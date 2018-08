Zahl der Erwerbstätigen zur Jahresmitte bei 45 Millionen

1.8.2018

Die deutschen Sozialversicherungs-Systeme profitieren weiterhin von einem robusten Arbeitsmarkt, wie neue Zahlen aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Statistischen Bundesamtes (Destatis) belegen. Zur Jahresmitte waren danach fast 45 Millionen Personen erwerbstätig. Das sind 580.000 mehr als vor einem Jahr, die sozialversicherungs-pflichtige Beschäftigung nahm um 746.000 auf nun 32,9 Millionen zu. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) wies zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres darauf hin, dass es noch 200.700 freie Ausbildungsplätze gebe. Dem stünden nur 139.700 Jugendliche gegenüber, die noch nach einem Ausbildungsplatz suchten.

Dass die Sozialversicherungs-Systeme von der guten Beschäftigungs-Entwicklung profitieren, zeigt sich etwa an der Rücklagenentwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Nachhaltigkeitsrücklage nahm allein von Mai auf Juni um rund 700 Millionen Euro auf rund 34,3 Milliarden Euro und damit auf den höchsten Stand in diesem Jahr zu. Und die Bundesagentur für Arbeit hat über 22,5 Milliarden Euro an Rücklagen angehäuft.

Hubertus heil (Bild: Brüss)

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) kündigte gestern in Berlin an, wegen des in vielen Bereichen und Branchen steigenden Fachkräftemangels eine Qualifizierungsoffensive starten zu wollen. Die Menschen sollten so weitergebildet werden, dass sie die passende Stelle finden könnten. Er habe Vorschläge gemacht und warte auf baldige Gespräche in der Koalition. Im Kern geht es darum, wie umfangreich die Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosen-Versicherung ausfallen soll und wie viel Geld Heil in die Weiterbildungsoffensive stecken kann. Er hat 0,3 Prozentpunkte angeboten. In der Union wird auch eine Absenkung um 0,5 bis 0,6 Prozent für möglich gehalten (VersicherungsJournal 17.7.2018).