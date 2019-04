Wo der personelle Aderlass europaweit am größten ist

1.4.2019 – In der europäischen Versicherungsindustrie waren Ende 2017 etwa 950.000 Arbeitnehmer beschäftigt, knapp ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Auf Zehnjahressicht betrachtet gab es nach Daten von Insurance Europe ein Minus von etwa einem Zehntel. Für Rumänien wird der größte Rückgang (minus gut 55 Prozent) ausgewiesen, für den sehr kleinen Markt Liechtenstein der größte Personalanbau (plus 87 Prozent).

Ende 2017 zählte der europäische Versicherungssektor über 950.000 Beschäftigte, etwa 0,9 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dies ist der kürzlich vom europäischen Versichererverband Insurance Europe veröffentlichten Publikation „European Insurance in Figures 2017“ (PDF-Datei, 3,3 MB) zu entnehmen.

In dieser werden unter anderem Daten zur Prämienentwicklung (VersicherungsJournal 5.3.2019), zur Versicherungsdichte und -durchdringung (VersicherungsJournal 6.3.2019) sowie zu den Anteilen der verschiedenen Vertriebskanäle (VersicherungsJournal 11.3.2019) in den 32 Mitgliedsländern aufgelistet.

Höchst unterschiedliche Entwicklungen

Die Entwicklung auf den einzelnen nationalen Märkten verlief dabei höchst unterschiedlich. Laut tiefergehender Detaildaten, die Zahlen für über zwei Dutzend Mitgliedsländer mit annähernd 99 Prozent Marktabdeckung darstellen, fand in sieben nationalen Märkten ein Personalanbau statt.

Der größte Zuwachs wird für Liechtenstein ausgewiesen. Dort erhöhte sich die Zahl der im Versicherungssektor Beschäftigten um über ein Drittel. Die 867 dortigen Versicherungs-Mitarbeiter machen allerdings nicht einmal 0,1 Prozent des europaweiten Personals aus.

Vergleichsweise viele neue Stelle wurden darüber hinaus in der griechischen sowie in der österreichischen Versicherungswirtschaft geschaffen. In den beiden Ländern ging es um jeweils fast ein Zwölftel aufwärts auf über 29.200 (Österreich) beziehungsweise 7.000 (Griechenland).

So lief es in den großen europäischen Märkten

In den vier großen europäischen Versicherungssektoren war die Entwicklung nur in Frankreich positiv. Dort war ein Anstieg um 0,4 Prozent auf 146.800 Versicherungs-Mitarbeiter zu beobachten.

In Großbritannien blieb die Beschäftigtenzahl bei 105.000 stabil. In Italien (minus 0,6 Prozent auf 46.558) und Deutschland (minus 1,2 Prozent auf 292.190; VersicherungsJournal 19.3.2018) standen die Zeichen hingegen auf Stellenabbau. Dieser setzte sich hierzulande auch im vergangenen Jahr fort (VersicherungsJournal 27.3.2019).

Den größten personellen Aderlass hatte Dänemark mit minus einem Siebtel (auf 13.664) zu verzeichnen.

In Rumänien wurde seit 2008 mehr als jede zweite Stelle gestrichen

Auf Zehnjahressicht betrachtet – seinerzeit arbeiteten europaweit noch fast 1,1 Millionen Personen in der Assekuranz – zeigt sich ein Minus von fast einem Zehntel. Am stärksten war der Beschäftigtenschwund in Rumänien mit über 55 Prozent.

Deutlich weniger Versicherungs-Mitarbeiter zählen auch die britische (minus über 40 Prozent) sowie die niederländische und die irische Versicherungsindustrie (jeweils minus rund 30 Prozent). Um jeweils ein Fünftel bis ein Sechstel ging die Beschäftigung in Griechenland, in der Slowakei, in Portugal und in Kroatien zurück.

In Italien fiel das Zehnjahresminus mit 0,6 Prozent nur minimal aus. Zuwächse gab es in Deutschland (plus 2,4 Prozent) sowie in Frankreich (plus 1,2 Prozent).

Personalanbau – und zwar in einer deutlich höheren Größenordnung – war ansonsten nur noch in der liechtensteinischen, der türkischen, der luxemburgischen und der österreichischen Versicherungswirtschaft zu verzeichnen. Dort ging es zwischen fast 90 und rund zehn Prozent bergauf.