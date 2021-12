Wie Corona die Todesfallzahlen beeinflusst

10.12.2021 – Die Corona-Pandemie hat nach Erkenntnissen von Destatis zu einer deutlichen Übersterblichkeit in Deutschland geführt. Im Schnitt waren die an Covid-19 Verstorbenen 82,2 Jahre alt und hatten vielfältige Vorerkrankungen wie etwa Herzkrankheiten, Demenz, Niereninsuffizienz und Diabetes mellitus. Mehr als jeder fünfte der insgesamt rund 176.000 ins Krankenhaus eingelieferten Corona-Patienten musste intensivmedizinisch behandelt werden

Sowohl für die isolierte Betrachtung des Kalenderjahres 2020 als auch für die ersten zwölf Monate seit Beginn der Corona-Pandemie von März 2020 bis Februar 2021 hat sich eine erhöhte Sterblichkeit gezeigt. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit.

Das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bezifferten die Statistiker auf fünf Prozent (Kalenderjahr) beziehungsweise 7,5 Prozent (Pandemiejahr). Die Statistiker halten weiter fest: „Die Covid-19-Todesfälle führten in allen vier Corona-Wellen zu einer Übersterblichkeit in Deutschland. Der Anstieg der Sterbefallzahlen ist nicht allein durch die Alterung der Bevölkerung erklärbar.“

Durchschnittsalter der an Covid-19 Verstorbenen: 82,2 Jahre

Weitere Erkenntnisse aus der Statistik: Fast 90 Prozent der rund 40.000 an Covid-19 als Grundleiden Verstorbenen (VersicherungsJournal 5.11.2021) waren 70 Jahre oder älter. Weitere 7,4 Prozent waren über 60 Jahre alt, die verbleibenden etwa drei Prozent waren noch keine 60 Jahre alt.

Das Durchschnittsalter der Betroffenen gaben die Statistiker mit 82,2 Jahren an. Bei den Männern waren es 80,0 Jahre, bei den Frauen 84,7 Jahre. Insgesamt fielen etwas mehr weibliche als männliche Personen der Pandemie zum Opfer (47,3 zu 52,7 Prozent). Den Angaben zufolge zählten vor allem in jüngeren Altersgruppen besonders viele Männer zu den Covid-19-Toten.

(Bild: Destatis)

Die häufigsten Vorerkrankungen der Betroffenen

Weiteres Thema der Konferenz waren die Vorerkrankungen der Betroffenen. Nach Aussage des Amts wurden bei den im Jahr 2020 an Covid-19 als Grundleiden verstorbenen Personen „vielfältige Vorerkrankungen auf der Todesbescheinigung vermerkt.

Am häufigsten waren dies Herzkrankheiten wie Bluthochdruck (Hypertonie) und Vorhofflimmern oder Vorhofflattern, aber auch Demenz, gefolgt von Niereninsuffizienz und Diabetes mellitus“.

(Bild: Destatis)

Etwa 21.400 Corona-Patienten mussten künstlich beatmet werden

Das Amt teilte weiter mit, dass im vergangenen Jahr etwa 176.000 Patientinnen und Patienten mit oder wegen Covid-19 stationär in den deutschen Krankenhäusern behandelt worden seien. Über ein Fünftel davon (knapp 37.000 Personen) musste intensivmedizinisch versorgt werden.

Weit über die Hälfte der Intensivpatienten – die konkrete Zahl bezifferten die Statistiker auf rund 21.400 – musste künstlich beatmet werden. Die durchschnittliche Behandlungszeit betrug knapp elf Tage (rund 254 Stunden).

Weitere Inhalte zum Thema „Covid-19: Sterbefälle, Todesursachen und Krankenhausbehandlungen in Zeiten der Pandemie – eine Analyse aus der amtlichen Statistik“ hat das Statistische Bundesamt auf dieser Internetseite bereitgestellt.