Wo die größten politischen und Terrorrisiken drohen

17.8.2020

„Covid-19 hat zwar andere Risiken aus den Schlagzeilen verdrängt, diese sind aber nicht verschwunden. Vielmehr wirkt die Pandemie in vieler Hinsicht als Brandbeschleuniger, der vorhandene Risiken verstärkt.“ Dieses Fazit zieht die Aon Holding Deutschland GmbH im Zuge der Veröffentlichung der Aon Risk Maps 2020. Die Karten erstellt Aon schon seit über 20 Jahren gemeinsam mit der Risk Advisory Group und Continuum Economics zusammen.

In diesem Jahr sehen die Experten – sowohl in entwickelten Industriestaaten als auch in Drittweltländern – wachsende Gefahren für Unternehmen vor allem in sechs Bereichen. Dazu gehören: Angriffe mit Drohnen auf den Flugverkehr, Unruhen, Sanktionen, Enteignungen, Währungsschwankungen und rechtsextremer Terror. Letztgenannte Gefahr sei insbesondere für die USA und Deutschland relevant.

Ein Blick in die „Terrorism & Political Violence Risk Map 2020“ (PDF, 925 KB) zeigt, dass europaweit nur in Estland, Finnland, Kroatien, Irland, Island, Lettland, Litauen und Slowenien eine zu vernachlässigende Gefahr besteht. Deutschland wird wie unter anderem auch Italien und Österreich in die Risikoklasse „niedrig“ eingestuft. Ein „hohes“ Risiko sehen die Analysten in Bosnien-Herzegowina und in der Türkei.

Länder und Risikostufen aus der Karte zu den Terror- und politischen Risiken (Bild: Aon)

In die höchste Gefahrenklasse sind etwa 20 Länder eingeteilt, die etwa zur Hälfte auf afrikanischen beziehungsweise dem asiatischen Territorium liegen. Hinzu kommt Venezuela. Vertiefende Informationen – auch zu der ebenfalls veröffentlichten „Political Risk Map 2020“ (PDF, 1,1 MB) – können in dem englischsprachigen „Risk Maps Report“ (PDF, 5,3 MB) nachgelesen werden.