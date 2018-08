WIP: Leistungsausgaben der PKV langsamer gestiegen

27.8.2018 – Von 2006 bis 2016 haben sich nach Berechnungen des Wissenschaftlichen Instituts der PKV die Leistungsausgaben für PKV-Versicherte weniger erhöht als die für GKV-Mitglieder. Zugleich habe die Bedeutung der Privatversicherten für alle Leistungsanbieter im Gesundheitswesen weiter zugenommen, heißt es in dem jetzt vom Institut veröffentlichten Jahresbericht 2018.

Die Leistungen für Versicherte in der privaten Krankenversicherung (PKV) sind nach Berechnungen des Wissenschaftliche Institut der PKV (WIP) im Zeitraum 2006 bis 2016 weniger stark gestiegen als die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Anstieg um gut 43 beziehungsweise 48 Prozent

Nach den jetzt aktualisierten Berechnungen im jüngst in Köln veröffentlichten „Jahresbericht 2018“ des Instituts erhöhten sich die Leistungsausgaben im Beobachtungszeitraum um 43,1 Prozent. In der gesetzlichen Krankenversicherung wuchsen die Ausgaben im selben Zeitraum um 48,3 Prozent.

Insgesamt summierten sich die Ausgaben in der PKV im Jahr 2016 auf 34,78 Milliarden Euro. In der GKV lag das Leistungsvolumen bei 175,45 Milliarden Euro. Der Marktanteil der PKV betrug 16,5 Prozent, wobei PKV-Versicherte nur einen Bevölkerungsanteil von elf Prozent haben.

Mehrumsatz der PKV betrug 2016 rund 12,9 Milliarden Euro

Der vom WIP alljährlich berechnete Mehrumsatz der privat Versicherten lag nach den Angaben im Jahr 2016 bei 12,89 Milliarden Euro. Dies sei gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von zwei Prozent oder 254 Millionen Euro.

2015 hatte der Mehrumsatz der Privatversicherten bei rund 12,6 Milliarden Euro gelegen. Das waren etwa 180 Millionen mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 9.6.2017). Seit 2006 sei der Mehrumsatz um 33 Prozent oder 3,2 Milliarden Euro gestiegen.

Der Mehrumsatz der Privatversicherten beziffert den Angaben zufolge die zusätzlichen Finanzmittel, die nur deshalb in das Gesundheitssystem fließen, weil die „Leistungen für diese Patienten nicht den begrenzten und teils budgetierten Vergütungssystemen der GKV unterliegen“.

Leistungsausgaben privat und gesetzlich Versicherter und PKV-Marktanteil im Jahr 2016 (Bild: WIP)

Die ambulanten Ärzte profitieren am meisten von der PKV

Der Anteil der der Ausgaben der Privatversicherten, gemessen an den GKV- und PKV-Ausgaben, war dem Jahresbericht zufolge im Jahr 2016 in allen Sektoren größer als der Bevölkerungsanteil der PKV von elf Prozent.

Das meiste Geld der PKV floss mit 11,20 Milliarden Euro in die ambulante ärztliche Versorgung. Bei GKV-Ausgaben von 36,53 Milliarden Euro errechnet sich für die PKV ein Marktanteil von 23,5 Prozent. Je Arztpraxis in Deutschland würden nach WIP-Angaben ohne den PKV-Mehrumsatz im Jahr 53.000 Euro fehlen. Einen noch höheren Marktanteil verzeichnet die PKV mit 26,3 Prozent in der zahnmedizinischen Versorgung.

Ein Download der „WIP-Analyse 2/2018 – Mehrumsatz und Leistungsausgaben in der PKV, Jahresbericht 2018“ steht unter diesem Link als PDF-Dokument (1,01 MB) zur Verfügung.