Wie sich die Preise für Haus und Wohnung entwickeln

12.2.2021 – Corona hat kaum Auswirkungen auf die Kosten für Häuser und Eigentumswohnungen. Im Gegenteil: Die Nachfrage steigt und damit auch der Preis für Betongold. Anders sieht die Entwicklung dagegen bei den Mieten aus. Sie gingen leicht zurück, wie eine aktuelle Auswertung von F+B zeigt.

Die Hamburger F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH hat ihre Marktauswertung für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Die wichtigsten Trends: Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen weiter deutlicher als die Kosten für Eigentumswohnungen. Die Mieten für neu angemietete Objekte sinken dagegen in 27 der 50 teuersten Städte.

Der F+B-Wohn-Index analysiert die Miet- und Preisentwicklungen auf dem deutschen Immobilienmarkt. Grundlage für den Index sind laut eigenen Angaben die Angebotsdaten von mehr als 30 Millionen Objekten im Bundesgebiet.

Die Auswertung ermögliche somit „quartalsweise eine zusammenfassende Betrachtung des gesamten Wohnsegments in Deutschland, die bis auf die Postleitzahl und Straßenabschnittsebene reicht“, so F+B.

Immobilienmarkt: ungebrochenes Wachstum

Im Gesamtjahr 2020 war die Entwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt für Eigentümer von Betongold positiv. Kaufpreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen stiegen im Vorjahr weiter an.

„Die mit dem Index gemessene Wachstumsdynamik hat sich im Verlauf des vierten Quartals 2020 in der Gesamtschau des deutschen Wohnimmobilien-Marktes wieder leicht verstärkt, vor allem aufgrund der ungebrochenen Aufwärtsentwicklung im Eigentumssegment“, lässt sich F+B-Geschäftsführer Dr. Bernd Leutner dazu zitieren.

Spitzenreiter bei der Preisentwicklung sind vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser in den Speckgürteln der Metropolen. Diese Entwicklung hat sich bereits im zweiten und dritten Quartal abgezeichnet (VersicherungsJournal 24.11.2020, 11.8.2020).

Laut Auswertung des Statistischen Bundesamtes für den gleichen Zeitraum zogen die Kosten für Häuser um 6,5 Prozent und für Eigentumswohnungen um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal an (25.9.2020).

Nachfrage nach Häusern steigt weiter

F+B beobachtet „eine deutlich verfestigte Preisdynamik im Eigentumssegment“. Für Wohnungen mussten Käufer einen Preisanstieg von 0,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2020 hinnehmen. Für Ein- und Zweifamilienhäusern stiegen die Kosten um 0,7 Prozent.

Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019 liegen die Eigentumswohnungen mit einem Anstieg von 5,3 Prozent weiter hinter den Ein- und Zweifamilienhäusern mit 8,2 Prozent. „Wir sind der Auffassung, dass die anhaltende Corona-Pandemie mit dem zweiten Lockdown seit Dezember hier einen nachhaltigen Nachfrageschub erzeugt hat“, erklärt Leutner die Entwicklung.

Gründe für Preissteigerungen

F+B beobachtet die steigenden Preise für Häuser seit rund 18 Monaten. Das Institut nennt konkrete Gründe für die Entwicklung insbesondere in der Peripherie:

Die Preise im Umland liegen absolut gesehen pro Quadratmeter immer noch deutlich unter denen der Kernstädte. Bei gegebener Kaufkraft bekommt man im Umland „mehr Wohnen“ für sein Geld.

Der bereits vor Corona beginnende Trend zum Ausweichen in die Speckgürtel wurde seit Corona noch verstärkt.

Das Eigenheim befriedigt die Bedürfnisse nach mehr Platz, mehr Grün und weniger Dichte. Distanz-Nachteile werden durch häufigeres Arbeiten im Homeoffice zum Teil ausgeglichen.

In Corona-Zeiten existieren die kulturellen und sonstigen Vorteile bei der Freizeitgestaltung in den Innenstädten nicht mehr.

Die Breitbandverfügbarkeit (schnelles Internet) ist mittlerweile auch in vielen Umlandgemeinden hoch.

Wohnungen in Metropolen bleiben teuer

Die Entwicklung in den sieben Top-Metropolen sei aufgrund der hohen Nachfrage von Selbstnutzern und Kapitalanlegern ungebrochen. F+B geht hier weiter von einer „dynamischen Preisentwicklung“ aus.

Nach dem Spitzenreiter München, mit Preisen für Eigentumswohnungen von durchschnittlich 7.080 Euro pro Quadratmeter im vierten Quartal, folgt auf Platz fünf Frankfurt am Main (mit 5.370 Euro). Auf Rang zehn liegt Hamburg (5.040 Euro), Stuttgart steht auf Rang zwölf (4.920 Euro).

Die Immowelt AG hat in einer Untersuchung die Immobilienpreise im Jahr 2019 und 2020 auf ihrem Portal Immowelt.de für neue und gebrauchte Eigentumswohnungen in den 14 größten, deutschen Städten ausgewertet. Auch hier zeigte sich, dass die Coronakrise kaum Einfluss auf die Preise von Bestand und Neubau hatte (5.2.2021).

Die bayerische Landeshauptstadt belegt zwar in Rankings bei den Kaufpreisen nach wie vor den Spitzenplatz, allerdings gingen die Kaufpreise für Wohnungen im vierten Quartal um zwei Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück. Erstmals liegen die Quadratmeterpreise in den Top-Lagen mit 14.950 unter 15.000 Euro.

Mietpreise gehen leicht zurück

Nach knapp zwei Jahren gehen auch die Mieten bei Neuverträgen minimal zurück. Nach Auswertung von F+B sanken sie im vierten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Damit sind laut der Auswertung in 27 der 50 teuersten Städte die Mieten bei der Neuvermietung gesunken.

Als Gründe für den Rückgang führen die Experten die demografische Entwicklung an. Zusätzlich gehe die Zuwanderung zurück. Auch die Corona-bedingen Sterbefälle seien hier bereits als Faktor relevant.

In den Großstädten gingen in Frankfurt am Main die Neuvertragsmieten am deutlichsten zurück: um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. In Berlin waren es 1,4 Prozent.