Wo Wohnraum teuer und wo er noch günstig ist

10.3.2021 – Im bundesweiten Schnitt legten Bestandsimmobilien im Wert 2020 um 9,6 Prozent zu. Aber nicht nur in den Großstädten mussten Käufer mehr bezahlen, auch das Umland der Ballungsgebiete wurde teurer. Das trifft auf Regionen im Westen als auch im Osten zu, wie eine Auswertung der Postbank belegt.

Im Coronajahr 2020 sind die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt weiter gestiegen. In mehr als 94 Prozent aller deutscher Landkreise und kreisfreier Städte müssten Käufer für Wohnobjekte tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt über alle Regionen lag der Anstieg für Bestandsimmobilien gegenüber 2019 inflationsbereinigt bei 9,6 Prozent.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG, veröffentlicht im „Wohnatlas 2021“.

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für 401 kreisfreie Städte und Landkreise erstellt.

Corona verstärkt Wunsch nach eigenen vier Wänden

Als bestimmende Faktoren auf dem deutschen Wohnungsmarkt bezeichnet die Postbank die „niedrigen Zinsen, große Nachfrage und knappes Angebot“. Auch die Pandemie konnte daran im vergangenen Jahr nichts ändern.

„Corona und die Erfahrung des Lockdowns haben bei vielen Menschen den Wunsch nach Wohneigentum noch verstärkt. Die Menschen haben 2020 Corona-bedingt viel Zeit zu Hause verbracht. Da liegt es nahe, sich Gedanken über die eigenen vier Wände zu machen – und Verbesserungen ins Auge zu fassen“, sagt Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft bei der Postbank.

Das Geldinstitut analysiert in seinem „Wohnatlas“ die jeweilige Entwicklung für bestimmte Segmente des Immobilienmarktes im entsprechenden Vorjahr (VersicherungsJournal 28.7.2020, 24.6.2020, 7.4.2020). Im September wagte die Deutsche-Bank-Tochter allerdings einen Ausblick auf die Entwicklung von 2019 bis 2030 (16.9.2020).

Umland der Großstädte wird attraktiver

Hochpreisig waren im vergangenen Jahr insbesondere Bestandsimmobilien in den sieben größten Metropolen in Deutschland (München, Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Köln). Aber auch in den jeweiligen Speckgürteln, dem näheren Umland sowie den nordfriesischen Inseln zogen laut Postbank die Preise weiter an.

Als gutes Beispiel für die Entwicklung der Regionen um die Großstädte nennt die Auswertung Berlin und sein Umland. Viele Hauptstädter ziehe es mit dem Wunsch nach einem neuen Zuhause mit mehr Platz und eigenem Garten in ländliche Regionen. In allen acht an die Hauptstadt angrenzenden Landkreisen stiegen laut Wohnatlas die Kaufpreise zweistellig.

Am stärksten zogen die Kosten im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit einem Plus von rund 25 Prozent an, im Landkreis Oberhavel sind es knapp 23 Prozent.

Zum Vergleich: Die Preise in Berlin haben im Schnitt fast 5.000 Euro pro Quadratmeter erreicht, während die Spanne in den umliegenden Landkreisen 2020 von gut 3.327 Euro in Potsdam-Mittelmark bis 2.347 Euro in Märkisch-Oderland reicht. Ein Kauf in Potsdam kostet Interessenten allerdings 4.085 Euro pro Quadratmeter.

Preistrends in den sieben deutschen Metropolen Stadt Quadratmeterpreis 2020 Kaufpreisanstieg 2019 bis 2020 in Prozent* Kaufpreisanstieg 2019 bis 2020 in Euro pro Quadratmeter München 8.612,83 6,11 534,06 Frankfurt am Main 6.050,07 5,89 363,45 Hamburg 5.568,99 9,68 514,76 Berlin 4.972,69 6,70 333,80 Stuttgart 4.844,37 5,06 255,13 Düsseldorf 4.527,72 9,44 409,40 Köln 4.261,17 6,91 294,08

Teuer sind Quadratmeterpreise ab 4.000 Euro

Die hohen Preise in Deutschlands größten Städten würden den Blick von kaufwilligen Interessenten aber mittlerweile auch auf Regionen abseits der Ballungsgebiete lenken. Als günstigste kreisfreie Stadt identifiziert der Wohnatlas Dessau in Sachsen-Anhalt mit 1.046 Euro pro Quadratmeter.

Zu den teuersten zehn Städten gehören die Big-Seven (mit Ausnahme von Köln) sowie Freiburg im Breisgau, Rosenheim, Regensburg und Heidelberg. Alle Genannten haben Quadratmeterpreise jenseits der 4.000-Euro-Marke.

„Rosenheim ist mit weniger als 100.000 Einwohnern die einzige sogenannte Mittelstadt unter den Top Ten. Der Grund dürfte sein, dass die Stadt mitten in einer beliebten Ferienregion liegt“, schreiben die Autoren des Wohnatlas.

Entwicklung der Kaufpreise.

klicken.(Bild: Postbank)

Preisanstieg in eher günstigen Städten

Generell haben nach Auswertung der Postbank in allen Großstädten ab 100.000 Einwohnern Wohnimmobilien an Wert gewonnen, die durchschnittliche Preissteigerung beziffert das Geldhaus bei rund neun Prozent.

Am stärksten stiegen die Preise in Mönchengladbach, Kaiserslautern und Halle (Saale). Das Plus lag im Vergleich zum Vorjahr jeweils bei mehr als 19 Prozent. Fast ebenso starke Wertzuwächse zeigen sich in Herne. In Bremerhaven und Krefeld liegt das Preisplus bei jeweils 16,5 Prozent.

„Hier holen bislang vergleichsweise günstige Städte auf: Im Schnitt über alle Großstädte kostete der Quadratmeter 2020 gut 3.000 Euro. Die stärksten Preiszuwächse erleben nun Städte mit sehr viel geringerem Preisniveau“, sagt Grunwald von der Postbank.

Kosten für Häuser steigen deutlicher

Die Research-Abteilung der Postbank-Mutter, Deutsche Bank AG, wagte im neuen „Deutschland-Monitor“ einen Ausblick für den deutschen Wohnungsmarkt. Kernthese der Analyse ist, dass der bundesweite Preiszyklus 2024 und damit der bundesweite Immobilienboom ihr Ende finden (9.3.2021).

Die Hamburger F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH hat aus ihren Auswertungen bereits konkrete Trends abgeleitet. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen weiter deutlicher als die Kosten für Eigentumswohnungen, eine Entwicklung die die Experten auf die Pandemie zurückführen. Die Mieten für neu angemietete Objekte gehen dagegen zurück (12.2.2021).

Neubauten sind in Frankfurt, Stuttgart und München am teuersten. Den größten Preisanstieg für neue Objekte verzeichnet Leipzig. Am günstigsten sind die eigenen vier Wände für Käufer in Bremen, Dresden und immer noch in Leipzig. Das zeigen Auswertungen von „Immoscout24.de“, einer Marke der Immobilien Scout GmbH für neue Wohnungen und Häuser (25.2.2021).