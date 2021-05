Wie sich die Preise für Bestand und Neubau entwickeln

18.5.2021 – Einen neuen Trend am deutschen Immobilienmarkt macht Immoscout24 aus: Demnach steigt die Nachfrage nach Bestandsobjekten, was die Preise in die Höhe treibt. Neubauten legen dagegen weniger zu, wie das neue „Wohnbarometer“ des Portals zeigt.

Bundesweit stiegen die Angebotspreise von gebrauchten Eigentumswohnungen im ersten Quartal am stärksten. Damit erlebte dieser Objekttyp den größten Boom.

Zu diesem Ergebnis kommt das neue „Wohnbarometer“ von Immoscout24, einer Marke der Immobilien Scout GmbH. Die Autoren des Marktreports erwarten im laufenden Jahr zweistellige Preiszuwächse für Eigentumswohnungen im Bestand und im Neubausegment im Schnitt Steigerungen bis zu neun Prozent.

Angaben zur Methodik

Das „Wohnbarometer“ ist eine Auswertung zur Entwicklung des deutschen Immobilienmarkts. „Die Untersuchung gibt die Preisentwicklung in realen Angebotspreisen wieder, ergänzt um einen Indikator zum Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie eine Preisprognose für die nächsten zwölf Monate“, so die Aussage von Immoscout.

Die Datenbasis umfasst laut Firmenangaben über 8,5 Millionen Inserate der vergangenen fünf Jahre auf dem eigenen Portal. Dabei werden Eigentumswohnungen-, Einfamilienhäuser- und Inserate zu Mietangeboten analysiert. Die angezeigten Werte würden für Referenzobjekte für den jeweils betrachtetem Immobilientyp durch einen Algorithmus ermittelt.

Für Wohnungen, die zum Verkauf stehen, wird eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern Wohnfläche zugrunde gelegt. Das betrachtete Einfamilienhaus hat 140 Quadratmeter Wohnfläche und einen Grundstücksanteil von 600 Quadratmetern. Die Kategorie Neubau enthält alle Angebote mit einem Baualter von maximal zwei Jahren zum jeweiligen Bestimmungszeitpunkt.

Die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot haben die Autoren nach eigenen Angaben auf Basis der Kontaktanfragen pro Inserat des jeweiligen Immobilientyps pro Woche berechnet. Die Preisprognose basiere ebenfalls auf dem angewandten Algorithmus.

Bestandswohnungen sind für Käufer attraktiver

Im Schnitt stiegen die Preise von Bestands-Eigentumswohnungen im ersten Quartal 2021 um 5,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein Aufschlag von 12,7 Prozent. Die Kosten für neugebaute Eigentumswohnungen zogen um 4,8 Prozent an. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 erleben sie damit einen Zuwachs von 9,7 Prozent.

In konkreten Zahlen heißt das: Neubauwohnungen kosteten laut Auswertung von Immoscout24 im März 2021 durchschnittlich 3.530 Euro pro Quadratmeter. Damit wurden knapp 1.200 Euro mehr als für Bestandswohnungen auf den Tisch gelegt. Diese kosteten bundesweit im Schnitt 2.385 Euro pro Quadratmeter.

Gebrauchte Eigentumswohnungen seien aufgrund dieser Differenz für viele Kaufende deutlich attraktiver als Neubauwohnungen. Ein Preisunterschied von über 1.000 Euro pro Quadratmeter mache für Käufer in der Summe einen großen Unterschied, so Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.

Auch Preise für Einfamilienhäuser ziehen an

Dem aufgezeigten Trend bei Eigentumswohnungen folgen auch die Offerten für Einfamilienhäuser. Die Kaufpreise von gebrauchten Objekten stiegen mit 4,3 Prozent stärker als im Neubausegment.

Das Preisniveau von neugebauten Häusern lag im ersten Quartal 2021 um zwei Prozent höher als im vierten Quartal 2020. Im Jahresvergleich wurden Bestandshäuser und Neubauten mit jeweils 140 Quadratmeter Wohnfläche 10,1 Prozent beziehungsweise 7,6 Prozent teurer angeboten.

Bundesweite Entwicklung von Immobilienpreisen Wohnungen im Bestand Wohnungen Neubau Einfamilienhaus im Bestand Einfamilienhaus Neubau Entwicklung im Jahresvergleich 12,7 Prozent 9,7 Prozent 10,1 Prozent 7,6 Prozent Entwicklung Q4/20 zu Q1/21 5,2 Prozent 4,8 Prozent 4,3 Prozent 2,0 Prozent Quadratmeter-Preise März 2021 2.385 Euro 3.530 Euro 2.579 Euro 2.682 Euro Prognose für 12 Monate 11,1 Prozent 8,0 Prozent 4,9 Prozent 2,4 Prozent

Kaufpreise für Immobilien werden 2021 zulegen

Die Autoren des „Wohnbarometers“ prognostizieren, dass die Kosten für Bestandswohnungen im bundesweiten Mittel um rund elf Prozent und für neue Objekte um acht Prozent steigen werden. Für Einfamilienhäuser im Neubausegment erwarten sie einen Zuwachs von 2,4 Prozent und bei Bestandsbauten von knapp fünf Prozent innerhalb der nächsten zwölf Monate.

In Berlin legten die Preise sowohl für Wohnungen als auch für Häuser laut Immoscout24 am stärksten zu. Im Vergleich zum vierten Quartal 2020 stiegen die Kosten hier für neue Objekte im ersten Quartal 2021 um jeweils 2,5 Prozent. Bestandswohnungen legten dagegen um 3,3 Prozent zu.

Das „Wohnbarometer“ prognostiziert für die Bundeshauptstadt sowohl für gebrauchte Wohnungen als auch Häuser und im Neubau mit 7,6 bis 12,9 Prozent die höchsten Preissteigerungen für die kommenden zwölf Monate.

In Frankfurt am Main und Hamburg gehen die Preise dagegen zurück. In der Finanzmetropole passierte bei gebrauchten Eigentumswohnungen im ersten Quartal 2021 nichts, die Preise blieben unverändert. Für neue Wohnungen und Häuser ging das Niveau mit 0,9 und 0,4 Prozent sogar zurück. In Hamburg inserierten die Verkäufer neugebaute Einfamilienhäuser um 0,6 Prozent günstiger.

Experten über weitere Entwicklung nicht einig

Seit Beginn der Coronakrise gehen die Prognosen von Experten über die künftige Entwicklung von Betongold in verschiedene Richtungen. So sagt die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG steigende Preise bis 2030 für die Hälfte der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte voraus (VersicherungsJournal 28.4.2021).

Wohnungen und Häuser seien vielerorts in Deutschland überbewertet, so der aktuelle Empirica-Blasenindex (27.4.2021). Die Deutsche Bank geht genau aus diesem Grund von einem Ende des Booms für Betongold im Jahr 2024 aus (15.3.2021, 9.3.2021).

Aktuell stellt sich die Lage am Immobilienmarkt noch anders dar. Das zeigt ein Fünf-Jahres-Vergleich der Immowelt AG. Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in 83 deutschen sogenannten „Mittelstädten“ (50.000 bis 100.000 Einwohner) waren auf der Plattform inserierte Angebote wie auch beim „Wohnbarometer“ des Wettbewerbs.

Laut Immowelt verteuerten sich seit 2015 alle Kaufpreise in den 83 ausgewählten Städten. Die Viruskrise hatte auf diese Entwicklung kaum Auswirkungen. „Die Nachfrage nach Wohneigentum ist während der Pandemie sogar nochmal gestiegen, was die Preise weiter nach oben getrieben hat“, so das Portal (27.4.2021).