Wie Corona Versicherer zum Umdenken zwingt

15.5.2020 – Nur Gesellschaften, die Verbraucher im Netz individuell adressieren und den Vertrieb entsprechend ausstatten, werden sich am Markt auch gegen große Technologiekonzerne behaupten. Zu diesen Erkenntnissen kommt eine Studie von Capgemini.

Verbraucher aller Altersgruppen werden zunehmend selbstbewusster in ihren Kaufentscheidungen: Sie recherchieren digital Informationen über Versicherungen und kommen auf diesem Weg auch zum Abschluss. Deutsche Konsumenten sind nach wie vor eher konservativ, aber offen für Innovationen, die das Netz bietet. Die Coronakrise soll diese Entwicklungen noch beschleunigen.

Zu diesen Ergebnissen kommt der „World Insurance Report 2020“, den die Unternehmensberatung Capgemini Service SAS zusammen mit dem Finanzdienstleister-Netzwerk Efma erstellt und am Donnerstag veröffentlich hat.

Die Studie basiert auf dem „2020 Global Insurance Voice of the Customer Survey“: Dafür wurden 8.000 Versicherungskunden in 22 Ländern im Januar und Februar befragt. Zusätzlich fließt in die Auswertung „2020 Global Insurance Executive Interviews“ ein: 150 Manager von Versicherern konsultierten die Berater dafür.

Kaufverhalten ändert sich

Die Studienautoren zeigen, dass sich das Verbraucherverhalten in den vergangenen zwei Jahren geändert hat. Die Menschen sind heutzutage täglich online und erledigen Einkäufe und Überweisungen digital. International stieg der Anteil von 30 Prozent der Befragten 2018 auf 64 Prozent im Jahr 2020. In Deutschland nahm der Anteil von 18 auf jetzt 53 Prozent zu.

Die Einschränkungen, die mit der aktuellen Pandemie weltweit einhergehen, werden diesen Trend noch verstärken. „Da Verbraucher gezwungen sind, für Alltags-Transaktionen digitale Kanäle zu nutzen – unabhängig von ihrem Alter oder technischem Know-how“, so die Unternehmensberatung in einer Mitteilung zur Studie.

International zeigen 36 Prozent der Kunden Interesse an Versicherungsprodukten der Big-Techs wie Google, Amazon oder Facebook, da sie in der Wahrnehmung der Verbraucher Nutzerfreundlichkeit mit positiven Kundenerlebnissen verbinden.

Die Deutschen bleiben hier reservierter: Von nur sieben Prozent der potenziellen Big-Tech-Käufer 2016 hat sich der Anteil auf 21 Prozent 2018 erhöht und stagniert seither.

Vertrieb: zu wenig Werkzeuge, um Kunden zu erreichen

Bild: Capgemini Efma

47 Prozent der Versicherungsnehmer hierzulande wünschen sich eine anlassbezogene Police, die zusätzlich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet. International sind es 50 Prozent. Weltweit bietet nur 50 Prozent der Unternehmen personalisierte Produkte. In Deutschland sind es laut der Berater 65 Prozent.

Manchmal fehlten den Gesellschaften aber die richtigen Techniken, um diesen Wünschen entsprechende Produkte auf den Markt zu bringen.

Nur 25 Prozent der deutschen Versicherer (international 35 Prozent) würden ihren Vermittlern digitale Werkzeuge zur Verfügung stellen. Mithilfe dieser könnte der Vertrieb die Lebensereignisse der Versicherungsnehmer, wie Heirat, ein Kind oder einen Hauskauf, herausfinden. Laut Auswertung sagt nur ein Viertel der Versicherer, dass die Einbeziehung externer Daten für sie nützlich sei.

Bereits die Vorgängerstudie aus dem Vorjahr thematisierte, wie schnell Versicherer auf die Bedürfnisse ihrer Kunden reagieren (VersicherungsJournal 15.5.2019).

Deutsche Versicherer kennen Nutzwert im Netz

Die Kunden sammeln ihre benötigten Informationen digital ein: auf Vergleichsportalen oder den Websites der Versicherer. Allerdings differenzieren die Berater hier klar zwischen Deutschland und dem internationalen Markt.

Unter den deutschen Gesellschaften glauben 71 Prozent der Unternehmen, dass Vergleichsportale Kunden informieren und Homepages der Versicherer, Informationen zu nachgefragten Policen zur Verfügung stellen. International sind 37 Prozent der Befragten dieser Meinung.

Die Autoren der Studie kommen zu dem Fazit, dass sich nur innovative Versicherer langfristig behaupten werden: Gemeint sind etablierte Gesellschaften, die die Bedürfnisse ihrer Kunden verstehen und verfügbare Daten nutzen, um individuelle und anlassbezogene Produkte anzubieten.

„Das heutige wettbewerbsorientierte und sich schnell verändernde Umfeld hat sich durch Covid-19 unumkehrbar fortentwickelt. Die generations-übergreifende Digital-Orientierung und die beispiellosen Auswirkungen der Pandemie zwingen etablierte Versicherer ihre Betriebsmodelle zu transformieren“, lässt sich Dr. Joachim Rawolle, Head of Business Technology Solutions für Versicherungen bei Capgemini, zitieren.