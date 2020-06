Wo Krankenversicherten der Schuh drückt

11.6.2020 – Im vergangenen Jahr hat die Unabhängige Patientenberatung Deutschland rund 128.100 Beratungsgespräche zu Problemen von Patienten durchgeführt. Dies zeigt der am Mittwoch vorgelegte „Patientenmonitor 2019“. Besonders häufig ging es um rechtliche Fragestellungen, insbesondere um Leistungsansprüche gegenüber Kostenträgern. Moniert werden unter anderem massive Kommunikationsdefizite bei den Kranken- und Pflegekassen.

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) hat am Mittwoch ihren „Monitor Patientenberatung 2019“ vorgelegt.

Mit der Publikation gibt die UPD einmal im Jahr Hinweise auf verschiedene Problemlagen im deutschen Gesundheitswesen an die Patientenbeauftragte der Bundesregierung weiter. Diese Funktion bekleidet derzeit Professorin Dr. Claudia Schmidtke.

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland Seit 2006 berät die Unabhängige Patientenberatung Deutschland – Träger ist von 2016 bis 2023 die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH – neutral und kostenlos Patienten und Angehörige in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen (VersicherungsJournal 18.4.2006). Sie handelt dabei gemäß § 65b SGB V „mit dem Ziel, die Patientenorientierung im Gesundheitswesen zu stärken und Problemlagen im Gesundheitssystem aufzuzeigen“. Dabei ist es unerheblich, ob die Patienten gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Die UPD wird gefördert vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband). Der gesetzliche Auftrag umfasst nach Angaben der UPD neben der individuellen Beratung auch die Rückmeldung zu Problemlagen an die Politik und Entscheidungsträger im Gesundheitswesen.

Etwa 128.100 Beratungen der Versicherten

Der Monitor beruht auf der Auswertung der Dokumentation von 128.070 Beratungsgesprächen, die die UPD im vergangenen Jahr mit gesetzlich Versicherten durchgeführt hat. Dies entspricht einem Rückgang um etwa 500 Konversationen im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 25.6.2019). 2017 lag die Zahl noch um etwa ein Sechstel höher (13.6.2018).

Unverändert fast zwei von drei Gesprächen entfielen auf die rechtliche Beratung. Ein knappes Fünftel betraf medizinische (inklusive psychosoziale) Fragestellungen. Das verbleibende Siebtel entfiel auf allgemeine Fragestellungen.

Mit über 90 (Vorjahr: 88) Prozent fand der Löwenanteil der Beratungsgespräche via Telefon statt. Rund jede 17. (16.) Konversation wurde online geführt, in etwa jede 30. (20.) persönlich. Nur in jedem 333. Fall fand die Beratung schriftlich statt.

Problemfeld Leistungsansprüche gegenüber Kostenträgern

In fast der Hälfte der rechtlichen Konversationen ging es um Leistungsansprüche gegenüber Kostenträgern, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Dahinter folgen die Themenbereiche Patientenrechte, Mitgliedschaft und Kassenwechsel sowie Verdacht auf Behandlungsfehler.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine auffällige Veränderung. So hatten 2019 in etwa ein Fünftel Gespräche Patientenrechte, Berufspflichten oder Verhaltensnormen zum Thema. Hingegen mussten um ein Zwanzigstel seltener Leistungsansprüche gegenüber Kostenträgern überprüft werden.

Deutliche Kritik an der Praxis der Kranken- und Pflegekassen

Bei den Leistungsansprüchen gegenüber Kostenträgern berichtet die Hilfsinstitution weiterhin von zum Teil gravierenden Kommunikationsdefiziten der Kostenträger im Umgang mit Patienten und Versicherten. So haben etwa die Beratungen zu Widersprüchen noch zugenommen, was UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede als „besonderen Missstand“ bezeichnet.

Für problematisch hält er dabei „insbesondere, dass es noch immer Kassen gibt, die entgegen klarer Anweisung des Bundesamtes für Soziale Sicherung weiterhin unzulässige Zwischennachrichten im Widerspruchsverfahren versenden. Versicherte können regelmäßig nicht erkennen, ob es sich dabei um eine Entscheidung handelt und fühlen sich nicht selten dazu gedrängt, ihren Widerspruch zurückzunehmen“.

Ratsuchende klagten zudem vielfach darüber, dass sie von den Krankenkassen nicht darüber informiert würden, ob und wie sie gegen einen Bescheid vorgehen könnten. „Die gesetzlich klar geregelte Verpflichtung der Krankenkassen, Versicherte mittels Rechtsbehelfsbelehrung über ihre Widerspruchs- und Klagemöglichkeiten aufzuklären, wird so unterlaufen“, moniert Krumwiede.

Viele Probleme beim Thema Krankengeld

Eine besonders starke Rolle nahmen im Berichtsjahr laut UPD erneut Gespräche zum Krankengeld ein. Deren Zahl verminderte sich 2019 um etwa neun Prozent auf knapp 13.850. In den beiden Vorjahren gab es hier allerdings einen Anstieg um bis zu über 40 Prozent.

Hier ging es in erster Linie – in mehr als jedem vierten Fall – um Dauer, Aussteuerung und Aufforderung zur Rehabilitation. Die Zahl der Konversationen zu diesem Thema hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Viele Hinweise auf wenig patientenorientierte Verhaltensweise und intensiven Beratungsbedarf hat es darüber hinaus bei zwei Themenfeldern gegeben. Hierzu gehören die Bereiche „allgemeine beziehungsweise übergreifende Informationen zum Krankengeld“ sowie „sozialmedizinische Beurteilung der Arbeitsfähigkeit“.

Zu letzterem Gebiet gehört etwa die überraschende Gesundschreibung durch die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) nach Aktenlage.

Bereits über 20.000 Beratungen zum Thema Corona

Anlässlich der Veröffentlichung des „Patientenmonitors“ 2019 nahm die Beratungsstelle auch zu aktuellen Entwicklungen Stellung. So haben sich Fragen zum Coronavirus bei der UPD zu einem der beratungsintensivsten Felder entwickelt.

Allein von März bis Mai hat die Hilfsinstitution mehr als 22.000 Coronaberatungen zu medizinischen und rechtlichen Fragestellungen registriert, berichtet Krumwiede. Er zeigte sich erfreut, dass die UPD durch eine flexible Ausrichtung der Beratungsstrukturen einen Beitrag zur Information und Aufklärung der Bevölkerung in der Pandemie habe leisten können.

„Gerade in der aktuellen Situation der Coronakrise zeigt sich, wie wichtig es ist, dass eine unabhängige Patientenberatung Ratsuchenden mit fundierten Informationen Orientierungshilfe in unserem Gesundheitssystem bietet“, ergänzt die Patientenbeauftragte Schmittke.

Weitere Details können im „Monitor Patientenberatung 2019“ (PDF, 7,7 MB) nachgelesen werden.