Wie sich Corona auf die Finanzstärke von Versicherern auswirkt

30.6.2021 – Die deutsche Basler Sach verbesserte ihr S&P-Rating von „A“ auf „A+“. Fitch vergab an den Volkswohl Bund erneut die Note „A“ und hob den Ausblick auf stabil an. Die Ergo Vorsorge Leben schnitt bei den Assekurata-Bonitätsüberprüfungen wieder am besten ab. Die Canada Life liegt dahinter mit verbessertem Ausblick. Es folgen die Alte Leipziger, die Hallesche und zwei VGH-Gesellschaften. Die Signal Iduna Leben wurde unverändert der sechsbesten Bonitätsklasse zugeordnet. Bestätigt wurde eine Stufe dahinter die Bewertung der Bayerischen Beamten Leben und einer ihrer Töchter.

Die Ratingagentur Standard & Poor´s Ratings Services (S&P) erhöhte für die deutsche Basler Sachversicherungs-AG das Rating von „A“ mit positivem Ausblick auf „A+“ mit stabilem Ausblick. Damit wurde die Bewertung der deutschen Tochter an die der Baloise-Gruppe angepasst. Für deren Kerngesellschaften wurde „A+“ mit stabilem Ausblick bestätigt.

Basler Sach und Volkswohl Bund mit stabilem Ausblick

Die Anhebung wird mit der nachhaltig verbesserten Profitabilität begründet. Der Schaden-Kosten-Satz befindet sich nun in der anvisierten Gruppen-Bandbreite von 90 bis 95 Prozent. Der gesamten Gruppe attestierte die Agentur eine ausgezeichnete Kapitalisierung und eine hohe operative Ertragskraft.

Die Fitch Deutschland GmbH bestätigte der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. die Note „A“ und setzte den Ausblick von „negativ“ auf „stabil“. Trotz sinkender Marktzinsen sei die Kapitalausstattung „stark“. Wie für das Jahr 2020, erwartet die Agentur auch für 2021 „ein starkes Ergebnis“. Der Konzernjahresüberschuss 2020 blieb stabil bei 38 (Vorjahr: 37) Millionen Euro.

Ergo Vorsorge Leben und Canada Life weisen sehr starke Bonität auf

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG schnitt unter den neun von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH überprüften Bonitätsratings mit unverändert „AA“ mit stabilem Ausblick am besten ab. Gemessen an den Verpflichtungen ihrer Bestandsstruktur sowie unter Berücksichtigung ihrer Einbindung in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München sei das Unternehmen sehr komfortabel mit Sicherheitsmitteln ausgestattet.

Eine Bonitätsklasse schlechter rangiert die Canada Life Assurance Europe plc (CLE), Niederlassung für Deutschland. Zum neunten Mal in Folge gab es die Note „AA-“. Den Ausblick setzte Assekurata von „stabil“ auf „positiv“. Begründet wird dies mit dem robusten Geschäftsmodell. Trotz der pandemiebedingten Unsicherheiten habe sich das Neugeschäft und der Vertragsbestand gut entwickelt.

Alte Leipziger, Hallesche und VGH-Gesellschaften erhalten erneut „A+“

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. bewertete Assekurata erneut mit „A+“, der besten Note im Bereich „starke Bonität“. Der Ausblick ist jeweils stabil. Der Lebensversicherer zeichne sich durch seine hohe Ertragskraft aus. Diese sei zur Stärkung des Eigenkapitals auf ein markt-überdurchschnittliches Niveau genutzt worden.

Diese Bewertung erhielten gleichfalls unverändert die VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover und die VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover. Die Brandkasse, die den VGH-Verbund führt, weist hohe Sicherheitsmittel auf, die vor allem auf das Eigenkapital entfallen, heißt es im Ratingbericht. Ende 2020 wurde ein SCR-Deckungsgrad von fast 280 Prozent erzielt.

Signal Iduna Leben, Bayerische Leben und Allgemeine bleiben „stark“

Die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. schnitt wie im Vorjahr mit „A“ und stabilem Ausblick ab (VersicherungsJournal 1.7.2020). Dies ist die sechstbeste Bonitätsklasse. Der Gesellschaft als auch der gesamten Gruppe wird eine angemessene Sicherheitsmittel-Ausstattung attestiert. Die aufsichtsrechtliche Bedeckungsquote sank im Jahr von 514 auf 330 Prozent insbesondere wegen des reduzierten Zinsniveaus.

Die Konzernobergesellschaft Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. und deren Tochter Bayerische Beamten Versicherung AG (BVV) bestätigen das letztjährige Assekurata-Erstrating (2.9.2020). Es blieb bei der Note „A-“ mit stabilem Ausblick. Die Gruppe die Bayerische habe ihre Marktposition durch das starke Wachstum der operativ tätigen Töchter gefestigt.

Die Allgemeine erzielte in den Jahren 2015 bis 2019 eine durchschnittliche Zuwachsrate bei den gebuchten Bruttoprämien von 8,5 Prozent (Markt: 3,3 Prozent). Nicht zuletzt in Folge dieses Wachstums lag die Eigenkapitalquote 2019 mit 27,4 Prozent deutlich unter dem Marktschnitt von 45,3 Prozent. Die Sicherheitsmittel-Ausstattung wird als angemessen, aber markt-unterdurchschnittlich bezeichnet.