Wie weit geht die Maklerkonsolidierung noch?

20.11.2024 – Die Konsolidierung des Maklermarkts wird auch in den nächsten Jahren weitergehen. Das zeigen die Diskussionen beim „Handelsblatt Insurance Summit“. künstliche Intelligenz wird unverzichtbar. Die Akzeptanz der Kunden ist aber noch begrenzt.

Die ständig fortschreitende Maklerkonsolidierung in der Industrieversicherung in Deutschland, führt zu Kapazitätsengpässen, so die Einschätzung von Burkhard Keese, CFO bei Lloyd´s, am Dienstag auf dem „Handelsblatt Insurance Summit 2024“. Ursache sei ein aggressiver Preiskampf der neuen Großmakler.

Konsolidierung der Versicherungsmakler geht weiter

Ein Ende der Konsolidierung ist aber nicht in Sicht. Hier waren sich die großen Industrieversicherungsmakler Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) und Ecclesia Holding GmbH einig. So schätzt MRH-Trowe-Vorstand Ralph Rockel, dass die heutigen rund 85 großen Industriemakler in der Zukunft auf rund 25 Gruppen verschmolzen werden.

Ralph Rockel (Bild: Schmidt-Kasparek)

Im Markt werde es weiterhin pro Jahr rund 120 bis 140 Unternehmensaufkäufe geben. Dieser Trend würde noch mindestens fünf Jahre anhalten. Es gebe weiterhin großes Interesse von ausländischen Versicherungsmaklern, in den Markt einzudringen. Zudem gäbe es weiterhin sehr viele Spezialmakler, die übernommen werden könnten.

Wer wirklich erfolgreich ist, das wird man erst in fünf oder sechs Jahren sehen. Ralph Rockel, MRH Trowe

Zusammenschluss von Maklerunternehmen in der Praxis schwierig

Die Konsolidierung sei aber in der Praxis oft mit großen Schwierigkeiten verbunden. So sei es schon eine Herausforderung, nur die Websites der übernommenen Unternehmen zu harmonisieren.

Noch anspruchsvoller sei die Vereinheitlichung der IT-Landschaft. „Wenn plötzlich nicht mehr links oben geklickt wird, sondern zweimal rechts unten, scheint das für viele Mitarbeiter ein regelrechter Kontrollverlust zu sein“, erläuterte Rockel. Schon 40 Mitarbeiter hier „mitzunehmen“, höre sich leicht an, sei aber in der Praxis sehr schwer.

„Wer wirklich erfolgreich ist, das wird man erst in fünf oder sechs Jahren sehen“, schätzte Jochen Körner, CEO der Ecclesia. Zudem sei der Markt weit davon entfernt, dass ein Player eine beherrschende Rolle spielt.

Jochen Körner (Bild: Schmidt-Kasparek)

So schätzen die Manager der beiden Großmakler die Bruttoprämie für ganz Deutschland im Industriegeschäft auf 80 Milliarden Euro. Davon entfallen derzeit auf Ecclesia rund drei Milliarden Euro und auf MRH Trowe rund 650 Millionen Euro.

Großmakler müssen anders gemanagt werden

Entscheiden ist nach Einschätzung von Körner auch, wie Großmakler nun ihr Team managen würden. „Wenn du plötzlich ein Konzern bist, dann kann Deine Schwester oder Dein Onkel nicht mehr den Fuhrpark verwalten“, so Körner scherzhaft. Die Strukturen für eine komplexe Organisation müssten nachgezogen werden.

Im Trend liegen übrigens Assekuradeure, die Zeichnungsvollmacht haben, im Lager des Versicherers stehen und so für mehr Dynamik im Markt sorgen. Körner: „Wir haben schon drei und werden noch mehr gründen.“ Die Konsolidierung würden Synergien beim Cross-Selling und im Operating Model bedeuten. Rockel bezifferte den Vorteil für beide Bereiche jeweils mit fünf Prozent.

Künstliche Intelligenz macht immer noch Angst

Überall in der Versicherungsbranche ist künstliche Intelligenz (KI) längst im Einsatz. Doch noch immer gibt es Hemmschwellen – auch im Management. Dabei können die Prozesse bei Kundenansprache und Schadenabwicklung nur mit KI beschleunigt werden. Zudem hilft die KI den Fachkräftemangel auszugleichen.

KI macht aber immer noch vielen Menschen Angst. Das geht aus einer Umfrage durch die Civey GmbH hervor.

So befürchten fast 56 Prozent der über 5.000 Befragten, dass die Kontrolle über die KI verloren geht. Für die Versicherungsbranche gibt es aber auch ein KI-Verkaufspotential. Denn rund 19 Prozent der Teilnehmer der Umfrage können sich vorstellen, dass sie eine KI-basierte Versicherung ohne Beratung abschließen würden.

Kundenumfrage zur Künstlichen Intelligenz (Bild: Civey)

Im Focus stehen dabei vor allem die Kfz-Versicherung sowie die private Haftpflicht- und Hausratversicherung.

Wir haben von über 95 Prozent unsere Kunden einen Zuspruch, wenn wir Bots benutzen, um zu kommunizieren. Mark Klein, Ergo Group

Umfrage schwierig

In der Diskussion wurde aber deutlich, dass Umfragen zur KI nicht unproblematisch sind. Denn viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, was KI oder eine KI-basierte Versicherung überhaupt ist. Zudem gibt es keine Erhebung dazu, ob es Unterschiede zwischen dem heutigen automatischen Internetabschluss einer Versicherung und der KI-basierten Variante gibt.

In der Praxis gibt es aber scheinbar weniger Hemmschwellen, wenn es um KI geht. „Wir haben von über 95 Prozent unsere Kunden einen Zuspruch, wenn wir Bots benutzen, um zu kommunizieren“, sagte Mark Klein, CDO und Vorstandsmitglied der Ergo Group AG.

Mark Klein (Bild: Schmidt-Kasparek)

Natürlich würden dabei die Belange des Datenschutzes eingehalten und den Kunden immer klar gemacht, dass sie mit einem Bot sprechen würden. Das sei viel besser, als in einer Telefonhotline zu warten und die Musik zu hören. Mit Sprachrobotern würden die Kolleginnen und Kollegen im Callcenter der Ergo massiv entlastet. „Wir händeln mittlerweile 10.000 Calls“, so Klein.

In der Zukunft sei der Effekt noch viel größer, weil viel mehr freie Konversation möglich wäre. Bei emotionalen oder komplexen Fragen würde dann aber immer noch ein Mensch eingeschaltet. Der habe dann viel mehr Zeit, sich mit dem Kunden wirklich auseinanderzusetzen.

Hohe Inhouse-Akzeptanz

Die Akzeptanz im Unternehmen für die KI sei mittlerweile hoch. Das liege auch daran, dass die Ergo im hauseigenen „Digital Morning“ regelmäßig nicht mehr Experten auf die Bühne schickt, sondern Kolleginnen und Kollegen, die bereits persönliche Erfahrung mit der neuen Technologie gemacht haben.

Derzeit versucht die Versicherungsgruppe sehr aktiv, ihre Kunden auf das eigene Portal zu steuern. Klein: „Dann können wir, weil sie authentifiziert sind, mit ihnen alles teilen.“ Damit sei die Kundenkommunikation schneller, kostengünstiger und sicherer. „Ich selbst habe auch schon Post bekommen und bin dann per QR-Code rein ins Portal“, so der Manager.

Beim Einsatz von KI muss unsere Branche viel mutiger werden. Zeliha Hanning, Württembergische Versicherung

Kluger Hagel-Scanner

Wie effektiv KI bereits in der Praxis von Versicherern eingesetzt wird, erläuterte Zeliha Hanning, Vorstandsvorsitzende der Württembergischen Versicherung AG.

Zeliha Hanning (Bild: Schmidt-Kasparek)

So nutzt das Unternehmen nun einen Hagel-Scanner. „Hier fahren die Autofahrer nach einem Hagelschaden einfach durch“, so Hanning. Dann erkenne das System in Sekundenschnelle die Zahl der Dellen, ihre Tiefe und erstelle ein Gutachten. Für die eigenen Gutachter würde nur noch eine Qualitätskontrolle notwendig.

„Beim Einsatz von KI muss unsere Branche viel mutiger werden“, forderte die Managerin. Nur mit ihrem Einsatz könne der Fachkräftemangel aufgefangen werden.