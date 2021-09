Wo die meisten Pkw geklaut werden

30.9.2021 – 2020 sind deutlich weniger Personenkraftwagen dauerhaft abhandengekommen als im Jahr zuvor. Je nach Bundesland unterscheiden sich die Fall- und Belastungszahlen allerdings weiterhin erheblich. Dies hängt vor allem mit den Verschieberouten der geklauten Fahrzeuge zusammen. Dies geht aus dem „Bundeslagebilds 2020 Kfz-Kriminalität“ des Bundeskriminalamts hervor.

Die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Personenkraftwagen ist im vergangenen Jahr um rund ein Siebtel auf 14.025 zurückgegangen. Dies ist dem „Bundeslagebild 2020 Kfz-Kriminalität“ des Bundeskriminalamts (BKA) zu entnehmen.

Die Auswertung beruht auf Zahlen des Informationssystems der Polizei (Inpol-Sachfahndung) und der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) sowie den Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), der großen deutschen Fahrzeugvermietungs-Unternehmen und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Statistische Unterschiede zwischen Bundeslagebild und PKS

Direkte Vergleiche mit den Zahlen aus der PKS (VersicherungsJournal 19.4.2021) sind nicht möglich. Dies liegt unter anderem daran, dass in dem Statistikmaterial zur PKS alle polizeilich erfassten Diebstahlsdelikte von Kraftwagen (inklusive unerlaubter Ingebrauchnahme) aufgelistet werden. Im „Bundeslagebild 2020 Kfz-Kriminalität“ geht es hingegen um Pkw, eine Teilmenge der Kraftwagen.

Zudem werden hier nur solche Diebstähle („dauerhaft abhandengekommen“) erfasst, die „im Laufe des Berichtsjahres entwendet, unterschlagen und anderweitig betrügerisch erlangt wurden und auch noch am Jahresende zur Sachfahndung in Inpol ausgeschrieben sind“, heißt es in dem Bundeslagebild. Letztgenannte Delikte werden in der PKS unter eigenen Straftatenschlüsseln statistisch erfasst.

Dritter Rückgang in Folge

Zwischen 2013 und 2017 schwankte die Zahl der auf Dauer verschwundenen Fahrzeuge zwischen 18.500 und 19.400 nur geringfügig (22.6.2018). 2018 ging es um etwa ein Achtel bergab, 2019 um lediglich ein Prozent.

Zwar lässt sich nach Einschätzung der Autoren des Lagebildes nicht abschließend beurteilen, in welchem Umfang die Corona-Pandemie die Entwendungszahlen beeinflusst hat. „Temporäre Grenzschließungen beziehungsweise -kontrollen dürften allerdings zu einer Einschränkung der Tatgelegenheiten […] beigetragen haben.“

Fallzahlen nach Bundesland. Zum Vergrößern Bild

klicken. (Bild: BKA, Kfz-Kriminalität, Bundeslagebild

2020, Seite 7)

Bei den Kfz-Gesamtfahndungs-Notierungen zeigt sich ein ähnliches Bild. Deren Zahl verminderte sich 2020 ebenfalls um etwa ein Siebtel auf unter 28.400. Auf der anderen Seite ist der Gesamtzulassungsbestand nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts zum 1. Januar 2021 um circa Prozent auf 48,2 Millionen gestiegen.

Deutliche regionale Unterschiede

Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern verlief der BKA-Publikation zufolge sehr uneinheitlich. Die absoluten Zahlen stiegen nur in Nordrhein-Westfalen leicht (plus 2,5 Prozent auf 3.937 Fälle) und in Bremen deutlich (plus ein Fünftel auf 141 Delikte).

Besonders stark schrumpfte die Zahl der dauerhaft entwendeten Fuhrwerke mit jeweils fast einem Drittel in Hessen (auf 585 Taten), in Sachsen (auf 537 Fälle) sowie in Sachsen-Anhalt (auf 338 Delikte).

Berlin mit der höchsten Belastungszahl

Ein Blick auf die sogenannte Belastungszahl (Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Pkw (gemäß Informationssystem der Polizei) je 100.000 zugelassene Fahrzeuge im jeweiligen Bundesland) offenbart ebenfalls große Unterschiede zwischen den Ländern.

Deutlich unter dem Bundesschnitt von 29 liegen die Werte in Bayern (neun), in Baden-Württemberg (zehn) sowie in Rheinland-Pfalz und in Thüringen (jeweils elf). Besonders hohe Werte standen in den beiden Stadtstaaten Berlin (266) und Hamburg (107) zu Buche.

Wichtige Transportrouten

Dies steht laut BKA vor allem im Zusammenhang mit den Transportrouten der Autodiebe, die immer stärker in professionellen Banden organisiert sind. „Die Bedeutung Osteuropas als Ziel- und Transitregion bei der internationalen Kfz-Verschiebung ist ungebrochen“, konstatieren die Autoren in der Gesamtbewertung.

Für den Transport von in Deutschland gestohlenen Fahrzeugen in den Nahen Osten würden polnische Häfen genutzt. Im Nahen und Mittleren Osten hätten sich auch die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem Absatzmarkt entwickelt. Die hierzulande entwendeten Gefährte würden meist über die Türkei dorthin transportiert.