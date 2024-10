Wie detailliert muss der Kläger den Schaden schildern?

15.10.2024 – § 287 ZPO erleichtere dem Geschädigten die Darlegung eines Schadens. Dies stellt der BGH in einem Fall fest, in dem ein Oberlandesgericht die Darlegungen als unzureichend betrachtete. Der Kläger, so der BGH, sei etwa nicht verpflichtet, ein Privatgutachten vorzulegen oder ein vorgelegtes Privatgutachten dem Ergebnis der Beweisaufnahme oder der gerichtlichen Überzeugungsbildung entsprechend zu ergänzen.

Ein Autofahrer war im Dezember 2017 mit seinem Pkw auf einer Bundesstraße unterwegs gewesen. Nach seiner Schilderung ereignete sich auf Höhe einer Auffahrt folgender Unfall: Der Fahrer eines Kleintransporters wechselte von der Einfädelspur auf die rechte Fahrspur, habe aber nicht auf den Pkw geachtet. So sei es zur Kollision gekommen.

Der Lenker klagte auf Schadenersatz. Die R. GmbH, deren Geschäftsführer der Pkw-Lenker war, erstellte ein Gutachten über Schäden an der Seite des Pkws.

Unfallopfer verlor Schadenersatzprozesse in zwei Instanzen

Das Landgericht Gießen, das ein Sachverständigen-Gutachten einholte, wies die Schadenersatzklage ab. Die Berufung wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt zurückgewiesen.

Aus Sicht des OLG konnten die strittigen Schäden nicht bei dem vom Kläger geschilderten Unfallgeschehen entstanden sein. Aufgrund einer Zeugenaussage zum Fahrzeugzustand vor Fahrtantritt befand es, die Schäden könnten im Nachhinein hinzugekommen sein – die Möglichkeit einer Manipulation stehe im Raum.

Daran ändere sich nichts, wenn der Kläger meine, bestimmte abgrenzbare Schäden seien auch laut Sachverständigem auf den Unfall zurückzuführen.

OLG: Kläger hätte nähere Ausführungen machen müssen

Es sei Sache des Klägers aufzuzeigen, inwieweit ein Vermögensnachteil entstanden sei. Dazu müsse bei einem Vorschaden ein bestimmter, näher abgrenzbarer Teil des Schadens dargelegt werden. Daran fehle es hier.

Der Kläger habe nicht dargelegt, welche Schäden durch die Kollision mit dem Kleintransporter entstanden seien und welche nicht. Dem Sachverständigen zufolge gebe es Spuren, die durch die Kollision verursacht worden sein könnten, aber auch ein Spurenbild, das nicht zum geschilderten Unfallhergang passe.

Auch habe der Kläger nicht dargelegt, welche Positionen (Arbeitsleistung, Ersatzteile), die das von ihm vorgelegte Gutachten enthält, für die Schadenbeseitigung erforderlich wären. Auch in dieser Hinsicht liege es am Kläger, eine Abgrenzung vorzunehmen.

BGH: Keine weiteren Darlegungen des Klägers nötig

Erzherzögliches Palais in Karlsruhe, Sitz des BGH

(Bild: Comquat, CC BY-SA 2.0)

Der Bundesgerichtshof (BGH) vertrat in seinem Urteil vom 30. Juli 2024 (VI ZR 122/23) dagegen den Standpunkt, der Kläger habe die Abgrenzung der Schäden nicht weiter ausführen müssen.

Denn dazu habe sich schon der Sachverständige geäußert. Er habe konkrete Schäden zuordnen können und weitere mögliche Schadenzuordnungen angeführt.

Der Kläger wiederum habe erläutert, welche Schäden verursacht worden seien. „Es ist nicht ersichtlich, was der Kläger zur Abgrenzung der Beschädigungen hätte weiter sachdienlich darlegen oder ausführen können.“

Dass das Berufungsgericht dem Kläger vorgehalten hatte, er habe die zur Schadenbeseitigung nötigen Positionen nicht aufgeschlüsselt, „überspannt ebenfalls die Darlegungsanforderungen“.

§ 287 ZPO (Schadensermittlung, Höhe der Forderung) erleichtere dem Geschädigten nicht nur die Beweisführung, sondern bereits die Darlegung, hielt der BGH grundsätzlich fest.

Zu den Darlegungspflichten des Geschädigten

„Er muss zur substantiierten Darlegung des […] Schadens weder ein Privatgutachten vorlegen, noch ein vorgelegtes Privatgutachten dem Ergebnis der Beweisaufnahme oder der gerichtlichen Überzeugungsbildung entsprechend ergänzen“, fuhr der BGH fort.

Der Geschädigte könne „durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen aufklären lassen, in welcher geringeren als von ihm ursprünglich geltend gemachten Höhe Reparaturkosten anfallen“.

Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt

Conclusio des Höchstgerichts: Das Berufungsgericht hat den Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör „in entscheidungserheblicher Weise verletzt“.

Die Möglichkeit einer Manipulation habe das OLG bislang nur ernsthaft angenommen, sich davon aber nicht überzeugt. „Es kann daher nicht sicher ausgeschlossen werden, dass das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, der geltend gemachte Anspruch bestehe zumindest teilweise.“

Der BGH reichte die Sache somit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das OLG zurück.