Die zusammengefasste Geburtenziffer je Frau sank auf 1,57 (1,59) Kinder. Die Zahl gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtsverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr. Bei Frauen mit ausländischer Nationalität sank die Geburtenziffer von 2,28 auf 2,15 Kinder und damit deutlicher stärker als bei Deutschen von 1,46 auf 1,45.

Das durchschnittliche Alter der Mütter bei Geburt des Kindes war im vergangenen Jahr mit 31 Jahren und zwei Monaten um zwei Monate höher als im Jahr zuvor. Beim ersten Kind waren sie im Durchschnitt 29 Jahre und zehn Monate alt. Der Geburtsjahrgang 1968 brachte mit durchschnittlich 1,49 Kindern die geringste bisher gemessene Kinderzahl zur Welt. Nach Einschätzung von Destatis haben aber die nachfolgenden Frauen-Jahrgänge wieder mehr Nachwuchs bekommen.

Die niedrigste Geburtenziffer im vergangenen Jahr wurde für Berlin mit durchschnittlich 1,48 (2016: 1,54) Babys und in Brandenburg mit 1,64 (1,69) Babys die höchste Geburtenrate gemessen. Das anhaltende Geburtendefizit in Deutschland wird durch Wanderungsgewinne vor allem aus der Europäischen Union mehr als kompensiert, so dass die Gesamtbevölkerung wächst (VersicherungsJournal 16.10.2018).