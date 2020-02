Worüber sich Privatversicherte am häufigsten beschweren

4.2.2020 – Die Eingaben an den PKV-Ombudsmann erreichten 2019 wieder normales Niveau. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht 2019 hervor. Der Großteil der zulässigen Anträge entfällt weiter auf die Vollversicherung. Hier stellen Fragen zur Gebührenordnung den häufigsten Beschwerdegrund der Privatversicherten dar.

Im vergangenen Jahr sind beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) 5.953 Beschwerden eingegangen. Dies ist dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht 2019 (PDF, 1,9 MB) der Schiedsstelle zu entnehmen.

Gemessen an den über 40 Millionen Verträgen in der PKV entspricht dies einer Beschwerdequote von unter 0,02 Prozent, heißt es in der vorliegenden Zusammenfassung. Das spreche „auch für ein lösungsorientiertes Beschwerdemanagement der Krankenversicherer“.

Beschwerdeeingang beim PKV-Ombudsmann wieder normal

Die Anzahl der Antragseingänge liegt im vergangenen Jahr „damit geringfügig unter dem Mittelwert von 6.161 Antragseingängen in den Jahren 2009 bis 2019“, so der Tätigkeitbericht.

Die ungewöhnlich hohe Zahl der Eingaben im Jahr 2018 von 7.348 stellte eine Besonderheit in der Arbeit der Schlichtungsstelle dar (VersicherungsJournal 4.2.2019). Sie beruhte auf einem Eingang von 1.177 Anträgen zum Jahresende, die sich allein auf die Frage zur Berechtigung von Beitragsanpassungen in der Krankheitskosten-Vollversicherung bezogen.

Kurz zuvor hatte der Bundesgerichtshof im sogenannten Treuhänderstreit zu Gunsten der PKV entschieden (20.12.2018). Für das Berichtsjahr 2019 könne der PKV-Ombudsmann wieder einen Antragseingang verzeichnen, der dem Niveau der Jahre zuvor entspreche.

PKV-Ombudsmann Tätigkeitsbericht 2019 - Anzahl Beschwerden (Bild: PKV-Verband)

Anträge zur Vollversicherung dominieren

Dementsprechend ist die Zahl der zulässigen Reklamationen im vergangenen Jahr wieder auf 5.002 zurückgegangen (2018: 6.450). Die Anzahl der abgelehnten Anträge lag bei 951. Insgesamt gingen 5.953 Schreiben beim PKV-Ombudsmann ein.

Der Löwenanteil der angenommenen Eingaben entfiel auch 2019 wieder auf die Krankenvollversicherung mit 4.053 Anträgen (81 Prozent).

Der Anteil der auf die Zusatzversicherung entfallenden, zulässigen Eingaben hat sich mit 15,2 Prozent auf 758 Anträge mehr als verdoppelt (2018: 7,1 Prozent). Die angenommenen Beschwerden zur Pflegepflicht-Versicherung (191 Eingaben) lagen bei 3,8 Prozent.

PKV-Ombudsmann Tätigkeitsbericht 2019 - Themen (Bild: PKV-Verband)

Häufigste Beschwerden in der Vollversicherung. Bild: Bild: PKV-Ombudsmann, Tätigkeitsbericht 2019]

Häufigstes Ärgernis der privaten Krankenversicherung: Streit um Gebühren

Im Berichtszeitraum nahmen in der Krankenvollversicherung die Gebührenstreitigkeiten, Fragen zur korrekten Abrechnung ärztlicher und zahnärztlicher Leistungen, mit 20,4 Prozent (828 Eingaben) den Spitzenplatz ein.

Unverändert oft haben sich die Versicherten im Jahr 2019 mit Fragen hinsichtlich der medizinischen Notwendigkeit einzelner Behandlungsmaßnahmen an den Schlichter gewandt. Darunter fallen laut Bericht alle Anträge, die sich auf die Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlungen und Krankenhausaufenthalten beziehen (16,6 Prozent; 673 Eingaben).

Unter den Punkt „weitere Themen“ kamen 1.283 Beschwerden zusammen (31,7 Prozent). Hier „sind beispielsweise solche Anträge erfasst, welche die Themen Anzeigepflichtverletzung, Risikozuschlag/ Leistungsausschluss sowie Tarifwechsel betrafen“, heißt es in der Auswertung.

Keine Einigung beim Schlichter in knapp 1.400 Fällen

Von den 2019 eingereichten und zur Bearbeitung angenommenen Schlichtungsanträgen konnte in 352 Fällen eine Einigung erzielt werden. In 1.379 Fällen war eine Einigung nicht möglich. 343 Verfahren wurden auf Wunsch der Antragsteller eingestellt.

Der PKV-Ombudsmann befasste sich 2019 auch mit dem Abschluss der noch offenen Verfahren aus dem Vorjahr. „Insgesamt konnten 6.182 Schlichtungsverfahren beendet werden“, heißt es im Abschlussbericht.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit gibt die Schlichtungsstelle im aktuellen Berichtsjahr mit „23 Wochen nach Eingang der vollständigen Beschwerdeakte“ an.