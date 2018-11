Wo die Betriebsgefahr eines Autos endet

13.11.2018 – Das Entfernen von einem abgestellten und verschlossenen Kraftfahrzeug stellt keine typische Fahrerhandlung dar, die im Falle eines kurz darauf erfolgten Unfalls eines Fahrradfahrers eine Haftung aus der Betriebsgefahr des Fahrzeugs begründen könnte. Das geht aus einem Beschluss des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 5. April 2018 hervor (I-6 U 163/17).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, der sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt hatte. Unmittelbar nachdem er seinen Personenkraftwagen verlassen und abgeschlossen hatte, kam er einem auf einem parallel zu der Straße verlaufenden Radweg fahrenden Radler in die Quere.

Keine Haftung aus Verschulden

Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Dafür machte er den Autofahrer verantwortlich. Denn dieser habe ihn aus Unachtsamkeit berührt.

Der Verletzte machte daher Ansprüche gegenüber dem Kraftfahrzeugs-Haftpflichtversicherer des Autofahrers gelten. Das begründete er damit, dass sich der Unfall im Zusammenhang mit einem Parkvorgang des Kraftfahrzeugs ereignet habe. Der Autofahrer hafte daher aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs im Sinne von § 7 des Straßenverkehrsgesetzes.

Dieser Argumentation wollten sich die Richter des Hammer Oberlandesgerichts nicht anschließen. Sie hielten die Schadenersatz- und Schmerzensgeldklage des Fahrradfahrers für unbegründet.

Nach Ansicht des Gerichts scheidet eine Haftung des Autofahrers im Sinne von § 823 BGB (Verschuldenshaftung) aus. Es sei nämlich nicht erwiesen, dass sich der Beklagte unachtsam verhalten habe und dass es zu einer Berührung zwischen ihm und dem Kläger gekommen sei.

Keine typische Betriebsgefahr

Der Unfall habe sich zudem nicht im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs ereignet, stellten die Richter fest.

Denn für die Zurechnung der Betriebsgefahr komme es maßgeblich darauf an, dass ein Unfall in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeuges stehe. Einen solchen Zusammenhang sahen die Richter in dem entschiedenen Fall jedoch nicht.

Zwar könnten auch Handlungen bei und nach dem Aussteigen aus einem Kraftfahrzeug zu dessen Betrieb gehören. Entscheidend sei aber, dass sich im Fall eines Unfalls eine typische, vom Betrieb des Kraftfahrzeuges selbst und unmittelbar ausgehende Gefahr verwirklicht habe.

Davon könne jedoch hier nicht ausgegangen werden, weil die Fahrt beendet gewesen sei, der Fahrer sein Fahrzeug verlassen und dieses verschlossen abgestellt habe.